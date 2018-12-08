DANDOLO FLASH! SALLUSTI NONNO: E' NATA BEATRICE, FIGLIA DEL SUO MASSIMILIANO E DELLA MOGLIE CRISTINA. PER IL LIETO EVENTO IL DIRETTORE DE IL GIORNALE È STATO COSTRETTO A RIMANDARE UNA SUA INTERVISTA AL BANANA PREVISTA IN QUESTE ORE. ECCITATA LA "NEO NONNA ACQUISITA " PATRIZIA GROPPELLI FU D'ASBURGO

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alessandro sallusti e il figlio massimiliano alessandro sallusti e il figlio massimiliano alessandro sallusti patrizia d asburgo al matrimonio di massimiliano alessandro sallusti patrizia d asburgo al matrimonio di massimiliano

 

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"A NICOLE', MA QUANTO L' HAI PAGATO QUEL CAPPOTTO?" – PATTY PRAVO: "INCONTRAI BATTISTI IN AEROPORTO, IL RAGAZZO PIU’ SPONTANEO CHE ABBIA MAI VISTO. SE NON GLI STAVI BENE TI SFANCULAVA CON LA RAPIDITÀ DI UN COBRA" – LUCIO DALLA: "UNA SERA USCIMMO IO IN SHORTS E LUI IN MUTANDE E CIABATTE. LA GENTE CI GUARDAVA COME APPENA USCITI DA UNA SEDUTA PSICHIATRICA. LA BELLA E LA BESTIA” - IL GELATO CON EZRA POUND, CASA SCHIFANO CON I ROLLING STONES E FELLINI CHE DICEVA: "TI DEVI FAR CRESCERE LE TETTE" - VIDEO

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