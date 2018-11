“ORA NELLE QUALIFICAZIONI EUROPEE VINCIAMOLE TUTTE” – IL GOL DI POLITANO NEL FINALE DELL'AMICHEVOLE CON GLI USA FA TORNARE IL SORRISO AL CT MANCINI - “NOI PIU’ AVANTI DEL PREVISTO” – VERRATTI: "NON MI SONO MAI TROVATO COSI' BENE IN NAZIONALE" - ESORDIO PER KEAN: 'E’ IL PRIMO MILLENNIAL AZZURRO' - SIRIGU E BARELLA DA RECORD: PER LA PRIMA VOLTA DUE SARDI IN CAMPO (PROPRIO MENTRE NASCE LA NAZIONALE DELLA SARDEGNA...)