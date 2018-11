FAZIO (14,5-13%) SEMPRE BATTUTO DA MORANDI (15,5%) - DIETRO CI SONO LE ''IENE'' CHE TOCCANO L'11,9% - PURE LE PAPERE DAVANTI A 'CHE TEMPO CHE FA' - LA D'URSO STACCA LA VENIER ANCHE IN SOVRAPPOSIZIONE - 'QUELLI CHE' (7,4%) - ANNUNZIATA (8,6%) - 'DOMENICA SPORTIVA' (5,7%) - 'STREET FOOD BATTLE' TRAINATISSIMO (12,1%) - SPECIALE TG1 (11,2%)

Nella serata di ieri, domenica 4 novembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.647.000 spettatori pari al 14.5% di share mentre – dalle 22.49 alle 00.01 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.216.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 23.49 – la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.347.000 spettatori pari al 15.5% di share.

Nel periodo di sovrapposizione dalle ore 21.38 alle ore 23.49 vince L’Isola di Pietro con 3.344.000 spettatori e il 15.53% di share; Che Tempo Che Fa segna 2.947.000 spettatori e il 13.7% di share. Su Rai2 Speciale TG2 ha catturato l’attenzione di 908.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 2.114.000 spettatori con l’11.9% di share (presentazione di 9 minuti: 935.000 – 3.6%). Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 1.212.000 spettatori pari ad uno share del 5.4% (presentazione di 26 minuti: 1.086.000 – 4.2%).

Su Rete4 il film I Predatori dell’Arca Perduta è stato visto da 890.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 1.342.000 spettatori con il 7%. Su Tv8 Maschi Contro Femmine è stato seguito da 478.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove C’è Posto per Trenta segna 290.000 spettatori (1.2%). Rai4 è la rete digitale più seguita con Aftermath che ottiene 514.000 spettatori con il 2%. Sul 20 Homeland segna 146.000 spettatori con lo 0.6%. Su Iris Solo 2 Ore raccoglie 443.000 spettatori con l’1.8%. Udinese-Milan ha raccolto 555.000 spettatori (2.2%) su Sky Sport Uno e 471.000 spettatori (1.9%) su Sky Sport Serie A.

Ascolti TV Access Prime Time

Paperissima batte Fazio.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 4.518.000 spettatori con il 17.7%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.067.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha interessato 1.629.000 spettatori pari al 6.4% di share (presentazione di 13 minuti: 1.080.000 – 4.4%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 903.000 spettatori con il 3.6%, nella prima parte, e 915.000 spettatori con il 3.6%, nella seconda parte.

Preserale

L’Eredità non si accende con la puntata speciale Airc con Conti e Insinna.

Su Rai1 L’Eredità – la Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.229.000 spettatori (17.2%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.402.000 spettatori (21%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 3.110.000 spettatori (16.7%) mentre Caduta Libera raccoglie 3.909.000 spettatori (18.8%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 1.142.000 spettatori (6.5%), nella prima parte, e 1.166.000 spettatori (5.6%), nella seconda parte. Lol segna 670.000 telespettatori (2.9%) e 792.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Sport Mediaset segna 540.000 spettatori (2.7%) mentre CSI New York ha totalizzato 531.000 spettatori (2.4%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 806.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 Blob segna 880.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 450.000 spettatori (share del 2.4%).

Daytime Mattina

Bene Uno Mattina in Famiglia e Paesi che Vai.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 333.000 spettatori (15%), nella presentazione, 772.000 spettatori (19.8%) nella prima parte, e 1.810.000 spettatori (24.7%), nella seconda parte e 1.879.000 spettatori (23.2%) nella terza parte. Paesi che Vai segna 1.548.000 spettatori con il 18.7%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.558.000 spettatori pari ad uno share del 15.8%. La Santa Messa raggiunge 1.599.000 spettatori e il 16.7%.

Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.175.000 spettatori con il 19% e I Menù di Giallo Zafferano raccoglie un ascolto di 481.000 telespettatori con il 5.7% di share. Su Rai2 Culto Evangelico ha raccolto 144.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 Forever segna 226.000 spettatori con il 2.7%, nel primo episodio, e 320.000 spettatori con il 3.4%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Domenica Geo convince 500.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 648.000 spettatori (7.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 247.000 spettatori con il 4.2% di share.

