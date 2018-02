Giuseppe Candela per Dagospia

All'una e mezza si è conclusa la quarta serata del Festival rischiando una marea di denunce per sequestro di persona. I numeri sono clamorosi: oltre dieci milioni e il 51% di share. L'apertura con la versione rock di Heidi fa tanto: avete visto come siamo simpatici? Le telecamere purtroppo non possono inquadrare Salvini che si ritrova subito due cantanti di colore e una canzone sui migranti. Lui però prende la scena prima e dopo la serata baciando la Isoardi e con commenti politici. Ventotto, ripeto ventotto, esibizioni gara: tra i giovani la spunta Ultimo. Una vittoria comunque meritata.

Finalmente Milva riceve un premio alla carriera ritirato dalla figlia e molti si chiedono il motivo per cui Pelù fosse "superospite". Gianni Nannini si gode una meritata standing ovation con Fenomenale e duettando con Baglioni che canta ormai da giorni con tutti. Nella quarta serata nessuna quota comica, i nomi sono pochi e sempre gli stessi da anni.

I social si eccitano con l'arrivo della Sciarelli per il duetto parlato con il conduttore-dittatore. Non funziona ma lo ripetono in maniera costante (gli autori lavorano gratis, giusto?). La Hunziker continua a ridere e rischia seriamente una paresi, Favino cresce di serata in serata ed è la scommessa vinta di questo Festival. Chi la spunterà tra i big? Claudio Baglioni ha già vinto e che con questi numeri potrebbe ottenere anche la prossima edizione. Lo vorrà davvero?

CHICCHE DA SANREMO

1) Ultimo ha vinto nella categoria Nuove Proposte ma pochi sanno che Niccolò Moriconi, questo il vero nome, in passato ha scritto una canzone dedicata al caso giudiziario di Fabrizio Corona. Titolo? Un uomo migliore.

2) Si mormora che il clima tra il duo Facchinetti-Fogli e Red Canzian non sia dei migliori. Dicono c'entri qualcosa la promozione post Festival, le solite malelingue?

3) Quale personalità di spicco della sala stampa era particolarmente entusiasta per la presenza di una signora che ha calcato il palco nella terza puntata? Dicono si tratti di complesse relazioni.

4) Puntuali più di una cartella di Equitalia la presenza in giro per Sanremo dei sosia, quest'anno però ci sono anche somglianze tra i big in gara che non passano inosservate. C'è chi è convinto di aver incontrato Baglioni mentre aveva visto Silvio Capeccia e Fulvio Muzio dei Decibel. Per non parlare della somiglianza tra Ermal Meta e la cantante Lp. Sembra di essere a Tale e Quale Show.

5) La notte sanremese si popola a Santa Tecla per Radio2 tra i vari showcase, a Casa Sanremo e non solo. Qualche giorno fa alla discoteca Morgana sono arrivati una serie di personaggi da reality tra questi anche Cecilia Rodriguez in compagnia di Stefano Monte, agente e fratello del suo ex Francesco Monte. Il trash spopola anche in Riviera.

{[(MANUEL)]}

LO POSSIAMO DIRE AD ALTA VOCE CHE LA VERA “PRIMA DONNA” DI QUESTO FESTIVAL È PIERFRANCESCO FAVINO #FavinoNudo

@Manuel_Real_Off

@TV_Italiana

Vorremmo segnalarvi che fra i trending topic di questa sera non c'è #Sanremo2018. Però c'è un ben più esaustivo: #FavinoNUDO!

Elena Cella‏

Autori di Sanremo, arrendetevi alla potenza del Twitter e annunciate in eurovisione che il popolo vuole #FavinoNudo

@paolajacobbi

Michelle vedi di citare l’hashtag #favinonudo , lazzarona !

Giornalettismo‏

#FavinoNudo trending topic. Deve presentare l'ultimo duetto di stasera nudo. Deve.

Elena Cella‏

Favino, quella giacca in lamé ti sta malissimo, toglila. Per par condicio, togliti anche i pantaloni. #FavinoNudo

Elena Cella‏

Favino non sa vestirsi. Aiutiamolo a casa mia. #FavinoNudo

marisabaretti‏

L’hashtag #FavinoNudo mi pare comunque la cosa migliore di questo Sanremo2018

Attilio Bragantini‏ @AttiBragantin

Dopo l'apparizione di Toti meglio riprendersi con #FavinoNudo

Maria Sole Abate‏

piesse‏Asia Argento scansate, le battaglie sono queste. #FavinoNudo @lasoncini

Nadia Terranova‏

#FavinoNudo tra i fiori simbolo del Festival per sempre @lasoncini

#FavinoNudo, è emergenza sociale

Enrica Riera‏

#FavinoNudo è impegno civile

la gentildonna‏ @lagentildonna

Momager‏Che è ‘sta storia di #FavinoNudo? A quanti tweet bisogna arrivare?

