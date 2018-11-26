DANDOLO FLASH! MERCOLEDI' DA CHIAMBRETTI CI SARÀ NINA MORIC (E LA TRINITÀ DELLA SACRA CORONA SI CHIUDE) - NON SOLO: SI MORMORA A MEDIASET CHE #CR4 SARÀ ALLUNGATO DI ALTRE SEI PUNTATE...-
DANDOLO FLASH! MERCOLEDI' DA CHIAMBRETTI CI SARÀ NINA MORIC (E LA TRINITÀ DELLA SACRA CORONA SI CHIUDE) - NON SOLO: SI MORMORA A MEDIASET CHE #CR4 SARÀ ALLUNGATO DI ALTRE SEI PUNTATE...-
ALL’AMICA TRAPANATA! MA QUALE EROE ROMANTICO, UGO FOSCOLO ERA UN MANDRILLONE - AL CULMINE DEI VELOCI AMPLESSI, CONSUMATI AL CHIARO DI LUNA, AL ROMBO DEL CANNONE O IN UN PALCO DELLA SCALA, IL POETA DI ZANTE CONFESSO’: “IO NON POSSO AMARE SE NON ALTAMENTE, ARDENTEMENTE, FORSENNATAMENTE FORSE” – OSSESSIONATO DALLA GLORIA, IL RIBELLE FOSCOLO USO’ LE SUE DONNE PER… - IL LIBRO CON "IL CATALOGO" DELLE CONQUISTE
TANDEM PE' CAMPÀ – COME DAGO-ANTICIPATO, ALLE PRIMARIE DEL PD ARRIVA IL “BISCOTTONE”: RICHETTI LASCIA LA CORSA E SI ALLEA CON MARTINA: “L’HO CHIAMATO. GLI HO PROMESSO LEALTÀ E SOSTEGNO, MA GLI HO CHIESTO RADICALITÀ E CORAGGIO. PIAZZA DEL POPOLO ME LA RICORDO. MOLTI MI CHIEDEVANO DI CANDIDARMI, MA TUTTI ANCORA DI PIÙ CI CHIEDEVANO…”
‘SE BRUXELLES APPROVA LA MANOVRA AMMETTERÀ LA SUA SCONFITTA’ - IL LEGHISTA BORGHI GODE NELL’AIZZARE LO SCONTRO: ‘VOLEVANO LO 0,8% DI DEFICIT. SE DARANNO L’OK IN CAMBIO DI PIÙ INVESTIMENTI, RESTA UNA LORO SCONFITTA. MA E' UNA COMMISSIONE MORENTE, NON VALEVA LA PENA PER LORO ARRIVARE A UNO SCONTRO DEL GENERE. UN CROLLO DELL’ITALIA AVREBBE DEVASTATO GLI ALTRI PAESI, NON SI PUÒ USARE IL METODO GRECIA CON NOI’
“SENTO IL BISOGNO DI ESSERE FOTOGRAFATO CON UNA DONNA PER DIMOSTRARE CHE NON SONO GAY” – LA SUPERSTAR DEL POP SHAWN MENDES E LA FRUSTRAZIONE DI NON ESSERE UN MACHO ETERO: "QUESTA COSA CHE SONO GAY VA AVANTI DA CINQUE ANNI. MI PIACEREBBE DIRE CHE NON ME NE IMPORTA, MA...". E RIVELA COME JUSTIN BIEBER GLI HA SOFFIATO HALEY BALDWIN, FIGLIA DI ALEC E KIM BASINGER
IERI, MOGGI E DOMANI – ‘LUCIANONE’ IN TACKLE SU CAZZULLO PER LE DOMANDE SU 'CALCIOPOLI' CHE HA RIVOLTO A VIALLI: "QUANDO SCRIVE DI 'REGOLE CALCISTICHE DISATTESE', DOVREBBE DENUNCIARLE SENZA STARE NEL VAGO. GLI RICORDO CHE LA SENTENZA DEL PROCESSO SPORTIVO RECITA: 'CAMPIONATO REGOLARE, NESSUNA PARTITA ALTERATA'. QUINDI?" - "QUANDO PARLA DEGLI ARBITRI AMICI DELLA JUVE, GLI RICORDO CHE…" - E SULL’INTER E FACCHETTI…
CAFONAL DEI REPUBBLICONES – CI VOLEVA IL “GIORNALISTI PUT**NE” DI DIBBA PER FAR SPOSTARE TUTTA LA REDAZIONE DI "REPUBBLICA" DA LARGO FOCHETTI AL TEATRO BRANCACCIO PER “LIBERATECI DALLA STAMPA”. CHE OLTRE A UNA GIORNATA DI IMPEGNO CIVILE SEMBRA INVOCARE LA SCISSIONE DAI 'CUGINI' TORINESI – STANDING OVATION PER SCALFARI, IN PRIMA FILA CON EZIO MAURO (MA NON INTERVIENE SUL PALCO): ECCO CHI C'ERA
SOGNATE UN VIAGGIO ON THE ROAD? CINQUE METE CHE STUZZICHERANNO LA VOSTRA FANTASIA – DAI 3940 KM DELLA LEGGENDARIA 'ROUTE 66' FINO ALLA PARADISIACA STRADA CUBANA CHE COLLEGA L’AVANA A VIÑALES – ALLE HAWAII I TORTUOSI VERSANTI VERSO HANA VI LASCERANNO A BOCCA APERTA TRA CASCATE, PONTI E LA BELLEZZA DELLA FORESTA TROPICALE – ECCO DUE PROPOSTE IN EUROPA E IN ITALIA
SAPERE DI CHE MORTE MORIRE – IL CERVELLO CONTINUA A FUNZIONARE ANCHE DOPO CHE IL CUORE SMETTE DI BATTERE. GLI ESSERI UMANI CONTINUANO A MANTENERE LA PROPRIA CONSAPEVOLEZZA PER QUALCHE MOMENTO – I RICERCATORI HANNO STUDIATO LA PERCEZIONE DEI SOPRAVVISSUTI AD UN ARRESTO CARDIACO, E HANNO SCOPERTO CHE…