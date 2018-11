LA DOMENICA DELLE SOVRAPPOSIZIONI: MORANDI (16,8%) BATTE FAZIO (15,5%) E MARA (16,04%) SUPERA DI UN SOFFIO BARBARA D'URSO (15,9%) - 'IENE' IN GRAN FORMA (12,4%) - GILETTI (6,3%) - LA PARODI (12,3%) TRANCIATA DALLA D'URSO E INSEGUITA DALLA RAZNOVICH (10,9%) - ANNUNZIATA (7,9%) - 'DOMENICA SPORTIVA' SENZA CAMPIONATO (3,6%) - SPECIALE TG1 SU ROSSINI IN 4K (8,9%)

Nella serata di ieri, domenica 18 novembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.944.000 spettatori pari al 15.9% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.616.000 spettatori pari al 16.8% di share. In sovrapposizione la fiction di Canale 5 segna il 16.8% con 3.615.000 spettatori mentre il talk show di Fabio Fazio registra il 15.5% con 3.336.000 spettatori.

Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.925.000 spettatori (7.5%) mentre il doppio episodio di SWAT ha raccolto 1.313.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 2.281.000 spettatori con il 12.4% di share (presentazione dalle 21.10 alle 21.20: 1.178.000 – 4.6%). Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 871.000 spettatori pari ad uno share del 3.9% (presentazione dalle 21.17 alle 21.41: 1.083.000 – 4.2%). Su Rete4 il film Indiana Jones e l’Ultima Crociata è stato visto da 945.000 spettatori con il 4.6% di share.

Su La7 Non è l’Arena ha interessato 1.202.000 spettatori con il 6.3%. Su Tv8 Jack Reacher – Punto di non ritorno è stato seguito da 716.000 spettatori con il 3.2% di share. Sul Nove C’è Posto per Trenta segna 309.000 spettatori (1.2%). La rete digitale più seguita è Rai4 con il film Devil’s Knot – Fino a Prova Contraria che ha interessato 426.000 spettatori con l’1.8%. Sul 20 Homeland ha ottenuto 86.000 spettatori e lo 0.4%. Su Giallo L’Ispettore Barnaby ha raccolto 207.000 spettatori con lo 0.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Bene Paperissima, Iannacone al 6.5%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 4.816.000 spettatori con il 19%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 966.000 spettatori (3.9%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 894.000 spettatori con il 3.6%, nella prima parte, e 1.081.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte. Su Rai3 I Dieci Comandamenti ha interessato 1.631.000 spettatori pari al 6.5% di share (presentazione di 15 minuti: 955.000 – 4%). Su Tv8 X Factor – dalle 19.02 alle 21.25 – segna 385.000 spettatori e l’1.7%. Sul Nove l’episodio delle 20.34 di Camionisti in Trattoria raccoglie 432.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale

Caduta Libera chiude la stagione con un’altra vittoria su L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – la Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.178.000 spettatori (17%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.299.000 spettatori (20.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 3.385.000 spettatori (18.2%) mentre Caduta Libera raccoglie 4.316.000 spettatori (20.5%). Su Rai2 Nella Trappola dell’Inganno ha appassionato 907.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Sport Mediaset ha totalizzato 595.000 spettatori (3%). CSI: NY segna 506.000 spettatori con il 2.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 744.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 Blob segna 1.334.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 401.000 spettatori (share del 2.1%).

Daytime Mattina

Santa Messa al 15.3% su Rai1, all’8.2% su Rete 4.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 329.000 spettatori (15.9%), nella presentazione, 756.000 spettatori (19.7%) nella prima parte, e 1.860.000 spettatori (23.9%), nella seconda parte. Paesi che Vai segna 1.547.000 spettatori con il 18.2%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.477.000 spettatori pari ad uno share del 15%. La Santa Messa ha raccolto 1.459.000 spettatori pari al 15.3%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.107.000 spettatori con il 17% e I Menù di Giallo Zafferano raccoglie un ascolto di 499.000 telespettatori con il 5.7% di share.

Su Rai2 Generazione Giovani ha tenuto compagnia a 299.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Una Mamma per Amica segna 245.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 483.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 716.000 spettatori (8.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 239.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Cielo il Wrestling ha ottenuto 205.000 spettatori e il 2.3%.

