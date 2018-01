DIN DON, CI SIAMO GIOCATI ALAIN DELON: “QUANDO VERRÀ IL MOMENTO, VOGLIO CHE IL CANE MUOIA CON ME” – POLEMICHE IN FRANCIA PER LE DICHIARAZIONI DELL’ATTORE E NON MANCA L’IRONIA - "MA SE IL SUO CANE DOVESSE MORIRE PRIMA DI LUI, SI PUÒ SOPPRIMERE ALAIN DELON?"

Rita Celi per la Repubblica

È profondo il legame tra Alain Delon e i suoi cani. Nella sua vita ne ha avuti 50 e 35 di questi sono sepolti nella sua tenuta a Douchy. E ora è innamorato di Loubo, un cane pastore belga Malinois di tre anni da cui non riesce a stare lontano. Un attaccamento morboso, tanto che l'attore, 83 anni, ha lasciato le sue ultime volontà e tra queste c'è una precisa richiesta che riguarda il suo amato Loubo:

se dovesse morire prima di lui, ha già predisposto che il veterinario lo faccia morire subito tra le sue braccia con una iniezione. La dichiarazione rilasciata in un'intervista a Paris Match ha scatenato la polemica in Francia proprio tra gli amici degli animali: sono pochi quelli che comprendono il suo intento, molti di più quelli che lo accusano di crudeltà verso gli amici a quattro zampe.

Alain Delon vive solitario con un gatto e un cane a Douchy, nel cuore della foresta della valle della Loira. I figli Anthony Alain-Fabien e Anouchka vivono lontani, la compagnia dei due animali è importante per lui che di recente ha rivelato di una depressione latente che lo ha portato anche a meditare il suicidio. Delon ha aperto i cancelli del suo paradiso segreto al settimanale francese che gli dedica un numero speciale, raccontando quindi dei suoi cani. "Ne ho avuti 50 nella mia vita, ma ora ho un rapporto speciale con lui" dice l'attore, indicando Loubo che siede ai suoi piedi. "Ho avuto fino a 14 cani allo stesso tempo - prosegue Delon - Ho una cappella sulla mia proprietà, intorno a questa sono sepolti 35 dei miei cani. Ognuno ha la sua lapide, le coppie sono insieme: qui c'è tutta la mia vita. Oggi, posso dirlo, ho ottenuto l'autorizzazione di essere sepolto nella mia cappella, tra i miei cani".

L'attore ammette di pensare sempre di più alla morte, e parla del giovane pastore belga che vive con lui come il suo "cane di fine vita". "Quello che so è che non lascerò il mio cane da solo", dice indicando Loubo che ama "come un bambino". "Se dovesse morire prima di me, cosa che spero, non ne prenderò più altri", dichiara prima di annunciare il suo testamento spirituale: "Se morirò io prima di lui, chiederò al veterinario di lasciarci andare insieme. Gli farà una iniezione letale in modo che se ne vada tra le mie braccia. Preferisco così piuttosto che sapere che morirà sulla mia tomba con tanta sofferenza".

"Lo fa per compassione" si legge in un commento su Twitter, "è talmente megalomane che pensa che il suo cane si lascerà morire di tristezza per lui". C'è poi chi chiama in causa Brigitte Bardot, nota animalista: "Diresti una parola al tuo amico che vuole far sopprimere il suo cane per puro egoismo?". E poi non manca l'ironia: "Ma se il suo cane dovesse morire prima di lui, si può sopprimere Alain Delon?"

