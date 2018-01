DEBELLATA L’INFLUENCER - CHIARA NASTI (CHI?) ABBANDONA L’ISOLA DEI FAMOSI: LA STAR DI INSTAGRAM NON HA RETTO AI RITMI MASSACRANTI: ‘UN CONTO È NON MANGIARE E NON DORMIRE, UN CONTO È TENERE ADDOSSO I VESTITI BAGNATI. DORMIAMO NEL FANGO. IO HO GIÀ MAL DI GOLA’. E LE MANCA IL FIDANZATO UGO - MA STASERA CI SARANNO DUE NEW ENTRY

Chiara Nasti lascia l'Isola dei Famosi 2018. “Non ci siamo mai separati, io soffro ma lui di più”, aveva detto la naufraga dell'Isola a proposito di quanto le mancasse il fidanzato Ugo Abbamonte. E ora ora è ufficiale l'addio della fashion blogger napoletana che non ha retto il peso della lontananza dai familiari e, come detto, dal suo fidanzato Ugo. Per tali ragioni, ha deciso di abbandonare l’Isola dopo solo 7 giorni dall’inizio del programma. Chiara Nasti aveva anche spiegato nei giorni scorsi. “So che venivo all’Isola dei Famosi, ma così è troppo. Un conto è non mangiare e non dormire, un conto è tenere addosso i vestiti bagnati. Dormiamo nel fango. Ma come si fa? Come si dorme in queste condizioni? Io ho già mal di gola. Freddo, vento, pioggia. E’ proprio difficile, mi è venuta una crisi e ho pensato di ritirarmi”.

2. DUE NEW ENTRY

Si conclude la prima settimana sull’Isola dei Famosi 13. Stasera, su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata del reality ambientato in Honduras. E il primo nodo da sciogliere riguarda i nominati: chi uscirà tra il modello Marco Ferri (figlio dell’ex calciatore dell’Inter) e l’ex pornodiva Eva Henger? Secondo il popolo social sarà proprio quest’ultima a lasciare il gioco. L’attrice hard, infatti, criticando Francesco Monte (che l’ha nominata) si è guadagnata le antipatie dei fan del programma. La Henger ad alcuni compagni ha detto: “Gli hanno messo le corna in diretta, ma se l’è meritato, comincio a capire perché Cecilia (Rodriguez, ndr) l’ha lasciato!”.

Attualmente i naufraghi sono divisi in due gruppi: Francesco Monte, leader della settimana, vive sull’Isola del Mejor con Filippo Nardi, Marco Ferri, Paola Di Benedetto, Jonathan Kashanian, Rosa Perrotta, Alessia Mancini, Paola Di Benedetto e Nadia Rinaldi. Nonostante i maggiori privilegi, nel gruppo ci sono stati molti screzi a partire dalla furibonda litigata tra la Rinaldi e la Perrotta, per finire al tutti contro Alessia Mancini. La showgirl è accusata di voler fare la maestrina e imporre le sue idee. L’ex madre natura Di Benedetto sembra essere molto irritata da questa situazione, tanto che ha tuonato: “Alessia ha un modo di dire le cose che sembra che abbia sempre ragione lei su tutto. Quello che dice lei, però, non è legge”.

Nel gruppo, inoltre, sono nati anche dei flirt: Monte ha un debole per la Di Benedetto e tra Nardi e la Atzei c’è del tenero. Sull’Isola del Peor, invece, ci sono Giucas Casella, la bombastica Francesca Cipriani, Chiara Nasti, Amaurys Perez, Eva Henger, Nino Formicola, Cecilia Capriotti, Craig Warwick e Franco Terlizzi (il vincitore di Saranno Isolani). Il gruppo, in modo coeso, ha trascorso la settimana affrontando la pioggia e la mancanza di cibo e del fuoco. La Cipriani si è sentita male e la Nasti ha avuto un momento di sconforto tanto da dire “quasi quasi mi ritiro”. Una di loro lascerà il gioco stasera?

Sicuramente durante la puntata arriveranno due nuovi concorrenti: i fantasmi che dovranno rubare il cibo agli altri naufraghi senza farsi vedere. Secondo le anticipazioni potrebbero essere la showgirl Elena Morali e il suo compagno Gianluca Fubelli, il comico “Scintilla” di “Colorado”. Durante la serata ci sarà una nuova prova che determinerà il “mejor” e il “peor” così che i concorrenti si mescoleranno e tutti gli equilibri di questa settimana saranno azzerati.

