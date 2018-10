7 ott 2018 16:55

FASCISMO A 5 STELLE - ANCHE IL "FATTO" CONTRO DI MAIO! IL COMUNICATO DEL CDR: "E’ INACCETTABILE CHE IL VICEPREMIER LIQUIDI I PROBLEMI DEL GRUPPO 'GEDI' CON OFFENSIVI RIFERIMENTI A “BUFALE” E “FAKE NEWS” E CIOÈ A UNA LINEA EDITORIALE CHE NON GLI PIACE. A UN PAESE NON PUÒ CERTO BASTARE LA PROPAGANDA DI CHI STA AL GOVERNO. SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI DEL GRUPPO 'GEDI' E DELLE TESTATE IN CRISI”