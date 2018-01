25 gen 2018 12:49

ELISABETTA ALLA PARMIGIANA: LA GREGORACI PIZZICATA CON FRANCESCO BETTUZZI, CHE COME DAGO-RIVELATO QUASI UN ANNO FA, È LA NUOVA FIAMMA DELLA EX SIGNORA BRIATORE - CHI È, CHI NON È E COSA AMA QUESTO IMPRENDITORE NEL SETTORE DEI COSMETICI, PER CUI ELISABETTA HA FATTO DA TESTIMONIAL…