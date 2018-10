IL DELIRIO DI CORONA SU INSTAGRAM

Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

Mejo de na fiction! Ieri sera terminata la goffa sceneggiata di Furbizio Corona all'interno della casa dei morti di fama, la realtà ha fatto incursione con l'epico scazzo della capitana. Ilary Blasi ha infatti steso in diretta televisiva l'ex re dei paparazzi. La signora Totti ha tirato fuori i guantoni che aveva tenuto nel cassetto per tredici anni e le ha suonata di santa ragione a mister Corona che con il suo curriculum da pregiudicato (condannato per diffamazione, estorsione, detenzione di banconote false, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e corruzione) si è fiondato in casa per un confronto improvviso con l'ex Silvia Provvedi.

FABRIZIO CORONA

Talmente improvviso che l'incontro era stato annunciato da Oggi nella rubrica "Ah saperlo" lo scorso agosto, articolo smentito e bollato come fake news. Fake era però la smentita perché qualche giorno fa ha chiuso la sua ospitata in cambio di 40 mila euro (Davide Maggio dixit). Con la maglietta che pubblicizza il suo marchio (che ne pensa Publitalia?) è stato sfanculato dalla Donatella che lo ha di fatto messo alla porta.

E all'uscita ci ha pensato sora Ilary a dargli il resto: “Il veto che tu hai detto non c’è mai stato, come vedi sei qui. (…) Sai qual è il paradosso? Che tu non sai quanto io ci tenevo che tu venissi qui.” Furbizio prova a reagire ma la Blasi insiste: "TI rendi conto che cosa mi hai fatto tredici anni fa? Tu giochi con i sentimenti, l’hai fatto anche con Silvia, Fabrizio. Stai facendo la figura del caciottaro. Tu racconti le storie, le tue storie, per fare gli scoop. Ma cosa fai, prometti ad aspiranti soubrette in cambio di interviste finte chissà che cosa. L’ha capito tutta Italia”.

ilary corona

Il riferimento è all'affaire Vento-Totti-Blasi, il campione giallorosso nella sua biografia ha raccontato proprio il coinvolgimento di Corona in quella storia che tanto ferì Ilary a pochi giorni dalle nozze e già incinta del suo primogenito. Storia ovviamente smentita dalla coppia reale di Roma. Corona senza girarci intorno l'ha minacciata in diretta con un chiaro e netto: "Ti rovino!".

E ha poi continuato su Instagram non cambiando tono: "Io sono uscito adesso dalla trasmissione, la signora, se possiamo chiamarla così, Ilary Blasi, che non ha avuto il coraggio di tenermi il confronto, mi ha abbassato il microfono. Ma io, adesso vi spiego come farò a dire la mia verità. Questo non è diritto di replica. Da una ragazzina di 30 anni che è in trasmissione perché ha sposato un calciatore, capace di non dire una parola in italiano ma solo di tirare due calci ad un pallone, non mi faccio prendere per il culo. Preparati perché adesso scateno l'inferno."

ilary corona

In altre clip ha poi invitato i suoi follower a non seguire più la conduttrice del Grande Fratello Vip (ma in realtà sono aumentati), si è poi soffermato sulla cellulite (presunta) della Capitana e si è spinto oltre riservando parole al miele all'ex nemica Barbara D'Urso.

Il problema è che a Cologno Monzese il risveglio è stato ancora più amaro, la mazzata l'ha fornita l'auditel. Nonostante il teatrino andato in onda il programma ha ottenuto solo 3.2 milioni di telespettatori e il 19,1% sconfitto dalla fiction di Rai1 L'Allieva intorno ai 5 milioni e il 22%. Paragonando le prime cinque puntate dello scorso anno con quelle di questa edizione c'è una vera e proprio fuga di pubblico: il reality degli sconosciuti che si credono vip ha perso per strada più di 1.200.000 telespettatori e il 4% di share. Furbizio Corona, stando ai numeri, non ha funzionato. Dopo la batosta auditel e televisiva Canale 5 avrà ancora l'ardire di piazzarlo ovunque? Ah saperlo.

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Nonostante Corona e la lite con la Blasi gli ascolti non decollano. Il #gfvip cala e si ferma a 3.2 telespettatori e il 19,1% di share. Con superconcorrenza sorprende #LAllieva che debutta con 5.4 mil e il 21.4% e 4.7 mil e il 22.4%.

