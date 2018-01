DAVANZALE O "LATO B"? INDOVINATE QUAL E’ LA PARTE DEL CORPO FEMMINILE PIÙ AMATA DAGLI UOMINI - ECCO LA SPIEGAZIONE (C’ENTRA L’ANTROPOLOGIA)

Da www.leggo.it

Il lato B delle donne, si sa, ha molti sostenitori tra il pubblico maschile. E pare sia la parte del corpo femminile più amata dai maschietti. Ma vi siete mai chiesti perché? A rispondere ci pensa la scienza.

Come riporta il sito Radio105, ci sarebbero molteplici motivi alla base della passione maschile per le curve "pericolose". Il binomio lato b-sesso avrebbe una spiegazione antropologica: i rapporti sessuali, prima che l'uomo raggiungesse la stazione eretta, si sarebbero sempre consumati da dietro.

Non è tutto. Il sedere a mandolino ci farebbe mantenere l'equilibrio, come una volta faceva la coda.

Infine, ci sarebbe una spiegazione "storica" anche per il modo di dire "Che c***" per dire "Che fortuna". La locuzione nascerebbe nell'Antica Roma e deriverebbe proprio da una delle sconfitte più cocenti subite dai Romani: le forche caudine. Quando i Sanniti sconfissero i Romani li avrebbero sodomizzati uno a uno. Chi aveva un fondoschiena più grande avrebbe sofferto di meno e per questo sarebbe stato considerato più fortunato.

