IL DIAVOLO SALVINI E L’ACQUA SANTA CONTE - “FAMIGLIA CRISTIANA” CELEBRA IL CATTOLICO (E DEVOTO DI PADRE PIO) GIUSEPPE CONTE CON UNA COPERTINA SIMPATIZZANTE “CARI ITALIANI FIDATEVI DI ME”- AL LEGHISTA ERA STATO RISERVATO UN TRATTAMENTO DIVERSO: “VADE RETRO”

GIUSEPPE CONTE SULLA PRIMA PAGINA DI FAMIGLIA CRISTIANA

Da “Libero Quotidiano”

Matteo Salvini come il diavolo e Giuseppe Conte come un santo. Forse stiamo esagerando, ma è questa l' impressione che si ha guardando le foto e leggendo gli articoli a corredo delle copertina di «Famiglia Cristiana» su vicepremier e premier del governo del Cambiamento.

LA COPERTINA DI FAMIGLIA CRISTIANA CONTRO SALVINI

Al leader leghista era stato dedicato un pesante «Vade retro Salvini» che non lasciava spazio a dubbi - e faceva anche un certo effetto - visto che il settimanale per titolare aveva scomodato la Bibbia. Mentre per il presidente del Consiglio i toni sono cambiati. «Famiglia Cristiana» ha scelto una foto rassicurante, sorridente, di Giuseppe Conte che che dice: «Cari italiani fidatevi di me».