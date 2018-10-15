DANDOLO FLASH! - VIDEO SGOOP DAL ''GFVIP'': ALZATE L'AUDIO E SENTIRETE UNA BESTEMMIA. CHI L'HA PRONUNCIATA? PERCHE' NON VIENE ESPULSO? FORSE TRATTASI DI UN CONCORRENTE MOLTO AMATO E PROTETTO DAL GF? AH, SAPERLO...

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