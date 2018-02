DANDOLO SONA-TO - ‘MI SCUSO CON CLAUDIO SONA, CUI AVEVO DATO DEL BUGIARDO: ORA HO CAPITO CHE QUANDO INIZIÒ IL TRONO GAY DI ‘UOMINI E DONNE’ ERA SINGLE E NON STAVA PIÙ CON JUAN FRAN SIERRA. FORSE QUEST’ULTIMO, ANCORA INNAMORATO, HA AGITO CON LA RABBIA DERIVANTE DAL RIFIUTO, DICENDO IN LUNGO E IN LARGO CHE ERANO ANCORA FIDANZATI…’

Chi mi conosce davvero di me vi dira' sicuramente due cose : che odio I conflitti e che nel mio lavoro sono assai onesto. Piuttosto chiedo scusa, passando per un peracottaro, anziché non ammettere di aver sbagliato e di aver scritto stronzate. E quindi oggi devo altre SCUSE. Eh si...! Io per un lungo periodo mi sono accanito e spesso in modo persecutorio contro @realclaudiosona , primo tronista gay di @uominiedonne.

L'ho massacrato, dandogli del bugiardo e dell' opportunista. Poi in questi mesi in cui di lui non ho scritto ho indagato meglio. Ho fatto verifiche su verifiche. Non mi sembrava corretto rovinare la vita e la reputazione di un ragazzo che in fondo non avevo mai nemmeno incontrato. E quello che e' emerso e' che la verita' che credevo di aver visto, ascoltato e verificato non era vera. In questi mesi ho infatti raccolto elementi che mi IMPONGONO come uomo e come professionista di rettificare quanto scritto e detto in precedenza su @realclaudiosona .

claudio sona

Posso, e lo posso fare solo oggi, affermare con CERTEZZA che Claudio quando ha iniziato il trono era SINGLE. Non stava con @juanfransierra . La storia era gia' bella che finita. Forse quest'ultimo, da uomo ancora innamorato, ha agito col fuoco della rabbia frutto del rifiuto. Chi di noi nel delirio della fine di un amore non lo ha fatto? Io si. Pero' la vendetta e le bugie non pagano mai. Fanno solo del male. A tutti. Scusa Claudio, non sono stato lucido nelle valutazioni.

Scusa @serpiko6 per averti ingiustamente coinvolto e scusa Maria e @uominiedonne per aver messo in dubbio la correttezza e la buona fede del programma. In questi giorni ho avuto modo di conoscere @realclaudiosona. Vi assicuro che non e' un "Sola"! E' un ragazzo perbene. Auguro a lui e a Marittiello tanta felicita'! A volte devo sentire piu' la testa e meno lo stomaco. Ma tant'e!...@sorry #veritasempre

