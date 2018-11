DILETTA-CI CON LA MACARENA (AMMAZZA CHE CAFONATA) - RELAX CON GLI AMICI A DUBAI PER LA LEOTTA CHE PRIMA DELIZIA I FAN CON SEXY PALLEGGI IN SPIAGGIA E POI SI SCATENA IN PISTA SULLE NOTE DEL TORMENTONE ANNI ’90 – AVVISATE DILETTA: LA CANZONE PARLA DI UNA RAGAZZA DI NOME MACARENA CHE TRADISCE IL SUO RAGAZZO CON DUE AMICI - VIDEO

Bisognerà aspettare marzo prima di un’altra sosta per le Nazionali. E allora perché non concedersi una vacanza, approfittando della settimana di pausa del campionato. Deve averlo pensato Diletta Leotta, che è sbarcata con gli amici a Dubai per rilassarsi e riprendere energie in vista del rush fino a Capodanno, con tanto di turno natalizio. Prima una sosta in spiaggia, poi via in pista a scatenarsi con la Macarena per la bella Diletta.

IL VERO SIGNIFICATO DIETRO LA "MACARENA" ANNIENTERÀ LA TUA ANIMA ANNI '90

Carolina Moreno per The Huffington Post

Il duetto pop spagnolo Los del Río rilasciò la hit nel 1994. Da allora il suo ritmo contagioso e le sue mosse di ballo emblematiche sono stati al centro di migliaia di raduni, feste, riunioni familiari, eventi ecclesiastici e molto altro. Ma quelli di Distractify recentemente hanno macchiato le memorie d'infanzia legate alla canzone di alcuni "bambini degli anni 90", memorie un tempo pure e innocenti. O almeno questo è quanto accaduto quando hanno fatto sedere un gruppo di persone e hanno spiegato loro che cosa la canzone riguardasse realmente.

Come il video sopra spiega con l'aiuto della versione inglese della canzone, "macarena" non era esattamente una piacevole canzone da ballo. Ci siamo presi la libertà di aggiungere sotto la nostra traduzione del testo originale spagnolo:

Dai gioia al tuo corpo, Macarena

Perché il tuo corpo è fatto per ricevere gioia e cose belle

Dai gioia al tuo corpo, Macarena.

Hey Macarena!

Macarena ha un fidanzato che di cognome fa

Che di cognome fa Vitorino

E mentre lui stava giurando al giuramento militare

lei se la stava facendo con due amici

.…

Macarena sogna El Corte Inglés*

(*il maggiore grande magazzino della Spagna)

e si compra i vestiti più moderni

Lei vorrebbe vivere a New York

E sedurre un nuovo fidanzato... aaay!

Esatto, la canzone parla di una ragazza di nome Macarena che tradisce il suo ragazzo con due amici mentre lui viene chiamato alle armi. Divertente per l'intera famiglia? Non molto.

Ora guarda questi bambini degli anni '90 mentre viene detta loro la verità riguardo alla canzone davanti alla telecamera. R.I.P. memorie d'infanzia.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su The Huffington Post Us, ed è stato poi tradotto dall'inglese da Andrea de Cesco.

