1. EVA HENGER DENUNCIA I FATTONI, IL PUBBLICO LA SILURA

Alberto Dandolo per Dagospia

eva henger su francesco monte si e meritato le corna

Puntata memorabile dell' Isola dei morti di fama.

I mejo fattoni italici ieri sera hanno goduto e sofferto al cospetto della denuncia di Eva Henger: " Qui si sono fatti le canne prima di salire sull' elicottero!".

Fantastico! Ma I veri viziosi dall'altra parte dello schermo si sono anche chiesti: " Ma come? Con tutto quel ben di dio di droghe a basso costo che si possono raccattare in Honduras questi dovevano farsi beccare proprio con una cannetta?".

eva henger contro francesco monte

In effetti non c'e' piu' religione! In Honduras transita l’80% della cocaina di tutto il mondo, eppure la povera Eva Henger ha potuto, per giustificare l'ostilita' del gruppettino nei suoi confronti, far leva solo su un paio di miseri spinelli! Il solito web ha massacrato Eva, ovviamente i bimbominkia amanti dei reality e drogati di Instagram hanno difeso i cannaroli, capitanati da Franceschino Monte.

armadi

In pochi hanno forse intuito che non si trattava di moralismo, ma solo di rispetto del regolamento tv. La produzione, pavida, si dice si sia dissociata. Come se i concorrenti rinchiusi per 3 giorni in una casa prima di spiaggiarsi non fossero affar suo. Il web condanna Eva. Come se una ex pornostar non possa avere capacita' di denuncia (seppur in tempi e modi opinabili).

Amorale della fava: ti puoi strafare di canne in Honduras sotto l'egida dei produttori ma non puoi denunciarlo perche' 20 anni fa hai speso qualche orgasmo per sceneggiatura. Amen.

2. TWEET!

DAGOSELECTION

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

EVA HENGHER: "FRANCESCO MONTE HA PORTATO LA DROGA NEL PROGRAMMA". Storia della TV. #Isola

Mario Manca‏ @MarioManca

alessia marcuzzi

La faccia di Alessia quando sente per la prima volta la parola droga subito ai Nuovi Mostri per sette settimane. #Isola

Alfonso Signorini‏ @alfosignorini

La legalizzazione della canna in prima serata ancora mi mancava.

Franco Bagnasco‏ @franco_bagnasco

È Cannale 5, Alfonso.

mats‏ @m_mats_

BOOM DROGA ALL'#isola

Giuseppe Di Meo‏ @PeppeDiMeo

L'isola dei Fumosi #isola #isoladeifamosi #CannabisLegale

giovanna pasquariell‏ @jaline1968

Monte non si è incazzato così nemmeno per le corna #isola

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

I peggiori nemici della droga. #isola

i peggiori nemici della droga

diodeglizilla‏ @diodeglizilla

Comunque la morale su una canna me la sarei aspettata da chiunque sull’#isola tranne che da chi ha nella sua filmografia “Capricci anali” e “A letto con Eva - Esordienti in azione”.

vladimir luxuria‏Account verificato @vladiluxuria

Mi dispiace che proprio Eva faccia la bigotta sulle presunte canne di Francesco prima dell'#isola. Non giudichiamo i concorrenti su ciò che si è fatto prima, altrimenti...

Miriana Trevisan‏ @MIRIANA_TREV

Quindi mi state dicendo che sta emergendo tutto lo spessore umano di Eva Henger? Ma dai. Non l’avrei mai detto #Isola

Liugia De Lessil‏ @A_null_P

Eva potrebbe essere una candidata qualsiasi di Fratelli D'Italia #isola

Esegesi‏ @_esegesi_

- Eva, perché dovresti rimanere tu sull’#isola? - Perché...

eva henger

Abeh c'è Dario‏ @darioloc81

Comunque Eva Henger la preferivo quando davanti alle telecamere invece di parlare ansimava e basta. #isola

Maurizio Kostanzo‏ @MauryKostanzo

EVA FATTI UNA CANNA E RILASSATI CHE LA MENOPAUSA È BRUTTA #isola

Daveblog‏ @dave_blog

Che dire comunque dello spettacolo barbino di uno che costruisce da mesi l'immagine del bravo ragazzo che piace alle mamme, disintegrata in 7 secondi da una pornostar che lo accusa a tradimento di avere portato LA DROGA in trasmissione. #isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

MONTE MAGARI TORNA A CASA E SI DISINTOSSICA. #Isola

eva henger

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Forse in prima serata su Canale 5, pur non essendo bacchettoni o moralisti, si poteva buttare meno in vacca l'argomento droga con minori davanti allo schermo. #Isola

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Ricordo ore di dibattito per l'accendino a l'#isola, le bestemmie al #gfvip invece per "la droga" si va veloci e si sminuisce il tutto.

