DOVE OSANO LE “ANGELERS” - LA TRASFORMAZIONE POP E STRACULT DI ALBERTO ANGELA SI DEVE ALL’ESERCITO DI FAN CHE HANNO RIEMPITO LA RETE DI MEME, VIDEO E TORMENTONI: "TI TOCCHEREI COME ALBERTO SFOGLIA UN LIBRO", "ANCHE SE TI FAI IL CULO IN PALESTRA, ANGELA RIMORCHIA PIU' DI TE CON IL DOCUMENTARIO SULLE MEDUSE..."

Federica Fantozzi per “il Venerdì - la Repubblica”

Primo comandamento: «Non avrai altro Divulgatore all'infuori di Alberto». Secondo, vietati insulti, scurrilità e gossip, «Alberto è un signore, ispirati a lui». Terzo: «Ricordati di santificare il mercoledì sera». Dopo le Charlie's Angels, atletiche e fascinose detective della serie televisiva anni Settanta, ecco le angelers di Alberto Angela. Altrettanto devote ma più spiritose e probabilmente più colte, sono le fan del conduttore che con Meraviglie.

La penisola dei tesori sta ottenendo l'ennesimo successo di pubblico (quattro puntate su Rai1, 23,8 per cento di share e 5.662 mila spettatori per la prima, 23,3 di share e 5.682 mila per la seconda del 10 gennaio). Tra i fan di «Alberto I della Casata Angela, Nostro Salvatore, Profeta della Scienza e delle Parole» ci sono anche uomini, ma la prevalenza femminile è netta. Nome in codice: angelers, appunto.

Hanno anche un logo: orecchini con la lettera A alata, che Sara Maria racconta di indossare. Sui social praticano il culto della personalità temperato dall' ironia. C'è un gruppo Facebook con 22 mila adepti che informa sugli appuntamenti, i volumi di storia commentata in edicola, persino lo stato del contratto con viale Mazzini. La netiquette è ferrea: «Non ti impicciare della donna d'Alby, ma nemmeno di mamma e zia».

Donatella vorrebbe proporre Alberto come patrimonio dell' Unesco. Su Twitter l'hashtag è ovviamente #angelers. Chiara si chiede: «Il 4 marzo possiamo votarlo?». Roberto si rivolge all' amata: «Ti toccherei come Alberto sfoglia un libro». Impazzano i meme con il volto barbuto dell'autore: «Prima che la conoscessi la Gioconda non sorrideva». È un momento d'oro per il documentarista che la stampa ha ribattezzato "l'Indiana Jones della tv" per le sue spedizioni in Africa, Oman, Mongolia, oppure «l'uomo che ha salvato l'Italia dal fallimento dei Mondiali».

E che ha preso, nel cuore degli spettatori, il posto del padre: Piero è il Saggio, stimato e rispettato, ma ci si ferma ben prima di evocare le «50 sfumature di Alberto». Le angelers sognano un pensiero d' autore nei baci Perugina, alla stregua di Ovidio e Shelley: «Sei rara e preziosa come il fossile di un T-Rex. Firmato: AA». Nasce su Facebook il gruppo di fan che inneggia all' Indiana Jones della tv. Sono soprattutto donne. Idolatria? Sì, ma con tanta ironia e qualche regola.