Daytime Mezzogiorno

Il Posto Giusto di Federico Ruffo al 2.5%.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.037.000 spettatori (17.8%). Linea Verde ha intrattenuto 2.983.000 spettatori (20.2%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 918.000 spettatori con il 9.6% e Melaverde 1.797.000 con il 14%. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 784.000 spettatori con uno share dell’8.1% nella prima parte e 1.323.000 (10.2%) nella seconda. Su Italia1 Una Mamma per Amica segna il 3.5% con 378.000 spettatori. Grande Fratello Vip raccoglie 616.000 spettatori con il 3.9%.

Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 816.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 419.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Rete4 Poirot ha fatto compagnia a 230.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 Bravissimo è stata scelta da 121.000 spettatori con lo 0.9% di share. Su Tv8 la gara di Moto 3 ha raccolto 317.000 spettatori e il 3.4% mentre la gara di Moto 2 ha ottenuto 546.000 spettatori e il 3.9%.

Daytime Pomeriggio

Raznovich non così distante dalla Parodi.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.450.000 spettatori pari ad uno share del 14.7%, nella prima parte in onda dalle 13.59 alle 14.56, e 2.424.000 spettatori pari ad uno share del 16.7%, nella seconda parte in onda dalle 14.59 alle 17.22. Il TG1 ha ottenuto 1.872.000 spettatori pari ad uno share del 12.8%. A seguire La Prima Volta, con Cristina Parodi, ha raccolto un ascolto medio di 1.962.000 spettatori pari al 12.3%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.053.000 spettatori con il 12%.

Domenica Live ha raccolto 2.029.000 spettatori (12%) con la presentazione di 21 minuti, 2.434.000 (16.2%) con l’Attualità dalle 14.23 alle 16.56, 2.732.000 spettatori (19%) con le Storie dalle 17 alle 17.18, 2.890.000 spettatori (19.5%) dalle 17.22 alle 17.53, 2.922.000 spettatori (17.9%) dalle 17.59 alle 18.32 e 2.518.000 spettatori (14.3%) con L’Ultima Sorpresa. Su Rai2 Squadra Omicidi Barcellona ha convinto 666.000 spettatori (4.1%). Professor T segna il 3.7% con 525.000 spettatori, nel primo episodio, e il 3.5% con il 493.000 spettatori. Su Italia1 La Maledizione del Re Nero raccoglie 489.000 spettatori con il 3.1%. A seguire Merlin ha convinto 465.000 spettatori con il 3.2%.

Su Rai3 Mezz’Ora in Più ha interessato 1.243.000 spettatori con il 7.9%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 1.187.000 spettatori con l’8.4% mentre Kilimangiaro ha ottenuto 1.723.000 spettatori con il 10.9%. Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 352.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 332.000 spettatori (share del 2.3%). Su Tv8 la gara di Moto GP ha raccolto 1.492.000 spettatori con il 9.2%. Su Sky Sport Moto Gp la gara di Moto GP ha raccolto 306.000 spettatori e l’1.9%.

Seconda Serata

Animali Notturni non va oltre il 7.5%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 717.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%. Su Canale 5 Animali Notturni ha intrattenuto 503.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 413.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Pregiudizio Universale a segna un netto di 1.032.000 ascoltatori con il 17.7% di share. Su Rai 3 Dottori in Corsia visto da 497.000 spettatori (3.5%). Su Rete 4 la pellicola Hollywood Homicide è la scelta di 207.000 spettatori (3.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.622.000 (27%) Billy 4.104.000 (24.2%)

Ore 20.00 5.258.000 (22.5%)

TG2

Ore 13.00 2.060.000 (12.8%)

Ore 20.30 2.063.000 (8.3%)

TG3

Ore 14.25 1.816.000 (10.9%)

Ore 19.00 2.416.000 (12.1%)

TG5

Ore 13.00 2.833.000 (17.4%)

Ore 20.00 4.577.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.155.000 (8.4%)

Ore 18.30 1.028.000 (5.8%)

TG4

Ore 12.00 421.000 (3.5%)

Ore 18.55 693.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 528.000 (3.1%)

Ore 20.00 1.105.000 (4.7%)