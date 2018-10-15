DANDOLO FLASH! - VIDEO SGOOP DAL ''GFVIP'': ALZATE L'AUDIO E SENTIRETE UNA BESTEMMIA. CHI L'HA PRONUNCIATA? PERCHE' NON VIENE ESPULSO? FORSE TRATTASI DI UN CONCORRENTE MOLTO AMATO E PROTETTO DAL GF? AH, SAPERLO...-
''PERCHÉ MI PAGATE COSÌ TANTO?'' - COTTARELLI, NON PAGO DI AVER SPIEGATO CHE IL SUO COMPENSO DA FAZIO È DESTINATO A BORSE DI STUDIO, VUOLE ANCHE UNA MEDAGLIA PER LA SUA PENSIONE (DAI 59 ANNI) DA 140MILA EURO L'ANNO: ''IO DISSI AL FONDO MONETARIO CHE, PER MOTIVI DI IMMAGINE, SAREBBE STATO MEGLIO CHE LE PENSIONI FOSSERO MENO ALTE. MI RISPOSERO CHE…''
L'ILLUSIONE DI AVERE UN CONTO ALL'ESTERO - NEL 2009 (SCUDO FISCALE) LE BANCHE SVIZZERE PROPOSERO AI CLIENTI DI APRIRE SOCIETÀ FIDUCIARIE ITALIANE RACCONTANDO, MA SOLO A VOCE, CHE COSÌ NON CAMBIAVA NULLA PERCHÉ I SOLDI RESTAVANO IN SVIZZERA. IN REALTÀ SAREBBERO SOGGETTI A EVENTUALI PRELIEVI FISCALI O CONVERSIONI FORZOSE IN DIVERSA VALUTA, COME PER QUALUNQUE CONTO IN ITALIA… - IL ''FATTO'' VI SUGGERISCE COME SFUGGIRE A UNA ITALEXIT O PRELIEVO FORZOSO
‘VOGLIO DIVENTARE UN MODELLO’ – VIDEO: UN RAGAZZO AMERICANO DI 19 ANNI HA PASSATO LA VITA A SENTIRSI UN ‘MOSTRO’ A CAUSA DELLE USTIONI SU TUTTO IL CORPO: ‘LO SGUARDO DELLA GENTE MI HA FATTO PIÙ MALE DELLE FERITE’ – DOPO 80 INTERVENTI CHIRURGICI E LA LOTTA CONTRO L’ANORESSIA, ADESSO VUOLE REALIZZARE IL SOGNO DI SFILARE IN PASSERELLA – ECCO COSA GLI È SUCCESSO QUANDO AVEVA 4 ANNI
LA DURA LEGGE DELL'EGO-NU - LE AZZURRE DELL'ITALVOLLEY SCHIACCIANO IL GIAPPONE AL TIE-BREAK E VOLANO IN SEMIFINALE TRASCINATE DALLE SASSATE DI PAOLA EGONU: 34 PUNTI - E’ LA DECIMA VITTORIA PER LA SQUADRA DI MAZZANTI – DOMANI CON LA SERBIA CI GIOCHIAMO IL PRIMO POSTO - VIDEO-COLLECTION SU PAOLA EGONU CHE CON UNA SCHIACCIATA HA MANDATO UNA RUSSA IN OSPEDALE
DI-PARTITO DEMOCRATICO – IL PD VERSO IL CONGRESSO SENZA UN'IDEA IN TESTA - ZINGARETTI INCASSA L'APPOGGIO SOFT DI GENTILONI E ATTACCA: “VOGLIO DISARTICOLARE IL M5S” - POI INSULTA GLI ANIMALISTI CHE LO CONTESTANO: “SIETE MALATI PSICHIATRICI” – LA REPLICA: “SIAMO STATI PICCHIATI” DAI MILITANTI DEM – DUELLO MARTINA-RENZI SULLA CONTROMANOVRA - I TORMENTI DI MINNITI