Grande Fratello @GrandeFratello

All'improvviso, la resa dei conti. #GFVIP

fabrizio corona ilary blasi

BubinoBlog‏ @bubinoblog

+++ #LAllieva2 batte il #GFVip, Lino Guanciale smonta Fabrizio Corona +++ Gli italiani sono le Alessandra Mastronardi e i Lino Guanciale, altro che i Fabrizio Corona. Qualcuno lo capisca. Basta accoglierlo come una divinità. La gente sa chi seguire e apprezzare. Ah, #LAllieva2 batte il #GFVip in sovrapposizione pure nel target commerciale. #AscoltiTv

Selvaggia Lucarelli‏ @stanzaselvaggia

Quindi c’è un pluripregiudicato che sta ancora scontando una pena che viene pagato decine di migliaia di euro da Mediaset perché urli a una delle sue conduttrici di punta e appena uscito la minacci. Con l’opinionista moralista muto sulla sedia. La colpa è vostra, mica sua.

Maurizio Kostanzo‏ @MauryKostanzo

Sarebbe bello se il direttore di Canale 5 facesse un comunicato stampa per prendere le difese di Ilary Blasi, offesa in diretta e minacciata sui social, anziché farli solo per elogiare i dati di ascolto della domenica pomeriggio. #gfvip

Il Ciuccy‏ @simonenicolosi

La sinistra riparta da Ilary Blasi. #GfVip

Uzzo‏ @neodie

ILARY BLASTY #gfVip

Caciottaro ?‏ @Caustica_mente

Buonasera a tutti: CACIOTTARO IS BACK #GFvip

fabrizio corona ilary blasi

Coachello‏ @coachelloo

Ilary che ha pagato Corona 40K euro soltanto per insultarlo in diretta TV. AMIAMOLA. #GFVIP

Marco Salvati‏ @marcosalvati

Come mai Signorini è rimasto in silenzio sulla querelle tra Blasi e Corona? Mah, misteri della fede. #GFvip

B.‏ @ElBartuz

25 ottobre 2018 Si è scritta una pagina di tv e noi c'eravamo Ilary Blasi ha definitivamente chiuso nel cesso Fabrizio Corona, Alfonso Signorini e la sua combriccola. Ilary è stata tutti noi #GFVIP

Paolo‏ @Paoliciousss

ILARY ASPETTAVA DI SMERDARE CORONA DA 13 ANNI LA AMO #GFVip

Francesco Canino‏ @fraversion

non so da quanto tempo #IlaryBlasi avesse voglia di togliersi quel macigno dalle scarpe, ma chapeau per il sangue freddo. Roba da annali dei reality. #Corona #gfvip

Drew‏ @AndreaGalastro

Applausi alle uniche due conduttrici che non si sono prestate ai teatrini mediatici di Fabrizio Corona, e hanno avuto il coraggio di sbattergli in faccia che razza di persona sia. #GFVIP

barbara d urso ilary blasi

Andrea Pizzoferrato‏ @andiboi95

Ilary Blasi, in poche, semplici e fredde parole si è presa la sua più grande rivincita, facendo cadere Corona nella sua stessa trappola: chapeau! #GfVip

Georgia Luzi‏ @GeorgiaLuzi

Quando si dice aspettare sul fiume il cadavere del proprio nemico. E stavolta è proprio morto. Chapeau. #GfVip #GFVIP

Drew‏ @AndreaGalastro

Il bello è che Corona ha minacciato Ilary di scatenare l'inferno, mica perché lei l'ha smerdato in prima serata, ma perché gli ha abbassato il microfono. Cosa che non comanda lei. #GFVIP

Davi De‏ @davided81

Oggi ad ogni cliente arrogante e cafone risponderò "La chiamata quando inizia e quando finisce lo decido io, chiudetemi la linea, buona vita" alla Blasi's style #gfvip

Paola.‏ @Iperborea_

Nel frattempo Corona sta delirando nelle sue Stories e minaccia Ilary di scatenare l'inferno. Ma taci, CACIOTTARO. #GFVIP

F.‏ @Andrexx94x

Io mi piscio addosso per la faccia di Signorini durante il confronto Ilary - Corona Che c’è Alfonso? Ilary ha smerdato il tuo amico di titoletti sul giornale? #gfvip

alfonso signorini

Francesco‏ @itciccio

Corona su Instagram minaccia di rovinare Ilary Bralsi, in un paese civile questo sarebbe il momento giusto per far partire il contatore di quanti follower perde al secondo.