Qui abbiamo l'hashtag delle amiche etero che sta facendo la svolta. Volete il nostro aiuto? Siamo favorevoli. #FavinoNudo

Francesco Zaffarano‏

Qui bisogna twittare #FavinoNudo per poter dire un giorno “io c’ero”

beatrice dondi‏

Monica Leofreddi Favino ha proprio un altro passo. E' talmente bravo che appena compare smuove il mortorio di questa serata. E ancora è vestito... #FavinoNudo

@MonicaLeofreddi

Non ci credo Favino suona anche il sax! E che cavolo capisco artista completo ma ora esagera! Bravissimo veramente e quindi .. #FavinoNudo

{[(MANUEL)]}

oè Favino sa anche suonare oltre a presentare cantare ballare recitare intrattenere tradurre interpretare! Si merita di fare l’Angelus la domenica e Papa Francesco muto #FavinoNudo

Momager‏

Spero l'abbia almeno piccolo perché tutta questa perfezione mi turba. #FavinoNudo

Robbè‏ @robbs

paolajacobbi‏ @paolajacobbiUno si aspetta #Favinonudo e poi si ritrova Pelù sbottonato. La vita.

Non volevamo Pelù nudo ma #FavinoNudo , ma santa polenta

CharlieFaSurf‏

Pierfrance ci ha ucciso il sogno di #FavinoNudo in diretta. Non molliamo MAI MAI MAI MAI. #Sanremo2018

monica nonno‏

Serena‏ @sere__nereSpero che qualsiasi cosa debbano cantare lo cantino subito perché la conversazione tra Baglioni e Nannini non è in un idioma conosciuto. E poi #FavinoNudo

Cara Signora Favino E CI SIAMO INNAMORATI MA DI TUO MARITO. #Favinonudo

Dani‏

Irene Baldi‏

LA MOGLIE DI FAVINO LA DONNA PIÙ INVIDIATA DALLE ALPI ALLA SICILIA #FavinoNudo

contechristino‏ @contechristinoLa figlia di Favino che guarda la madre e le dice "Che faccio co sto panino?" E lei che le risponde "E mangialo." Momento più alto della serata.

"Passame er sale" subito dopo che Favino ha consegnato i panini a moglie e figlia è IL tocco di classe.

Giuseppe Candela‏

@GiusCandela

Favino è cresciuto di sera in sera, non ci avrei scommesso invece è la vera rivelazione di questo

trashitaliano.it‏

@trash_italiano

Secondo me Baglioni ci rimarrà male quando scoprirà che non potrà vincerà lui il Festival.

Cristiano Malgioglio‏

@InfoMalgioglio

Grazie @SanremoRai per il Premio a Milva . W l'arte di una Grandiosa ARTISTA.

Andrea Matta‏

Premio alla carriera per #Milva. Sul palco la figlia ma avremmo voluto Malgioglio

trashitaliano.it‏

‏La furia di Claudio Baglioni per non aver potuto duettare con Milva.

{[(MANUEL)]}

I GRANDI ARTISTI DEVONO ESSERE PREMIATI IN VITA E NON QUANDO MUOIONO GRANDE CRISTIANO MALGIOGLIO CHE HAI FATTO TUTTO QUESTO!

big bad punisher‏ @vicberts https://twitter.com/vicberts/status/962108472946036736

BASTA ABBIAMO VISTO TUTTI MALGIOGLIO FATELO SALIRE SUL PALCO ADESSO CHISSENE DEI DUETTI #sanremo2018

FedeR‏

uanto avrei voluto vedere Malgioglio ospite che canta Mi Sono Innamorato Di Tuo Marito mentre balla con Favino raga lasciatemi sognare

yleniah

Ma fate cantare a Cristiano Malgioglio "Mi sono innamorato ma di tuo marito" e "Sbucciami" che facciamo il 100% di share.

Debora Marighetti‏

Comunque far esibire i cantanti all'una passata è scandaloso. Per il pubblico e per i cantanti stessi

Giuseppe Candela‏

Capisco la necessità di gonfiare lo share ma chiudere all'una e mezza è da considerare un sequestro di persona

Claudio Coccoluto‏

@matteograndi con la SIAE che becca da Sanremo Baglioni si comprerà San Marino sanremo2018

matteo grandi‏

Comunque non è #Sanremo2018 è Baglioni & Friends.