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Se c’è un regolamento che proibisce di portare sostanze sull’#Isola, leggere o pesanti che siano, Monte deve essere squalificato. È inutile che distogliate l’attenzione dalla questione principale. Produzione pessima. Conduttrice peggio.

Maurizio Kostanzo‏ @MauryKostanzo

la vena di francesco monte

La vena di Francesco ha vita propria #isola

Massimo Falcioni‏ @falcions85

Marcuzzi: "Il programma è iniziato lunedì e quello accaduto prima non conta". Un po' come Berlusconi e la legge Severino!

Massimo Falcioni‏ @falcions85

Secondo me se Saviano fosse stato concorrente all'#isola, la Marcuzzi avrebbe incentrato il programma sul fatto che "sì bello Gomorra, ci mancherebbe, però potevi farti una carrettata di cazzi tuoi..."

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Voglio la faccia di Nadia Rinaldi quando Eva Henger ha parlato di droga #Isola

R; ?‏ @dvrnkiall

non ce la faccio #isola

francesco monte canna

daniela martani‏ @danielamartani

vabbé mo una canna di marijuana è droga? ma per favore #isola #FrancescoMonte #evahenger

Sarinski‏ @Sarinski_

Eva ha ragione c’è la droga sull’Isola io non dimentico Giucas Casella strafatto ad Amsterdam con le Iene #Isola

Maurinø‏ @ilbrembils86

Scusate ma da quando Eva Henger parla come Tomas Milian? L'ho lasciata ungherese badante col diamante e la ritrovo Er Monnezza #isola

rosa perrotta

trashitaliano.it @trash_italiano

Differenze. #Isola

Abeh c'è Dario‏ @darioloc81

Eva eliminata L’IMPERO DELLA DROGA HA TRIONFATO! #isola

LALLERO‏ @SeeLallero

Mi immaginavo qualcosa tipo - Eva vuoi fare un ultimo commento? - Sì volevo dire che adesso possono portarsi anche il crack. #isola

Sasyarm‏ @Sasyarm

Eva nel suo viaggio verso casa passerà per Caracas e aiuterà i ragazzi a disintossicarsi. Ciao EROINA. #isola

Luca Dondi‏ @lucadondi94

La nomination di Francesco. #isola

francesco monte nomination

Orazio Guarnaccia‏ @ori_spears

Adesso vai Eva, e impara agli angeli come provocare le bimbe minchia fan dei tronisti alla prima settimana di reality... #isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

MA QUALE PROVA RICOMPENSA ALESSIA, VOGLIAMO ALTRI 40 MINUTI SULLA DROGA. #Isola

RAGAZZO COMUNE‏ @RAGAZZO_COMUNE

Alessia:"Io vedo altri Cocchi inquadrati!" Questi sono i Cocchi preferiti di Cenci! #isola

i cocchi preferiti da roberto cenci

Mario Manca‏ @MarioManca

Ma non era meglio continuare a parlare dell'affaire-droga anziché vedere la Cipriani che si strafoca di lasagna? #isola

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Anni ‘80. Tra Stati Uniti ed Europa la criminalità organizzata sperimenta e consolida il business della droga. Una coraggiosa donna, si oppone al sistema. #Isola

eva henger narcos

trashitaliano.it @trash_italiano

NADIA RINALDI A ROSA PERROTTA: TI HO FATTO UN CLISTERE PER FARTI STARE MEGLIO. #isola

BITCHYF.IT@BITCHYFit

NADIA RINALDI CHE FA IL CLISTERE A ROSA HO LE LACRIMEEEEEEEEEEE #Isola

mara venier daniele bossari

Quando aprono il buffet. #Isola

Sarinski‏ @Sarinski_

Rosa Peretta #Isola

LO SFIGATTO®‏ @TheSfigatto

"Mamma ti ho disegnato la mappa per trovare la marijuana" #isola

la mappa per trovare la droga

Francesco Canino‏ @fraversion

Rosa Perrotta simpatica come un clistere. #isola

LALLERO‏ @SeeLallero

IL CLISTERE ALLE 24:52. #isola

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

Nessuno tocchi Nadia. Ci dará enormi soddisfazioni #isola #nadiarinaldi

Reality House‏ @Reality_House

Francesca in nomination #Isola

francesca cipriani in nomination

Davide Maggio‏Account verificato @davidemaggio

Beh dai, è stata una puntata stupefacente e, sul finire, anche un po’ di merda #Isola

Francesco Canino‏ @fraversion

a proposito della questione marijuana, #Henger e #FrancescoMonte. #isola

eva henger droga

ANGELO‏ @iamnotangelo

“HAI PORTATO LA DROGA NEL PROGRAMMA”

