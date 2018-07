EMMA, LA CUCINA E’ MARRONE... – LA CANTANTE POSTA SUI SOCIAL LA FOTO MENTRE PREPARA IL CAFFE’ E I FAN SI SCATENANO: "CHE SCHIFO, PULISCI LA CUCINA” – LA REAZIONE DI EMMA: “VOLEVO DIRE A TUTTE LE SIGNORINE ROTTERMAIER CHE LA CUCINA E' MIA E LA LAVO QUANDO MI PARE…”

"Volevo dire a tutte le signorine Rottermaier che la cucina è la mia e la lavo quando mi pare. E penso anche a tutte quelle donne che non cucinano per non sporcare. Ogni tanto siate leggere per favore, perché veramente non vi si regge".

La cantante Emma Marrone risponde così ad alcuni seguaci di Instagram che l'hanno aspramente attaccata dopo che l'artista 34enne ha postato una foto mentre preparava il caffé a Londra, dove ora vive.

La "storia", ora rimossa, conteneva una semplice caffettiera con il piano cottura in mostra.

Peccato che, a detta dei suoi follower, la cucina non fosse adeguatamente pulita: la cosa ha scatenato reazioni social non esattamente tenere nei suoi confronti, tra "che schifo!" e "puliscila".

Poi però sono arrivati anche tanti complimenti, a dire il vero la maggior parte, che hanno invitato la Marrone a godersi la vita e a fare ciò che vuole: "Sei bellissima, fai quel che ti pare e continua a splendere".

