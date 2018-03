DITE ALLA BARRA DI TROVARSI UN LAVORO - PRIMA DELLE ELEZIONI, LA BIONDINA CANDIDATA CON IL PD AVEVA ANNUNCIATO: “SE ANDASSE MALE, NON POTREI TORNARE A FARE LA GIORNALISTA” - ORA, INCASSATA LA BATOSTA, FA RETROMARCIA SUI SOCIAL: “NON SMETTERÒ DI STARVI ACCANTO, ANCHE SE DA GIORNALISTA E SCRITTRICE”

francesca barra

Dalla bacheca facebook di Francesca Barra

Ho portato ai miei bimbi i ciucci di provola lucani. Si sono svegliati felici perché la mamma è qui con loro. Sono tornata e adesso mi godo questo momento speciale. Ho combattuto sapendo che sarebbe stata un'impresa quasi impossibile. E ho vinto tanto affetto . Che non dimenticherò. In bocca al lupo al vincitore. Perché chi ha a cuore la Basilicata non può che augurargli di lavorare bene. Benissimo! Io non smetterò di starvi accanto, anche se da giornalista e scrittrice e non da politico. Evviva la Basilicata, onore ai vincitori.

IL MANIFESTO ELETTORALE DI FRANCESCA BARRA CON ERRORE DI GRAMMATICA

2 - FRANCESCA BARRA: “DOPO QUESTO PASSO NON POSSO TORNARE A FARE LA GIORNALISTA"

Estratto dell’articolo di Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

[…] «Quando Renzi me lo ha chiesto ho detto subito sì. Ho sempre inteso i temi di cui mi sono occupata con il mio lavoro come battaglie politiche, anche se mai di partito. Nel referendum sulle trivelle, ad esempio, ero contro Renzi. L'amore per la mia regione mi spinge ad accettare questo rischio enorme: se andasse male, non potrei tornare a fare la giornalista».

francesca barra 3

Qui l’intervista integrale

http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/francesca-barra-spiega-suo-ldquo-pedigree-rdquo-vera-piddina-165910.htm

francesca barra 4