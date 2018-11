SUL FAR DEL PORNO – SAPEVATE CHE MIA KHALIFA ORA FA LA COMMENTATRICE SPORTIVA? DAL SENO SGONFIATO DA UN DISCO DI HOCKEY AL TATUAGGIO CON UNA PICCOLA CROCE, TUTTE LE COSE CHE FORSE NON SAPETE DELLA PRIMA PORNOSTAR COL VELO – NEL 2011 ERA APPENA DIVENTATA MAGGIORENNE E HA… – FOTOGALLERY HOT

Mara Siviero per www.lifestar.it

1. Mia Khalifa è una pornostar libanese. Mia Khalifa è nata il 10 febbraio 1993 a Beirut, in Libano. I suoi genitori si sono trasferiti negli Stati Uniti d’America nel 2000. Mia ha vissuto a Montgomery County, nel Maryland, da teenager. Mia ha completato la sua educazione all’Università del Texas, a El Paso, laureandosi in storia. Mia ha un background cattolico ma non è praticante.

2. Mia Khalifa è entrata nel mondo del porno nel 2014. Mia Khalifa, chiamata anche Mia Callista, è entrata nell’industria del mondo per soli adulti nell’ottobre del 2014. Tutto è nato mentre stava lavorando in un fast food: un cliente, rivelatosi poi un agente, le ha chiesto se lei volesse fare qualcosa riguardo il mondo del porno e Mia ha accettato l’offerta. Nel dicembre 2014 Mia è diventata la pornostar più cercata sul sito Pornhub.com, scavalcando diverse veterane, come Lisa Ann. La sua popolarità a creato un’onda di critiche provenienti dal Middel East, additandola come la disgrazia del suo paese. Mia è apparsa in alcuni video mentre indossava l’hijab, il tipico velo usato dalle donne musulmane che copre testa e collo e lascia scoperto il viso. Per questo motivo è stata accusata di vandalismo islamico e ha ricevuto diverse minacce di morte. Lei ha replicato che ciò che è successo, è avvenuto in maniera intenzionale e che Hollywood mostra sempre i musulmani in modi e toni negativi.

3. Mia Khalifa era un’attrice porno promettente. Con sette film all’attivo (girati per le etichette Josh Stone, Bang Bros e Score) è riuscita a raggiungere un successo assoluto, diventando una delle pornostar più ricercate d’America e a livello mondiale, scalzando attrici come Lisa Ann, Madison Ivy e Riley Reid. Entrata nel mondo hardcore, dopo qualche spettacolo softcore, nel 2014. È il caso di parlare al passato perché nell’estate del 2016 Mia ha deciso di abbandonare il mondo del porno. Lei ha giurato a ribadito che gli episodi di accuse e le minacce di morte non abbiano influito sulla sua decisione di abbandonare la barca, ma è chiaro che questi eventi non sono stato proprio leggeri e che quasi sicuramente hanno avuto una parte, seppur piccola, di influenza sulla scelta. Mai dire mai, comunque: perché pare che nel 2018 abbia ripreso i contatti con il mondo del porno, girando proprio una scena per il sito Bang Bros.

4. Mia Khalifa è un account ufficiale Instagram molto seguito. Mia possiede un profilo ufficiale su Instagram che è seguito da più di 11,5 milioni di persone. Delle cifre da capogiro. I suoi post sono tantissimi e Mia è una ragazza molto attiva sul social. Sul suo profilo vi sono tantissime foto che la vedono insieme al suo nuovo fidanzato, ma tante, tante altre la ritraggono protagonista di foto provocanti, sia che facciano parte di photoshoot o meno. Post ad alto tasso di erotismo nei quali non ha timore di mostrare le sue forme prorompenti, mettendo sempre in mostra il suo seno molto prosperoso.

5. Mia Khalifa ha anche un profilo Twitter. Il suo account ufficiale Twitter, che conta più di 2, 37 milioni di follower, è un tripudio di cinguettii. Con questa piattaforma social, Mia può comunicare con i suoi seguaci informazioni circa i suoi lavori da post-pornostar, può condividere i suoi commenti sportivi, commentare le sue giornate e i fatti che accadono nel mondo. Recentemente, Mia tende a postare tweet che riguardano l’apertura del nuovo canale You Tube, aperto con il suo nuovo fidanzato Robert, in cui vengono pubblicati video inerenti alla loro quotidianità.

6. A Mia Khalifa è stata dedicata una canzone. Nel gennaio del 2015, la pop band Timeflies ha realizzato una canzone intitolata Mia Khalifa che hanno dedicato alla ragazza americo-libanese. Esiste, però, anche un’altra canzone con lo stesso titolo realizzata da Skan feat. M.I.M.E. Entrambe le canzoni si trovano su You Tube

7. Mia Khalifa è diventata una commentatrice sportiva. La sua carriera post-porno si basa commento sportivo online, diventando una personalità da e per i social media, praticando anche l’attività di webcam model. Ha un proprio canale You Tube nel quale condivide video inerenti a commenti sportivi o su videogiochi, e recentemente ha aperto una altro canale con il suo fidanzato Robert. Svolge, inoltre, l’attività di modella, praticando anche photoshoots espliciti e facendo video per la parte socialeì del sito Findrow. Khalifa è stata annunciata anche come co-conduttrice nel programma SportsBall al fianco di Tyler Coe, con la seconda stagione iniziata il 16 luglio 2018 solo su RoosterTeeth.

8. Mia Khalifa ha diversi tatuaggi sul suo corpo. Mia Khalifa ha diversi tatuaggi, tra cui il simbolo del cavaliere oscuro (un fan ha addirittura realizzato un piccolo fumetto con Mia protagonista insieme e Batman), una frase dell’inno nazionale del Libano e una piccola croce, simbolo del partito cristiano conservatore libanese.

9. Mia Khalifa è stata sposata. Nel febbraio del 2011, poco dopo essere diventata maggiorenne, ha sposato un cittadino americano, diventando, di fatto, anche lei una cittadina americana. Mia ha divorziato da suo marito nel 2016. Ad oggi, Mia è felicemente fidanzata con lo chef svedese Robert Sandberg.

10. Mia Khalifa è stata colpita al seno da un disco da Hockey. Mentre stava assistendo ai playoff dei Capitals lo scorso maggio, il disco da hockey l’ha colpita in pieno sul seno. Mia era seduta dietro il vetro e non si aspettava di certo una cosa del genere. Sicuramente Mia sarà felice di essersi portata a casa il disco usato nei playoff della Capitals Stanley Cup, ma dovrà anche andare a rifarsi il seno, visto che la protesi del suo seno sinistro si è sgonfiata dopo l’accaduto.

