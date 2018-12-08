alessandro sallusti e il figlio massimiliano alessandro sallusti patrizia d asburgo al matrimonio di massimiliano
DANDOLO FLASH! SALLUSTI NONNO: E' NATA BEATRICE, FIGLIA DEL SUO MASSIMILIANO E DELLA MOGLIE CRISTINA. PER IL LIETO EVENTO IL DIRETTORE DE IL GIORNALE È STATO COSTRETTO A RIMANDARE UNA SUA INTERVISTA AL BANANA PREVISTA IN QUESTE ORE. ECCITATA LA "NEO NONNA ACQUISITA " PATRIZIA GROPPELLI FU D'ASBURGO-
alessandro sallusti e il figlio massimiliano alessandro sallusti patrizia d asburgo al matrimonio di massimiliano
"A NICOLE', MA QUANTO L' HAI PAGATO QUEL CAPPOTTO?" – PATTY PRAVO: "INCONTRAI BATTISTI IN AEROPORTO, IL RAGAZZO PIU’ SPONTANEO CHE ABBIA MAI VISTO. SE NON GLI STAVI BENE TI SFANCULAVA CON LA RAPIDITÀ DI UN COBRA" – LUCIO DALLA: "UNA SERA USCIMMO IO IN SHORTS E LUI IN MUTANDE E CIABATTE. LA GENTE CI GUARDAVA COME APPENA USCITI DA UNA SEDUTA PSICHIATRICA. LA BELLA E LA BESTIA” - IL GELATO CON EZRA POUND, CASA SCHIFANO CON I ROLLING STONES E FELLINI CHE DICEVA: "TI DEVI FAR CRESCERE LE TETTE" - VIDEO
FERMI TUTTI! LA COLPA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E' DI SATANA E DEL "SISTEMA BABILONIA"! VIDEO: PAROLA DI CRISTIANO CERESANI, CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO LEGHISTA ULTRACATTOLICO LORENZO FONTANA. E IN QUALE TV CERESANI HA PARLATO DI APOCALISSE, PARUSIA E FINE DEL MONDO? SU RAI1, A ''UNO MATTINA IN FAMIGLIA''!
DAL GIOVEDÌ NERO ALL'ORO NERO: L'OPEC TAGLIA LA PRODUZIONE DI 1,2 MLN DI BARILI AL GIORNO E I TITOLI PETROLIFERI DECOLLANO (ENI E SAIPEM IN TESTA). LE BORSE EUROPEE RIMBALZANO ANCHE SULLE INDISCREZIONI DI UNA FEDERAL RESERVE MENO AGGRESSIVA NEL RIALZO DEI TASSI. LA LAGARDE (FMI) CONFERMA - +155MILA POSTI DI LAVORO USA, DISOCCUPAZIONE STABILE. TRUMP: ''NEGOZIATI SUI DAZI ALLA CINA? MOLTO BENE''
WURSTEL BOLLENTI – IN GERMANIA SCENE HOT, NUDO SENZA CENSURA E SESSO DAVANTI AGLI ALTRI CONCORRENTI. SE PENSAVATE CHE “L’ISOLA DI ADAMO ED EVA”, IL REALITY PRESENTATO DA VLADIMIR LUXURIA, FOSSE AUDACE, NON VI SIETE ANCORA IMBATTUTI NELLA PICCANTE VERSIONE TEDESCA – BASTA GUARDARE UN VIDEO PER CAPIRE CHE NULLA È LASCIATO ALL’IMMAGINAZIONE… (FILMATI E FOTO A LUCI ROSSE)
HARAKIRI ROMA: IN 10 MINUTI DI FOLLIA BUTTA VIA LA VITTORIA: IL CAGLIARI IN 9 PAREGGIA (IN CONTROPIEDE) NEL FINALE - I GIALLOROSSI HANNO 14 PUNTI IN MENO DELL'ANNO SCORSO - POKER NAPOLI AL FROSINONE, ANCELOTTI: "A LIVERPOOL NON ANDREMO A PARCHEGGIARE IL BUS DAVANTI ALLA PORTA"
“SONO UN REGISTA DI SOPRAMMOBILI” – BERTOLUCCI E LA SERATA-KOLOSSAL CON SHARON STONE CHE PARLA DE “L’ULTIMO IMPERATORE”, E RICHARD GERE CON COFANA DA FAR INVIDIA A FURIO COLOMBO - AL TEATRO ARGENTINA ANCHE MORRICONE CHE PARLA E LE CRITICHE "INGIUSTE" A "NOVECENTO" - MALKOVICH: "BB ERA UN IPOCONDRIACO DIVERSO DAGLI ALTRI, LUI STAVA MALE DAVVERO" - IL FILM VISTO CON LE MASCHERE ANTIGAS, LA SANDRELLI IN LACRIME, IL FILMATO DI DE NIRO CHE… - VIDEO E TUTTE LE FOTO
OGGI MI ''LEGGO'' UNA STRONCATURA - SUL FREE-PRESS FA SFRACELLI IL ''CAVALIERE NERO'', MISTERIOSO RECENSORE DEI MIGLIORI (O PRESUNTI TALI) RISTORANTI DI ROMA E MILANO. L'ULTIMO È ''VOCE'', APPENA APERTO IN PIAZZA DELLA SCALA: ''MOLTO BELLO, SERVIZIO CONFUSO E DISORDINATO'' - IL ''NOBU ARMANI'' DOPO LA BOCCIATURA HA PERSO LA STELLA MICHELIN - E PER ''ZUMA'' IL MENU NON VALE LA LOCATION…
TRA 30 ANNI I TUMORI SARANNO SCONFITTI CON L'IMMUNOTERAPIA – L’ANNUNCIO DEI NOBEL PER LA MEDICINA TASUKU HONJO E JAMES ALLISON: “NEL 2050, SE NON RIUSCIREMO A ELIMINARLI TUTTI, POTREMO COMUNQUE BLOCCARLI IMPEDENDO LORO DI CONTINUARE A CRESCERE” – L’INCREDIBILE STORIA DEI DUE RICERCATORI CHE SENZA INCONTRARSI HANNO SCOPERTO LA CURA PIÙ PROMETTENTE CONTRO IL CANCRO