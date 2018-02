ESPLODE LA MINA SUL FESTIVAL! - GRAZIE ALL’INTUIZIONE DEL DIRETTORE BRAND STRATEGY DI TIM LUCA JOSI, LA CANTANTE “TORNA” A SANREMO DOPO 57 ANNI IN VERSIONE OLOGRAMMA 3D E SI ESIBISCE NELLA COVER DI “ANOTHER DAY OF SUN” - VIDEO!

Mina è tornata a Sanremo dopo 57 anni e lo ha fatto in puro Mina-style, cioè semplicemente cantando. L’icona della musica italiana è apparsa nell’ultima serata del Festival di Sanremo in versione ologramma 3D. Grazie al genio creativo di Luca Josi, direttore brand strategy di TIM, e alle tecnologie più sofisticate, abbiamo potuto vedere Mina eseguire la cover del brano Another day of sun, tratto dal numero d’apertura del musical La La Land.

L’apparizione durante la finalissima era il capitolo conclusivo di un’Opera Digitale Intergalattica in 5 atti, un show nello show che ha accompagnato tutte le puntate del festival e che vedeva il Comandante Mina, alla guida dell’astronave interspaziale Opera (con la voce di Platinette), avvicinarsi alla Terra in cerca di connessione, con un equipaggio di robot che ballano sulle note della canzone. Uno spettacolo spaziale per raccontare la potenza della rete superveloce di TIM. D’altra parte Mina è sempre stata di un altro pianeta.

