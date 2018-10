DE LELLIS E DANNATI - LEGGERE UN LIBRO? “CI STO LAVORANDO. PENSA, HO ADDIRITTURA IMPARATO LA CAPITALE DEGLI USA”. L’INFLUENCER EX GIEFFINA: “CON DAMANTE NON CI SARÀ UN RITORNO DI FIAMMA. IL RAPPORTO ORMAI ERA SATURO. CRISTIANO (IL PERSONAL TRAINER) È FANTASTICO MA AL MOMENTO SONO PRESA DAL LAVORO” – “AL GF C’ERA UN GRUPPO INCREDIBILE. LA FERRAGNI È STRAFIGA. LE INVIDIO IL SUO MERAVIGLIOSO…” – FOTOGALLERY

Gianluca Veneziani per “Libero Quotidiano”

Quando hai 600mila follower più di Totti, un milione più della Pausini, tre volte i follower di Salvini o di Fiorello e gli stessi follower di Del Piero, vuol dire che a buon diritto rivendichi il titolo di vip. Quando, al di fuori dei rassicuranti studi tv, riesci a costruirti un tuo percorso professionale da imprenditrice digitale e creatrice di una linea di abbigliamento, vuol dire che, oltre a talento e bellezza, hai passione e voglia di metterti in gioco.

Quando accetti un' intervista e la trasformi in un' amabile chiacchierata, senza paura di mettere a nudo sogni e desideri di felicità, dimostri che la crescita dei like e dei brand che ti vorrebbero come testimonial non hanno fatto crescere la tua supponenza; ti hanno dato un nome e un volto riconoscibili, ma non ti hanno fatto montare la testa.

Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex partecipante al Grande Fratello Vip, è oggi una delle influencer più importanti d' Italia e - parola di Alfonso Signorini - ha conquistato anche il mercato Usa, grazie ai suoi post su Instagram. Fino a diventare una delle più richieste (e pagate) nel nostro Paese, insieme a una certa Chiara Ferragni.

Giulia, come si fa a diventare un' influencer di successo?

«Può sembrare strano dirlo, ma dietro c' è un lavoro faticoso. Da sola non potrei mai farcela. Devo dire grazie al team di professionisti della Newco che mi sta accompagnando nell' esperienza americana, permettendomi di promuovere brand italiani e stranieri. Tutto dipende da un grande lavoro di squadra, cui concorrono fotografi, agenti e naturalmente coloro che mi seguono».

Cosa caratterizza lo stile De Lellis rispetto ad altre influencer?

«Direi la scelta di apparire come preferisco: un giorno pubblico foto in tuta, un altro in intimo, un altro ancora mi do un aspetto bon ton.

Tutte le foto non sono altro che la rappresentazione spontanea di me stessa. La mattina mi sveglio, mi faccio venire un' idea e poi si procede con lo scatto. Certo, dopo c' è un lavoro di post-produzione, che applica filtri o toglie imperfezioni. Il tutto può richiedere dieci minuti così come un paio d' ore».

Nella classifica degli influencer meglio pagati in Italia, riferita da Signorini, tu appari subito dopo la Ferragni e Mariano Di Vaio. La moglie di Fedez guadagna circa 12mila euro a post. Quanto guadagna Giulia De Lellis?

«Non c' è una cifra fissa per ogni foto, ci sono dei pacchetti che prevedono collaborazioni a lungo termine. Mi fa piacere essere considerata una delle più ambite, ma credimi, sono ancora ben lontana da quelle cifre».

Valore di mercato a parte, cosa ruberesti alla Ferragni?

«Le invidio il suo meraviglioso bambino. E poi lei è una mamma strafiga. Potessi arrivare un giorno anche io alla sua fortuna... D' altro canto, credo che per noi influencer la Ferragni rappresenti un modello a parte. Lei è stata la prima, è arrivata al successo senza passare dalla tv, sarebbe un errore paragonarsi a lei».

Come altre influencer, immagino che anche tu sia costretta a convivere con gli hater. Come li affronti?

«È il risvolto della medaglia: per tanti follower ci sono numerosi hater. Di solito non mi offendo: quelli che insultano sui social sono persone che hanno problemi. Mi fanno tenerezza più che rabbia. Detto questo, ho trovato insopportabili le offese contro mia nipote di un anno e mezzo».

Nel 2017 hai partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, che ha avuto ottimi ascolti. Quest' anno il programma ha fatto registrare una flessione. Cosa aveva di speciale la formula dell' anno scorso?

«C' era un gruppo incredibile e un' intesa reale tra i concorrenti. Si sono creati dei rapporti che sono durati anche dopo, come il mio con Ivana Mrazova. Quest' anno non sto guardando il programma e non posso esprimere un giudizio. Ma immagino che, se gli ascolti non vanno benissimo, probabilmente mancano rapporti umani o non si stanno creando storie d' amore».

So che ti stai lanciando in un nuovo progetto di linee di costumi. Di che si tratta?

«A Natale promuoverò per Bikini Lovers una nuova collezione di bikini, estremamente fighi».

Bikini in pieno inverno?

«Sì, sempre più persone trascorrono le vacanze natalizie in posti caldi. Sarà una linea pensata per loro, con qualche sorpresa. E poi continuo la collaborazione con Blumarine e Smashbox, casa internazionale di cosmetici. Insomma non sono un' ambasciatrice esclusiva del made in Italy, anche se è gratificante promuovere brand italiani».

L' acqua della Ferragni l' hai mai provata?

«Non l' ho assaggiata, immagino sia di ottima qualità. Io personalmente non spenderei mai 8 euro per una bottiglia d' acqua perché non posso permettermelo. Né lancerò mai una mia linea di "acqua De Lellis", o promuoverò un marchio di alcolici, dato che sono astemia (sorride)...».

Che ne pensi dell' autocritica di Fedez sull' abuso dei social? Certe foto, come quelle dei bambini, non devono essere mostrate?

«Io, se avessi un figlio, posterei una sua foto, non ci vedo nulla di male. Poi dipende dalle situazioni. La foto di mia nipote appena nata ho preferito non condividerla, anche perché mia sorella non era d' accordo».

Parliamo della tua vita sentimentale. Vera o falsa la relazione con il personal trainer Cristiano?

«Al momento sono presa dal lavoro e non sono fidanzata. Cristiano è un ragazzo fantastico ma, quando mi fidanzerò con qualcuno, sarò la prima a comunicarlo».

E con Andrea Damante? Nessun ritorno di fiamma?

«Non c' è e non ci sarà un ritorno. Non ho rimpianti, ormai il rapporto era saturo. Resta il ricordo bello di aver costruito una relazione autentica in un luogo come la tv».

Al Grande Fratello avevi detto: «Ho provato a entrare in libreria, ma non sapevo proprio che fare». Hai cambiato idea?

«Ci sto lavorando e ci lavorerò. Leggere non potrà che arricchire la mia vita. Così come studiare l' inglese e migliorare la geografia. Tu pensa, ho addirittura imparato la capitale degli Stati Uniti (sorride)».

Giulia De Lellis crede in Dio?

«Sì, ci credo. Da piccola, mia nonna mi faceva recitare le preghiere. Ho vissuto tre anni con lei, era molto credente. Ancora oggi, in alcuni momenti particolari, mi confido con Lui».

Ti ritieni una ragazza felice?

«Sono una ragazza fortunata, dai sani principi e con i piedi per terra. Ho vissuto tanti momenti pieni di felicità, piccoli momenti che torneranno ancora».

