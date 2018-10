DIEGO FUSARO È L' INTELLETTUALE SIMBOLO DELLA NOSTRA EPOCA, È RIUSCITO A DARE DEFINITIVA NOBILITAZIONE CULTURALE AL FENOMENO CHIAVE DEI NOSTRI GIORNI: LA MORTE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA. HA SCRITTO UN LIBRO SU COME IL ''TURBOCAPITALISMO'' FEMMINILIZZA IL MASCHIO, AMMAZZA LA LIBIDO. UN BEL TOMO DI FILOSOFIA SESSUALE. E POI LA FIDANZATA DICE CHE (LEI, ALMENO) ARRIVA VERGINE AL MATRIMONIO - OGGI DICONO DI AVER ''GABBATO'' QUELLA MASSA DI CREDULONI CHE LEGGONO I GIORNALI

1. DIEGO FUSARO, L'INTELLETTUALE EROTICO PER MANCANZA DI EROS

Giovanni Sallusti per ''Libero Quotidiano''

Diego Fusaro è l' intellettuale simbolo della nostra epoca, e davvero in questa presa d' atto non c' è un grammo d' ironia. Fusaro e solo Fusaro, infatti, è riuscito a dare definitiva nobilitazione culturale al fenomeno chiave dei nostri giorni: la morte del principio di competenza.

È qualcosa che scorgete ogni giorno nelle pieghe della cronaca, Libero l' ha chiamata più volte "scemocrazia", la intuite nel volto sardonico di Giggino Di Maio che festeggia dal balcone di Palazzo Chigi la genialata di indebitare le prossime generazioni per pagare il reddito di fancazzismo, la ritrovate in quel nulla attorno a due peli di barba che si chiama Maurizio Martina, in teoria leader dell' opposizione, torna nelle parole di starlette e attorucoli che suonano "l' allarme fascismo" se gli italiani non votano come piace a loro.

Ma Fusaro fa di più, Fusaro sdogana e rivendica esplicitamente il principio dell' incompetenza. La tendenza era già emersa ogniqualvolta il nostro si era avventurato nel terreno accidentato della scienza economica, con cui mostra la stessa confidenza che Juncker ha con la sobrietà. Per rendere l' idea, a suo meditato giudizio l' Europa, quest' Europa ingabbiata dal Soviet iperdirigista di Bruxelles e appesantita da un Welfare State storicamente pachidermico, sta morendo di "turbocapitalismo" selvaggio, una delle sue supercazzole preferite.

Ma è niente, rispetto a quanto viene a galla in questi giorni. L' ultima fatica letteraria dell'«allievo indipendente di Hegel e di Marx», come si definisce sul suo profilo Twitter (peraltro, una megamultinazionale al servizio dello sporco capitale yankee, ma transeat), s' intitola "Il nuovo ordine erotico", ed è nelle librerie da poche settimane per l' editore Rizzoli. Più di quattrocento pagine per dire che il "turbocapitalismo" di cui sopra ha generato una visione distorta e patologica della sessualità, tra le altre cose all' insegna della «precarizzazione erotica e sentimentale», della «femminilizzazione del maschio» e del deflagrare del «sesso virtualizzato» mortificante dei rapporti online.

Un bel tomo di filosofia sessuale, dove l' atto viene sviscerato in tutte le sue implicazioni antropologiche e non, evidentemente vergato da un esperto in materia e nostalgico della sana, antica, sfrenata trombata tra il maschio e la femmina. Macché.

Molto peggio di una recensione negativa, interviene ai microfoni della "Zanzara" Aurora Pepe, la fidanzata di cotanto teorico del sesso. Il quale, si scopre, non padroneggia affatto l' argomento.

Non è che non sia uno uno particolarmente prestante o allupato, è che proprio non ne ha idea, è come se l' ayatollah Khamenei avesse scritto un trattato sulla tolleranza religiosa. «Non abbiamo mai fatto l' amore, davvero. Sono vergine anche nel segno zodiacale», confessa la discreta Aurora. E a quel punto immagini a quante e quali sedute di autosoddisfazione si sottoponga il filosofo, in effetti uso a sfoggiare nelle frequenti comparsate televisive un paio di scavatissime occhiaie... Nossignore.

«Lui non si masturba, e non guarda film porno». Né in compagnia né in solitudine: non frequenta l' istinto sessuale, Fusaro, e se lo ha lo confina perbene nelle segrete dell' Io. La giornata tipo sua e di Aurora, con le parole di quest' ultima, è: «Lui si sveglia, si mette a studiare, io cucino per lui, pulisco per lui, stiro le sue camicie. Lui legge sempre Hegel e basta».

Il problema è che poi non ti piomba quotidiniamente in tivù, sui giornali, sui social, nelle librerie, per spiegarti la "Fenomenologia dello Spirito", ma per insegnarti come scopare degnamente. Che, dopo le rivelazioni di Aurora, è come se chi scrive tenesse un corso avanzato di astrofisica quantistica.

2. FUSARO E LA FIDANZATA VERGINE: È TUTTO UNO SCHERZO. "VI HO BALOCCATI"

www.Blogo.it

Diego Fusaro oggi è stato tra i trend topic di Twitter per molte ore perché la gran parte dei siti web ha riportato le parole della sua fidanzata Aurora Pepa, che ha raccontato, nel corso della puntata del 9 ottobre de "La Zanzara", che è ancora vergine e che il filosofo non fa che leggere Hegel. Ha detto che nel 2019 si sposeranno in chiesa, ma la data è top secret, che lei arriverà illibata all'altare, che lui non si masturba nemmeno e anche molte altri dettagli della loro vita privata. È tutto falso.

A partire da Dagospia tutti si sono (anzi, ci siamo) buttati su questa storia, ma basta recuperare il video che potete ascoltare qui in alto per capire che Aurora scherzava. Sia chiaro, lei ha letteralmente detto quelle frasi, ma il tono della ragazza e dei due conduttori, Davide Parenzo e Giuseppe Cruciani, fa intuire che si tratti di una presa in giro. Il problema è stato il passaparola: fonti considerate affidabili hanno riportato le parole della ragazza, senza accennare al tono scherzoso, e dunque tutti gli altri le hanno riportate allo stesso modo.

Il diretto interessato ha commentato con due tweet al suo solito modo, con ragionamenti che sfiorano la supercazzola:

"Baloccarsi della civiltà dello spettacolo e della sua alienazione generalizzata, fingendo di assecondare esse e i loro risibili officianti prezzolati, è una delle molteplici vie per rendere palese la falsità del tutto in cui oggi siamo.

Una massa di creduloni che se le bevono tutte. Oggi vi abbiamo dato prova di chi sono i giornalisti e di come funziona la società dello spettacolo. La fantasia al potere"

Tra l'altro sempre Fusaro in una puntata dello scorso aprile, citando il suo amato Hegel, diceva "Tutto ciò che c'è di personale nei miei scritti è falso", oggi non ha fatto altro che applicare la filosofia alla vita reale. E se da una parte è vero che Fusaro e la sua Aurora sono riusciti a prendersi gioco dei giornalisti, dall'altra anche lui due domande se le deve fare, visto che in tanti hanno creduto che lui abbia una vita di coppia così piatta.

C'è anche da dire che non era una notizia di vitale importanza per nessuno e, ci scommettiamo, in molti crederanno alla prima notizia, ossia che Fusaro e la fidanzata non hanno una vera vita sessuale, e ricorderanno solo quella (visto che, a quanto pare, è sembrata verosimile considerato il personaggio...). Probabilmente sarà preso in giro a vita per questo.

