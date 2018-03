FABIO PARLA E CHIEDE AIUTO A ILARY BLASI: ‘PORTAMI AL ‘GRANDE FRATELLO VIP’ - L’EX INVIATO MUTO DI ‘STRISCIA’ È FINITO NEL DIMENTICATOIO DOPO CHE IL SUO SOCIO MINGO È FINITO A PROCESSO CON L’ACCUSA DI CONFEZIONARE SERVIZI FARLOCCHI: ‘MI SONO RITROVATO DA UN GIORNO ALL’ALTRO SENZA LAVORO A 50 ANNI’. ECCO COSA FACEVA PRIMA DELLA SVOLTA COL TG SATIRICO, E COSA HA FATTO DA ALLORA…

«llary, portami al Grande Fratello Vip» . Quello di Fabio De Nunzio, che fino a tre anni fa abbiamo visto come inviato a Striscia la notizia, ha tutto il sapore dell’appello indirizzato alla moglie di Francesco Totti. Fabio, nel 2015, è stato travolto da una bufera giudiziaria e cacciato da Striscia dopo essere accusato insieme a Mingo De Pasquale di aver confezionato servizi con attori per il telegiornale satirico di Antonio Ricci. Da quel momento è sparito dal piccolo schermo. Il caso è finito in Procura a Bari dopo l’apertura di un’indagine contro i due inviati di Striscia. Fabio, però, è stato totalmente scagionato senza nemmeno affrontare il processo mentre Mingo De Pasquale è stato rinviato a giudizio.

Fabio, come sono stati questi anni lontano dalla televisione?

«Difficili. Non è semplice raccontare quello che ho provato trovandomi da un giorno all’altro senza lavoro a 50 anni».

Hai trovato la forza per lottare ed andare avanti senza mollare.

«Mia moglie Carmen e mio figlio Christian sono stati fondamentali in questo periodo difficile. Poi ho avuto il supporto psicologico di tanti amici del mondo dello spettacolo. Voglio ringraziare innanzitutto Manuela Villa: è stata fantastica. Il suo aiuto non è mai mancato nei momenti di sconforto. Ho rischiato la depressione e non ho problemi a raccontarlo».

Spiegaci meglio.

«Non auguro a nessuno quello che ho passato. E’ veramente brutto trovarsi da un momento all’altro su tutti i giornali come se avessi fatto chissà cosa. Spesso hanno scritto notizie false, sul mio conto che ancora oggi circolano in Rete. Mi sembra di vivere un incubo. Non è facile andare avanti in queste condizioni: mia moglie non lavora, mio figlio quando è accaduto tutto frequentava le scuole medie e si è trovato ad aver improvvisamente suo padre su tutti i giornali senza motivo».

Adesso, però, vorresti tornare in televisione. Magari proprio partendo da un reality.

«Ho trent’anni di esperienza nel mondo dello spettacolo. Ho iniziato nei villaggi turistici come animatore poi è arrivata la grande occasione con Striscia. Mi vedrei benissimo al Grande Fratello Vip perché lo seguo da sempre. Sarei il primo personaggio del mondo di Striscia a varcare la soglia d’ingresso della casa di Cinecittà. Per me potrebbe essere una grande possibilità perché vedreste un Fabio diverso rispetto a quello che avete conosciuto in tutti questi anni. Voglio dimostrare a tutti quello che so fare»

In questi anni non ti ha chiamato nessuna produzione televisiva?

«Zero telefonate. Si sono dimenticati tutti di me. Pensate che vado in giro per promuovere il mio libro (Sotto il segno della bilancia) dove affronto tematiche importanti legate all’obesità e nessun talk si è ricordato di me. Eppure ce ne sono tanti in Italia».

Anche il pubblico si è dimenticato di te?

«Assolutamente no. Vado in giro e mi chiedono foto, autografi. Quando vado in giro per l’Italia per la promozione del libro vedo sale sempre piene. Mi chiedono spesso: “Quando ti rivedremo in televisione?».

Non hai mai pensato, dopo tanti anni di televisione, di proporre un programma tutto tuo?

«Sono sincero. Ho scritto un format qualche anno fa: si tratta di un programma itinerante a basso costo. Ma servirebbe un produttore che abbia voglia di scommettere anche su di me».

Hai mai accarezzato l’idea di cambiare mestiere?

«Ho superato i 50 anni ed ho sempre lavorato nel mondo dello spettacolo. A questa età è tutto più difficile. Vorrei dimostrare quello che so fare, quello che ho sempre fatto nel mondo dello spettacolo. Alla mia età come faccio ad imparare un nuovo mestiere? In questi ultimi tre anni ho dovuto seminare di nuovo come se avessi 20 anni proponendomi alle redazioni».

