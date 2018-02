DOVE HO LASCIATO LA MIA AUTO? NEL NIGHT CLUB ABBANDONATO O NEL GRATTACIELO A CILINDRO? ECCO STRUTTURE MERAVIGLIOSE TRASFORMATE NEI PARCHEGGI PIÙ INSOLITI DEL MONDO (VIDEO)

VIDEO - L’INCREDIBILE FUNZIONAMENTO DEL PARCHEGGIO AUTOSTADT IN GERMANIA

vancouver's cordova parkade

Una routine scocciante. Una noiosa perdita di tempo. La ricerca del parcheggio sta diventando sempre di più la missione impossibile di metropoli sature e formicolanti che di macchine non ne possono più.

Per fortuna, gli architetti hanno unito forze e menti per trovare un risvolto positivo al problema. Perchè non rendere i parcheggi delle belle strutture da ammirare? Affascinanti edifici, sempre più in verticale che si sviluppano accanto ai grattacieli?

the michigan theatre in detroit

Un esempio sono le due torri cilindriche dell’”Autostadt” in Germania. Luminosi e avveniristici esempi delle nuove frontiere dell’architettura. Oppure il “Q Park Charles Street” a Sheffield soprannominato il 'Cheesegrater' per la superficie metallica frastagliata o il teatro abbandonato a Detroit, che da night club diventa un rifugio per le macchine a tre piani.