Daytime Mezzogiorno

Male Poirot all’ora di pranzo su Rete4.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 1.965.000 spettatori (16.9%). Linea Verde ha intrattenuto 2.919.000 spettatori (18.7%). Su Canale 5 TG5 Edizione Straordinaria – dalle 10.55 alle 11.21 - ha interessato 866.000 spettatori con il 9.4% e Melaverde 1.629.000 con il 12.5%. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 698.000 spettatori con uno share del 7.3%. La Cerimonia per la Giornata delle Forze Armate – dalle 11.39 alle 13.22 – ha raccolto 1.663.000 spettatori con il 12.1%.

Su Italia1 Giù in 60 Secondi segna il 2.6% con 298.000 spettatori. Grande Fratello Vip raccoglie 707.000 spettatori con il 4.3%. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 865.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Radici registra 544.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su Rete4 – dalle 11.20 alle 11.56 - TG4 Edizione Straordinaria ha informato 528.000 spettatori con il 5.3%. Poirot ha fatto compagnia a 233.000 spettatori con l’1.4%. Su La7 la pellicola I Tre Moschettieri è stata scelta da 138.000 spettatori con l’1.1% di share. Su Tv8 la gara di Moto 3 in differita ha raccolto 233.000 spettatori con il 2.4%. La gara di Moto 2 ha ottenuto 416.000 spettatori con il 2.8%.

Daytime Pomeriggio

Domenica In: 2.452.633 – 15.42%; Domenica Live 2.797.383 – 17.59%.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.762.000 spettatori pari ad uno share del 16.3%, nella prima parte in onda dalle 14.02 alle 14.55, e 2.347.000 spettatori pari ad uno share del 15.1%, nella seconda parte. Il TG1 Speciale ha ottenuto 2.447.000 spettatori pari ad uno share del 14.6%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.063.000 spettatori con l’11.7%. Domenica Live ha raccolto 1.965.000 spettatori (11.3%) con la breve presentazione, 2.828.000 (17.9%) con l’Attualità dalle 14.21 alle 16.55, 3.142.000 spettatori (20.1%) con le Storie dalle 16.59 alle 17.19, 2.999.000 spettatori (18.8%) dalle 17.23 alle 17.55, 3.003.000 spettatori (17.6%) dalle 18 alle 18.32 e 2.503.000 spettatori (14%) con L’Ultima Sorpresa. Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.072.000 spettatori (6.5%). Quelli che il Calcio segna il 7.4% con 1.137.000 spettatori. Dribbling ha ottenuto 858.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 il film Jem e le Holograms raccoglie 524.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 TGR ha ottenuto 2.582.000 spettatori con il 14.7%. Mezz’Ora in Più ha interessato 1.393.000 spettatori con l’8.6%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 1.123.000 spettatori con il 7.3% mentre Kilimangiaro ha ottenuto 1.598.000 spettatori con il 9.6%.

Su Rete 4 Donnaventura ha raccolto 357.000 spettatori con il 2.1%. The Musketeers ha registrato 249.000 spettatori con l’1.5%, nel primo episodio, e 233.000 spettatori con l’1.5% nel secondo episodio. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 307.000 spettatori (share del 2%). Su Tv8 la gara di Moto Gp in differita segna 1.162.000 spettatori con il 6.8%. Su La5 Grande Fratello Vip Live segna 31.000 spettatori e lo 0.2%.

Seconda Serata

Domenica Sportiva sottotono.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 1.010.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2%. Su Canale 5 Pressing ha intrattenuto 527.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.076.000 spettatori (5.7%) mentre L’Altra DS ha interessato 583.000 tifosi (5.9%). Su Italia1 Street Food Battle a segna un netto di 494.000 ascoltatori con il 12.1% di share. Su Rai 3 Dottori in Corsia visto da 562.000 spettatori (4.1%). Su Rete 4 The Peacemaker è la scelta di 205.000 spettatori (3.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.782.000 (27%)

Ore 20.00 5.802.000 (24.7%)

TG2

Ore 13.25 2.869.000 (16.1%) – durata 11 minuti

Ore 20.30 1.792.000 (7.2%)

TG3

Ore 14.25 2.162.000 (12.7%)

Ore 19.00 2.392.000 (12%)

TG5

Ore 13.00 2.998.000 (17.5%)

Ore 20.00 4.609.000 (19.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.289.000 (8.9%)

Ore 18.30 1.064.000 (5.9%)

TG4

Ore 12.00 552.000 (4.4%)

Ore 18.55 766.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 566.000 (3.2%)

Ore 20.00 1.248.000 (5.3%)