Patrizia Pellegrino, volto noto dello spettacolo, ora al Teatro Manzoni di Roma con ‘Confidenze Pericolose’ fino al 23 dicembre, è intervenuta ai microfoni di ‘Cosa Succede in Città’ condotto da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus, in occasione della sua performance teatrale. Ha parlato della commedia e della sua carriera.

Proposte indecenti nel corso della carriera. “Nel campo dello spettacolo le avances avvengono quotidianamente –ha rivelato Pellegrino-. Quando ero più giovane accadeva spesso. Mi stupisce che ora l’argomento sia così gettonato essendo stato un comportamento da sempre adottato nei confronti delle donne.

E’ una cosa che accade in tutti gli ambienti lavorativi. Io credo che la cosa migliore sia non mischiare il sesso con la professione, altrimenti subentra lo sfruttamento. Alle avances ho sempre risposto con un sorriso e nei casi più violenti, sono stata sbattuta contro una porta, ho cercato di essere più dura e netta. Una persona importante mi ha addirittura messo le mani addosso e a quel punto l’ho scansatofisicamente. Me ne sono andata io sbattendo la porta.

Se non sei consenziente, difficilmente avviene una violenza. Nel caso questa dovesse verificarsi, bisogna denunciare. Io non ho mai denunciato queste avances, perché una donna deve cavarsela da sola in queste situazioni. Se parlassi io crollerebbe la televisione italiana perché ho ricevuto avances da persone molto importanti e potenti. Persone che dirigono ancora la tv”.

Sulla televisione e i reality. “Amo alcuni reality show dove devi esprimerti e migliorarti a livello canoro, come ad esempio ‘Tale e Quale Show’ –ha affermato Pellegrino-. A questo genere di reality parteciperei. Non rifarei L’Isola dei Famosi e non mi piace il Grande Fratello Vip.

E’ troppo trash. Io credo che la televisione stia andando verso una deriva da cui è difficile riprendersi. Bisogna fare programmi migliori altrimenti è chiaro che gli spettatori non guardano più la televisione. E’ tutto basato sullo scandalo sensazionalistico. Ho lavorato con grandi artisti come ad esempio Proietti, Corrado e Montesano.

Io per televisione intendo quel tipo di qualità. I reality show, in cui lo scopo non è il miglioramento personale artistico, non m’interessano. Dal Grande Fratello Vip sono stata corteggiata ma ho rifiutato perché non sono interessata”.