“TI HO FATTO UN CLISTERE”

29.01.2018 IO C’ERO. #isola

S‏ @justatfa

La puntata è iniziata con ''Tu hai portato la droga'' E si sta chiudendo con: ''Io ti ho fatto un clistere'' #isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Quando ricordi che hai la sveglia alle 7. #Isola

francesca cipriani

Mattia‏ @matty_aloud

io vorrei fare un clistere a Francesco Monte #isola

Dino Lanaro‏ @dinolanaro

nella prossima puntata faranno pace come solo lei sa fare #isola #Eva #Francesco

eva henger film

SOCIAL Patico‏ @NathanDelMare

Se Stefano fa l’amore come spiega le sfide stiamo messi male. #Isola

Il Regno del Trash‏ @IlRegnodelTrash

Stefano De Martino è forse l’unico che riesce a spiegare le prove peggio di Rossano Rubicondi #isola

L'Isola dei Famosi‏ @IsolaDeiFamosi

Ogni scarrafone è bello a mamma soja #Isola

mara venier nadia rinaldi

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

3 cose devi dire De Martì. 3, e che cazzo #isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

La ricompensa di questa prova. #isola

stefano de martino ricompensa

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

"La prova non è valida purtroppo" "E ALLORA MANGIANO TUTTI" MA CHE REGOLAMENTO È? MA C'È QUALCUNO IN REGIA? AUTORI? #Isola

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Prove cancellate per "troppo casino", regolamenti non rispettati e bollati con "Ma perché lo dici adesso. Stiamo parlando di altro". Io boh. #Isola

Mario Manca‏ @MarioManca

A me Stefano De Martino piace, ma come inviato è più rigido di una sequoia di 150 anni. Dava molto di più come mentore di Selfie. #Isola

Cecè‏ @Cexce

LA SETTIMANA IN VILLETTA IN HONDURAS #ISOLA

giucas casella si fa una canna ad amsterdam

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Oramai per far sorridere De Martino appendono due ganci dalle labbra agli alberi dietro, che gli autori tirano quando c'è pericolo battuta. #Isola

Maurinø‏ @ilbrembils86

Che bei ricci strutturati De Martino, entro qualche settimana si trasformerà in Afef #isola

Maurizio Kostanzo‏ @MauryKostanzo

Quando ti dicono che puoi mangiare i carboidrati dopo dieci giorni di dieta #isola

francesca cipriani

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

De Martino c'ha na voglia de ciuffa che tempo 15 giorni e si tromba un'ostrica #isola

Belvacritica‏ @belvacritica

francesco monte si lava

Cioè stiamo ancora qui a decidere chi dovrebbe vincere l’ #isola ? Non è ancora chiaro?

Martola_‏ @Martola__

La zia Mara che vuole Stefano nudo una di noi #isola

Tommi‏ @forbiddentom

Monte e De Martino insieme sono un porno outdoor che aspetta di essere filmato. #isola

Reality House‏ @Reality_House

Elena Morali è una nuova concorrente. Lei e Francesca Cipriani parteciparono già alla stessa edizione de #LaPupaeIlSecchione. #Isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

"Ecco la prova, Alessia" #Isola

francesco monte marco ferri

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

Non si vedono dai tempi delle cene eleganti #isola

Frau Valendí‏ @Valenteena_

Elena Morali fine intellettuale ex del trota ex di Gue Pequeno ex Pupa che malmenava il secchione #isola

Gabriele Crudele ?‏ @GabrieleCrudele

Elena Morali ormai un mix tra Rettore e la Izzo. E ha 28 anni. #isola

nadia rinaldi vs francesco monte

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Sai quanta droga sottomarca ti devi ancora mangiare #Isola

Francesco Canino‏ @fraversion

teniamo sotto controllo i filler della Morali e le protesi della Cipriani perché se a queste due scoppia qualche porzione di corpo va a puttane l'intero ecosistema dei Caraibi. #isola

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

Ho perso il conto delle volte in cui la Marcuzzi é stata interrotta dagli opinionisti #isola

TV Italiana‏ @TV_Italiana

80% di share. #isola

nadia rinaldi

Dr.Apocalypse‏ @DrApocalypse

Bossari fa come je pare. Ciao Alessia #isola

Mattia Buonocore‏ @Mattiabuonocore

“FACCIAMO NOTTE COME L’ALTRO GIORNO” #marcuzzi #isola

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

È un attimo. #Isola

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

RIASSUNTO DI QUESTA PUNTATA (Starter Pack) #isola

riassunto della puntata

RAGAZZO COMUNE‏ @RAGAZZO_COMUNE

ADORO LE ESPRESSIONI DI ALESSIA! #isola

alessia marcuzzi