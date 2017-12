Dagoreport

Il ‘Daily Mail’ riporta una ricerca condotta dal sito di dating ‘eHarmony’ su oltre 1000 australiani per capire quali siano i passi che ogni coppia compie in una relazione.

Dai risultati emerge che gli australiani sono da subito molti fisici, uno su quattro si bacia al primo appuntamento. La maggioranza però finisce a letto dopo 3 mesi, il 9% lo fa il giorno stesso o nella prima settimana. Il 25% delle donne australiane preferisce aspettare almeno un mese prima di incontrarsi sotto le lenzuola.

Uno su tre è convinto che per far diventare il rapporto monogamo ci sia bisogno di parlare, un terzo invece agisce di istinto. Comunque sia, di media le donne ci mettono 3 mesi prima di disattivare il profilo di dating. Più degli uomini, che lo disattivano dopo 3 settimane (28% contro 17%).

Il 29% condivide le foto insieme dopo 4 mesi. Il ‘Ti amo’ si dice dopo 3 mesi, l’uomo lo fa prima della donna. Le coppie australiane si sentono a proprio agio, visto che dopo 6 mesi non hanno problemi a scorreggiare davanti al partner. Dopo 5 piazzano lo spazzolino in casa dell’altro.

Le giovani generazioni, sotto ai 24 anni, hanno ancora meno imbarazzo e dopo tre mesi già spetazzano davanti al partner. Dopo 5 o 6 mesi si è pronti a mostrarsi vulnerabili (ad esempio piangere), ma dopo 2 mesi le donne già si mostrano al compagno senza trucco.

Ci si impiega circa un anno a fidanzarsi ufficialmente, a comprare una casa insieme o ad unire il conto in banca. Dopo 6 mesi, qualcuno pensa di prendere un animale domestico. La presentazione agli amici però si fa dopo 3 mesi per un australiano su due. Quella alla famiglia dopo 6 mesi.

Le relazioni non sempre funzionano. Quando finiscono, il 67% si riaggiusta il cuore o frequenta altra gente entro un anno. Gli uomini si rimettono in corsa più in fretta (72% contro 63%). I millennial sono più veloci a riattivare i profili di dating, e uno su 3 è pronto a meno di un mese dalla fine della storia. In ogni caso ci vogliono un paio di anni per rimpiazzare l’ex e ricominciare una relazione seria.