DEBUTTO DALLA FINESTRA: NONOSTANTE LA PROMOZIONE BATTENTE, MANUEL AGNELLI SU RAI3 PARTE CON L’1,5% - ‘DON MATTEO’ E I SUOI 6,7 MILIONI (27,9%) - ‘TAKEN’ REPLICATISSIMO SE LA CAVA SU CANALE5 (11,3%) - DEL DEBBIO (5,1%) SUPERA FORMIGLI (4,5%) - EUROPA LEAGUE SU TV8 (6%) - MASTERCHEF (3,3-3,6%) - ’90 SPECIAL’ CHIUDE AL 6,5% - GRUBER (6,5%) VS BELPIETRO (3,7%) - PALOMBA (18,2%) VS RAI1 (16,5-15,5%) - VESPA (12,2%) VS COSTANZO+HUNZIKER (13,4%)

don matteo

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.705.000 spettatori pari al 27.9% di share. Su Canale 5 Taken – La Vendetta ha raccolto davanti al video 2.747.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 384.000 spettatori pari all’1.5% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata di 90 Special ha intrattenuto 1.246.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 831.000 spettatori pari ad uno share del 3.2%.

Su Rete4 Quinta Colonna totalizza un a.m. di 1.049.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 886.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su TV8 l’incontro di Europa League Milan – Ludogorets ha segnato il 6% con 1.584.000 spettatori mentre su Nove Un Giorno per Caso ha catturato l’attenzione di 416.000 spettatori (1.7%%). Su Sky Uno i nuovi episodi di MasterChef 7 sono stati scelti da 906.000 (3.3%) e 780.000 (3.6%) spettatori.

Access Prime Time

8 e ½ al 6.5%

PAOLO DEL DEBBIO

Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.656.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.889.000 spettatori con uno share del 17.8%. Su Italia1 CSI Scena del Crimine ha registrato 1.255.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Non ho l’età ha appassionato 1.737.000 spettatori pari al 6.7% e Un Posto al Sole 2.036.000 (7.4%). Su Rete4 Dalla Vostra Parte ha radunato 991.000 individui all’ascolto (3.7%), mentre su La7 8 e ½ ha interessato 1.772.000 spettatori (6.5%). Sul canale Nove il game show Boom! ha raccolto 446.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai4 Lol ha ottenuto 297.000 spettatori con l’1.1%. Su Real Time Take me Out sigla l’1% con 272.000 spettatori.

Preserale

Avanti un altro! al 21%

corrado formigli

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.830.000 spettatori (21.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.407.000 spettatori (25.2%). Su Canale 5 Avanti il primo! segna 3.275.000 spettatori con il 19.2% di share mentre Avanti un altro! ne segna 4.393.000 (21%). Su Rai2 lo Speciale Olimpiadi ha raccolto 564.000 spettatori (2.9%) mentre NCIS 1.278.000 (5.3%). Su Italia1 L’Isola dei Famosi piace a 645.000 spettatori (3.2%), Mai dire Isola a 499.000 (2.4%) e CSI Miami ha totalizzato 727.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Blob segna 1.241.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.2% con 1.031.000 spettatori. Su La7 Var Condicio ha appassionato 209.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 524.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mattina

Coffee Break al 5.2%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.026.000 telespettatori con il 18.1% di share e Storie Italiane ottiene 1.096.000 spettatori con il 17.8% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 856.000 spettatori (13.9%) nella prima parte e 852.000 (14.3%) nella seconda. Su Rai 2 le Olimpiadi di Pyeong Chang 2018 è vista da 316.000 spettatori (4.9%) nello Slalom Speciale e da 292.000 (4.8%) nella Sci Combinata.

GRUBER

Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 162.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Rai3 Agorà convince 491.000 spettatori pari al 7.9% di share e Mi Manda RaiTre 413.000 (7%). Su Rete 4 l’appuntamento con Ricette all’Italiana registra una media di 151.000 spettatori con share del 2.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 147.000 spettatori con il 3.2% nelle News e 253.000 (4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 312.000 spettatori pari al 5.2%.

Daytime Mezzogiorno

Forum oltre il 18%

Su Rai1 Buono a Sapersi ha raccolto 1.284.000 spettatori con il 16.5%. La Prova del Cuoco ha interessato 2.061.000 spettatori con il 15.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.782.000 telespettatori con il 18.2%. Su Rai2 la Relazione del Presidente della Corte Costituzionale è stata seguita da 194.000 spettatori (2.5%) . I Fatti Vostri, in onda solo dalle 12.00 alle 12.56, segna 1.031.000 spettatori con l’8.7%. Su Italia 1 Dr. House è visto da 277.000 spettatori (3%), L’Isola dei Famosi da 900.000 (6.1%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 988.000 spettatori con il 5.9%.

