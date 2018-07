ELEMENTARE WATSON! – GIGI HADID, MISTY COPELAND, LAETITIA CASTA E JULIA GARNER: SONO LE BELLISSIME FOTOGRAFATE DA ALBERT WATSON PER IL CALENDARIO PIRELLI 2019 – “IL MIO ‘CAL’ RAPPRESENTA LA REALIZZAZIONE DEI SOGNI, CON TUTTE LE DIFFICOLTÀ CHE L’ACCOMPAGNANO”. IL #METOO? “LE MOLESTIE NON C’ENTRANO NIENTE CON LA RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO NUDO…” – VIDEO

Viviana Musumeci per “il Messaggero”

Eraclito diceva che «il carattere di un uomo è il suo destino». La personalità, quindi, può rappresentare la fortuna o la disgrazia di un individuo a seconda di come si affronti la vita e le sfide che essa lancia: prendiamo, ad esempio, il fotografo scozzese Albert Watson che, fin da giovane, ha sempre visto da un solo occhio, eppure questo non gli ha impedito di collezionare più di 100 copertine su Vogue, 40 su Rolling Stone a partire dagli Anni '70, più numerose campagne pubblicitarie, per non parlare di scatti che sono entrati nell' immaginario collettivo diventando delle icone come la famosa foto di Alfred Hitchcock e un' oca, il ritratto di Steve Jobs pubblicato sulla cover della sua biografia e la foto di nudo di Kate Moss al compimento dei suoi 19 anni. Tra i traguardi che, egli stesso annovera con orgoglio, anche gli scatti della 46esima edizione del Calendario Pirelli.

A proposito di nudo, esiste una relazione tra l' ispirazione per questa edizione del Calendario Pirelli e il momento storico che le donne stanno attraversando?

«In realtà, quando ho iniziato a immaginare le storie da rappresentare in questo calendario, non ho pensato a questa situazione.

Non ho mai avuto problemi a realizzare scatti con il nudo, né quando rappresentavo corpi femminili, né quando ho fotografato anche uomini.

La questione è: se vuoi accettare lo fai, altrimenti non c' è problema. E credo che tutto questo non c' entri, ad esempio, con il movimento del #metoo, che fa benissimo a combattere le sue battaglie, che però hanno a che fare con le molestie sessuali e non con la rappresentazione del corpo nudo».

Questa edizione del calendario racconta quattro storie di donne.

«Sì, le protagoniste femminili sono Misty Copeland, Laetitia Casta, Julia Garner e Gigi Hadid. Tutte rappresentano a modo loro l' idea della realizzazione dei propri sogni, con tutte le difficoltà che spesso le accompagnano su questo percorso, e io ho immaginato queste storie sotto forma di film.

Misty fa la ballerina, come nella vita vera, e insieme a Calvin Royal III, interpreta il ruolo della danzatrice di strip-club che coltiva, però, il sogno di diventare una étoile. Leatitia, invece, interpreta una pittrice che vive con Sergei Polunin e insegue il sogno di diventare un' artista famosa.

Julia Garner, con la partecipazione di Astrid Eika, recita nei panni di una fotografa che aspira alla celebrità e, infine, Gigi Hadid, che compare con Alexander Wang, è una novella Paris Hilton non soddisfatta della propria vita che si rifugia nella sua casa insieme al suo confidente».

Le foto sono state scattate tra Miami e New York: perché questa scelta?

«All' inizio New York non era stata contemplata ma è stata proposta in un secondo momento. Ho cercato di realizzare delle immagini con un approccio diverso: per questo il contrasto creato tra i colori caldi e tropicali di Miami e quelli più sobri di New York, mi sembrava interessante nella sua resa finale».

A questo proposito, non è la prima volta che nel calendario compaiono anche figure maschili: come la scelta inconsueta dello stilista di moda Alexander Wang.

«Proprio perché è fuori dagli schemi. Alexander è estremamente bello, raffinato e si adattava bene a questo ruolo».

Il tema di questa edizione è la realizzazione dei sogni: quali sono i suoi e li ha realizzati?

«Beh, quello di fare il Calendario Pirelli era uno dei miei sogni e sono grato e onorato per averlo potuto realizzare. In generale penso che non ci si debba mai stancare di sognare e per farlo non bisogna guardarsi indietro ma avere sempre degli obiettivi».

Tutti oggi fanno foto con gli smartphone e condividono immagini sui social media: lei è a favore o contrario?

«Io non ci trovo nulla di male, anzi è bello che tutti possano farlo. Poi se non sono dei fotografi eccezionali, non è un problema.

Io, ad esempio, ho Instagram, ma a essere sinceri non lo uso personalmente, ma ho qualcuno che lo segue come canale comunicativo».

Cosa ricorda del famoso scatto fatto ad Alfred Hitchcock?

«Ricordo un personaggio fantastico, meraviglioso; una persona veramente affascinante».

La sua vita è ruotata intorno alle immagini. Se non fosse un fotografo, che cosa sarebbe?

« Farei l' imprenditore edile. No, ovviamente sto scherzando, anche se in realtà forse farei l' architetto o il decoratore di interni, Insomma, lavorerei comunque con le immagini».