VIPerissima‏ @Viperissima_

Nel frattempo, Corona su IG dice che Ilary, ragazzina di 30 anni, conduce grazie al fatto di essere moglie di un calciatore che non sa dire una parola in italiano, ma sa solo tirare due calci a un pallone. Mi chiedo: lui che sa fare? E poi il Capitano non si tocca! #GFvip

Andrea Pizzoferrato‏ @andiboi95

Vado a letto con Corona che dopo averla attaccata in ogni modo ora definisce la D’Urso grande signora della tv. #GfVip

Fred ?? ?? ?‍?‏ @FedericoFredBRZ

Stasera tutti così per Ilary #GFvip

francesco totti

3. LE GIRAVOLTE DI CORONA SU INSTAGRAM

Valeria Morini per "www.fanpage.it"

corona

La sesta puntata del Grande Fratello Vip 2018 è stata all'insegna dello show di Fabrizio Corona, entrato per un confronto con la ex Silvia Provvedi ma protagonista soprattutto per una litigata furiosa con la conduttrice Ilary Blasi.

Tra i due ci sono vecchie ruggini per un episodio risalente a molti anni fa (quando Corona sostenne di avere le prove di un tradimento di Francesco Totti) e il rancore tra i due è emerso in tutta la sua potenza.

Lei si è "vendicata" chiudendo il collegamento, ma ora Corona ha dichiarato una vera e propria guerra alla presentatrice romana. Tanto da insultarla in vari modi e di chiedere ai suoi follower di boicottarla.

ilary corona

Fabrizio Corona arriva a un milione di follower

Dopo la diretta del GFVip, su Instagram Story Corona è incontenibile. Infuriato ed esaltato, al limite del delirio, l'ex re dei paparazzi prima ha rimproverato Ilary Blasi per avergli fatto abbassare il microfono, poi ha sostenuto di essere entrato nella Casa senza voler rivangare la vecchia rivalità con Ilary.

Intanto, sui social si è verificato un curioso fenomeno che ribadisce come la popolarità di Corona stia tornando quella di un tempo: in appena tre ore, ha guadagnato 200mila follower arrivando a un milione.

corona provvedi

A quel punto, Corona si è scatenato. In una sfilza di stories (vedete video in alto), ha mostrato il video della diretta del GF dopo lo spegnimento del microfono e ha chiesto ai fan di togliere il follow ai profili social della Blasi:

«Abbella, mi hai fatto guadagnare un milione di follower! Oggi il potere in tv non conta più. Mi hai voluto spegnere, ma il vero potere sono i social. Invito tutti voi a scrivere sotto il profilo di Ilary e soprattutto a schiacciare il dito e defolloware il suo profilo social. Perché non è vero che non lo gestisce lei, lo gestisce lei! Defollowatela! Oggi ha 535mila follower, domani deve scendere a 400. Defollowatela! Buona vita, caciottara».

barbara d urso

Corona elogia la vecchia nemica Barbara D'Urso

Infine, l'impensabile. Pur di attaccare la Blasi, Corona è arrivato addirittura a elogiare la sua vecchia nemica Barbara D'Urso che, a suo dire, non l'avrebbe mai interrotto durante una diretta. La D'Urso e Corona si scontrano da anni, nonostante lei abbia iniziato la sua carriera di giornalista con il padre di lui Vittorio Corona.

Anche in questo caso, l'inimicizia è dovuta a un preciso episodio: Fabrizio pubblicò una foto del figlio della conduttrice sostenendo che stesse fumando uno spinello. Tra i due ci sono cause legali in corso e la D'Urso ha recentemente dichiarato di non voler parlare di Corona nei suoi programmi. Quanto accaduto nella puntata del GF, però, potrebbe farle cambiare idea: per fare audience, Barbarella supererà i rancori e accoglierà Corona a Domenica Live?

corona provvedi

«Voglio chiudere la serata dicendo una cosa giusta, perché io dico sempre ciò che è giusto. Una grande signora della televisione, che fa programmi di grande audience (non mi vergogno, non faccio mai il suo nome ma oggi devo farlo), Barbara d’Urso, è una signora conduttrice, la Blasi no. La signora d’Urso non mi avrebbe mai spento il microfono».

La dichiarazione dei fan di Ilary Blasi

Nelle sue story, Corona ha citato il profilo social "Ilary Blasi Official Fanclub", sostenendo che sia gestito dalla stessa Blasi. Si tratta in realtà di un profilo gestito da due fan, che hanno precisato: "Non accetteremo più alcun tipo di provocazione, maleducazione, o volgarità sui nostri profili.

ilary corona

Guardate le vostre vite prima di giudicare quelle degli altri. Un suggerimento a chi si diverte a segnalare ciò che scriviamo, ma evidentemente non sa utilizzare i social (nè leggere ciò che è scritto). Questo e' il profilo del fanclub di ilary. Siamo due fan. F a n. Non è difficile".