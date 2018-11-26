DANDOLO FLASH! DOMANI DA CHIAMBRETTI CI SARÀ NINA MORIC (E LA TRINITÀ DELLA SACRA CORONA SI CHIUDE) - NON SOLO: SI MORMORA A MEDIASET CHE #CR4 SARÀ ALLUNGATO DI ALTRE SEI PUNTATE...-
DANDOLO FLASH! DOMANI DA CHIAMBRETTI CI SARÀ NINA MORIC (E LA TRINITÀ DELLA SACRA CORONA SI CHIUDE) - NON SOLO: SI MORMORA A MEDIASET CHE #CR4 SARÀ ALLUNGATO DI ALTRE SEI PUNTATE...-
LAUREA NON C’È – LA FERRAGNI STA PENSANDO DI RIPRENDERE GLI STUDI ALLA BOCCONI. LA MOGLIE DI FEDEZ AVEVA LASCIATO GIURISPRUDENZA A TRE ESAMI DALLA FINE PER DEDICARSI AL SUO BUSINESS – CHIARA AVREBBE CAMBIATO IDEA DOPO ESSERE STATA CONTATTATA DALLA PRESTIGIOSA UNIVERSITÀ MILANESE – FOTOGALLERY
"GLI ITALIANI SONO FASCISTI, AMANO OBBEDIRE” - ANDREA CAMILLERI CI RIFILA LA SOLITA SCULACCIATA ANTI-ITALIANA: “MI RICORDO CHE A 15 GIORNI DALL'UCCISIONE DI MUSSOLINI SUL MURO TORTO SPUNTÒ UNA SCRITTA: 'ARIDATECE IL CAPOCCIONE NOSTRO'. SE IL CAPO DICE SEGUITEMI, SEGUONO. LA DITTATURA O S'IMPONE CON LA FORZA O VIENE CHIAMATA DALL'IGNAVIA DEL POPOLO. E CREDO CHE QUESTO SIA IL CASO CHE PIÙ SI ATTAGLIA A NOI"
2018: FUGA DAI BITCOIN – LA CRIPTOVALUTA CROLLA SOTTO I 4MILA DOLLARI (-80% DAL PICCO DI UN ANNO FA) – GLI SPECULATORI SCARICANO LA MONETA VIRTUALE E I “MINER” NON RIESCONO A RISOLVERE LE EQUAZIONI PER GENERARNE DI NUOVA – L’AVEVA PREVISTO BUFFET, AUGUSTIN CARSTENS DELLA BRI (''UN MIX DI BOLLA, SCHEMA PONZI E DISASTRO AMBIENTALE''), BASTAVA LEGGERE DAGOSPIA...
RINGRAZIAMENTO DI SANGUE – UN INTERA FAMIGLIA RIMANE UCCISA IN UN INCIDENTE STRADALE NEGLI STATI UNITI: MARITO E MOGLIE DI 25 ANNI STAVANO VIAGGIANDO CON LE FIGLIE PER ANDARE A FESTEGGIARE IL RINGRAZIAMENTO QUANDO L’AUTO È USCITA DI STRADA ED È FINITA IN UN...
UN "OSSESSO" DI NOME LELE ADANI: "IL CALCIO MI ESALTA, MI DÀ PIENEZZA, MI ESAGERA” - BOMBASTICA INTERVISTA DI DOTTO AL COMMENTATORE SKY - “ALLEGRI? A ME PIACE IL CONFRONTO, A LUI FORSE NO” - SPALLETTI: "IL PROBLEMA È QUANDO PERDE. ESCONO FUORI LE SUE INSICUREZZE”- “IL TRAP? NON MI PORTO’ AL MONDIALE 2002 CHE MERITAVO – IL PIU’ SOPRAVVALUTATO? TERIM - LA STORIA CON LA HUNZIKER? CAZ*ATE" – LE DONNE: "SEPARARMI E’ STATO IL MIO..." - VIDEO
CAFONAL DEI REPUBBLICONES – CI VOLEVA IL “GIORNALISTI PUT**NE” DI DIBBA PER FAR SPOSTARE TUTTA LA REDAZIONE DI "REPUBBLICA" DA LARGO FOCHETTI AL TEATRO BRANCACCIO PER “LIBERATECI DALLA STAMPA”. CHE OLTRE A UNA GIORNATA DI IMPEGNO CIVILE SEMBRA INVOCARE LA SCISSIONE DAI 'CUGINI' TORINESI – STANDING OVATION PER SCALFARI, IN PRIMA FILA CON EZIO MAURO (MA NON INTERVIENE SUL PALCO): ECCO CHI C'ERA
SOGNATE UN VIAGGIO ON THE ROAD? CINQUE METE CHE STUZZICHERANNO LA VOSTRA FANTASIA – DAI 3940 KM DELLA LEGGENDARIA 'ROUTE 66' FINO ALLA PARADISIACA STRADA CUBANA CHE COLLEGA L’AVANA A VIÑALES – ALLE HAWAII I TORTUOSI VERSANTI VERSO HANA VI LASCERANNO A BOCCA APERTA TRA CASCATE, PONTI E LA BELLEZZA DELLA FORESTA TROPICALE – ECCO DUE PROPOSTE IN EUROPA E IN ITALIA
SAPERE DI CHE MORTE MORIRE – IL CERVELLO CONTINUA A FUNZIONARE ANCHE DOPO CHE IL CUORE SMETTE DI BATTERE. GLI ESSERI UMANI CONTINUANO A MANTENERE LA PROPRIA CONSAPEVOLEZZA PER QUALCHE MOMENTO – I RICERCATORI HANNO STUDIATO LA PERCEZIONE DEI SOPRAVVISSUTI AD UN ARRESTO CARDIACO, E HANNO SCOPERTO CHE…