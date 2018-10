DOPO I GIORNALI, LE AGENZIE! - IL GRILLINO CRIMI: ''SONO TROPPE. IL BANDO FATTO DAL GOVERNO GENTILONI ERA INDEGNO, FATTO SU MISURA PER FAR VINCERE QUALCUNO. ALL'INZIO DEL 2019 PARLEREMO DEL LORO FUTURO'' - PARE CHE LO STESSO CRIMI ABBIA CHIESTO AI DIRIGENTI DELLE AZIENDE A PARTECIPAZIONE STATALE IL RENDICONTO DELLA SPESA PUBBLICITARIA SULLE PIÙ IMPORTANTI TESTATE GIORNALISTICHE…

DAGONEWS - Mormorano nei corridoi delle grandi aziende a partecipazione statale, che il sottosegretario con delega all'editoria Vito Crimi abbia chiesto ai dirigenti il rendiconto della spesa pubblicitaria sulle più importanti testate giornalistiche…

(ANSA) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Vito Crimi intende affrontare a partire dal 2019 il tema del futuro delle agenzie di stampa. 'Le agenzie di stampa svolgono un servizio primario, ma sono troppe in Italia e ma lo sanno anche loro', ha detto Crimi al Welcome Day del M5s a Milano. Ad avviso del sottosegretario, il bando indetto dal governo Gentiloni 'è stato fatto su misura sulle agenzie che dovevano vincere, quindi era un bando assolutamente indegno per come è stato fatto'.

'Mi auguro all'inizio del prossimo anno di cominciare a prospettare come sarà il futuro della agenzie di stampa - ha concluso - sicuramente anche in quel settore ci sarà molto da fare".