BARBARA PALOMBELLI FORUM RETE4

Su Rai3 Tutta Salute raggiunge 432.000 spettatori con il 6.4%, Chi l’ha Visto? 11.30 ne raggiunge 474.000 (5.7%) e Quante Storie appassiona 685.000 spettatori con il 4.8% di share; Passato e Presente si porta al 3.5% con 582.000 spettatori. Su Rete4 The Mentalist ha appassionato 344.000 spettatori con il 2.9% di share mentre La Signora in Giallo 827.000 (5.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 490.000 spettatori con share del 6.4% nella prima parte, e 608.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su La5 L’Isola dei Famosi Extended Version, in onda dalle 11.52 alle 15.51, ha intrattenuto 149.000 spettatori pari all’1% di share.

Daytime Pomeriggio

Lo Sportello di Forum sfiora il 10%

Su Rai1 Zero e Lode ha giocato con 1.930.000 spettatori (11.9% di share); la prima parte de La Vita in Diretta informa 1.601.000 spettatori (12.1%), la seconda 2.086.000 telespettatori con il 14.7%. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.907.000 spettatori (17.3%), Una Vita ha convinto 2.909.000 spettatori con il 17.6% di share mentre Uomini e Donne ha segnato il 23.3% con 3.408.000 spettatori (finale 3.105.000 e 24.1%). L’Isola dei Famosi segna il 24.7% con 3.086.000 spettatori, Amici di Maria De Filippi sigla il 23.3% con 2.898.000 spettatori e Il Segreto si porta al 22.8% con 2.953.000 spettatori.

MICHELLE HUNZIKER MAURIZIO COSTANZO

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.322.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte, a 2.515.000 (17.4%) nella seconda e a 2.647.000 (16.5%) nella terza di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha convinto 1.108.000 spettatori (7.6%), Castle 542.000 (4.2%) e Madam Secretary 414.000 (3%). Su Italia1 I Griffin intrattengono 964.000 spettatori (5.7%), I Simpson 1.032.000 (6.3%).

The Big Bang Theory hanno raccolto 737.000 spettatori con il 4.7%, E alla fine arriva Mamma 476.000 (3.8%), La Vita secondo Jim è stato seguito da 535.000 spettatori (4%). Su Rai3 Rex ha fatto compagnia a 835.000 spettatori (6.1%) mentre Geo è stato la scelta di 1.736.000 spettatori con il 12.6% di share (Aspettando Geo 1.042.000 – 8.2%). #CartaBianca è stato scelto da 1.462.000 spettatori con il 9.1% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.559.000 spettatori con il 9.8%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 518.000 spettatori con il 3.4% nella prima parte e 355.000 (2.8%) nella seconda. Su Real Time Amici di Maria De Filippi sigla il 2% con 333.000 spettatori.

Seconda Serata

L’Intervista al 13.4%

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.134.000 spettatori con il 12.2% di share. Su Canale 5 L’Intervista ha totalizzato una media di 1.472.000 spettatori pari ad uno share del 13.4%. Su Rai2 Stracult Live Show segna 193.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai 3 Ossigeno segna l’1.5% con 250.000 spettatori. Su Italia1 Willy, il Principe di Bel Air viene visto da una media di 444.000 ascoltatori con il 7.6% di share. Su Rete4 Il Commissario Schumann ha segnato il 3.2% con 182.000 spettatori. Su La5 L’Isola dei Famosi Extended Version ha intrattenuto 178.000 spettatori pari al 3.5% di share.

Telegiornali

bruno vespa alessandro cattelan

TG1

Ore 13.30 3.454.000 (20.5%)

Ore 20.00 5.679.000 (23%)

TG2

Ore 13.00 2.192.000 (14.1%)

Ore 20.30 1.561.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.830.000 (11.2%)

Ore 19.00 2.054.000 (10.5%)

TG5

Ore 13.00 3.126.000 (20%)

Ore 20.00 4.425.000 (17.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.257.000 (9.8%)

Ore 18.30 914.000 (5.6%) prima parte, 672.000 (3.6%) seconda parte

TG4

Ore 11.30 350.000 (4.2%)

Ore 18.55 856.000 (4.5%), L’Almanacco 833.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 785.000 (4.7%)

Ore 20.00 1.276.000 (5.1%)