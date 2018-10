DONATE', VERSACE N’ANTRO PO’ DE BOTOX – QUANDO IL CHIRURGO PLASTICO SI FA PRENDERE TROPPO LA MANO: ECCO COME LA SORELLA DI GIANNI SI È ROVINATA A FURIA DI BUTULINO E BISTURI – I PRIMI INTERVENTI NEL 1993, FINO A DIVENTARE LA MUMMIA CHE È OGGI - CHISSÀ CHE SARÀ IN GRADO DI FARE CON TUTTI I SOLDI CHE INCASSA DALLA VENDITA DELLA GRIFFE A MICHAEL KORS...

Da www.lettera43.it

donatella versace

Ricorrere alla chirurgia estetica per restare sempre giovani, per migliorare il proprio aspetto, per essere sembre belle. Almeno questo è l'intento iniziale. A colpi di botx, butulino e bisturi, c'è chi decide di aumentare di qualche taglia il proprio seno, chi opta per interventi mirati alla cancellazione dei segni dell'età oppure chi interviene su labbra o naso.

donatella versace nel 1993 e nel 1997

È il caso per esempio di Donatella Versace. Capelli biondo platino, labbra dalla forma irregolare, guance grandi e larghe: la celebre stilista italiana, sorella di Gianni, ha fatto della chirurgia estetica uno stile di vita. A partire dal 1993 ha cercato di mantenere labbra carnose, zigomi perfetti e un décolleté da 20enne.

donatella versace 1998 2002

Come dimostrato da alcune immagine pubblicate il 6 novembre sul tabloid britannico Daily mail, nel corso degli anni Donatella ha subito così tanti interventi di chirurgia estetica che ormai è a malapena "riconoscibile".

donatella versace 2005 2008 donatella versace 2011 2014 la trasformazione di donatella versace donatella versace su w magazine donatella versace 4 donatella versace cosmetic surgery after pictures botox face extreme makeover anna wintour costume centre donatella versace donatella versace gianni versace maria mulas