FAZIO COL RITORNO DEL CALCIO PERDE 1,2 MILIONI DI SPETTATORI (14,3%), MA BATTE COMUNQUE IL FILM DI MAFIA SU CANALE5 BY VALSECCHI (12,8%) - GILETTI TIENE (6,6%) - ‘AMORE CRIMINALE’ CON LA PIVETTI CRESCE (6,4%) - LA PARODI CROLLA AL 10,1% CONTRO LA CORAZZATA D’URSO (DA 11,4% A 18,4%) - ‘SARANNO ISOLANI’ BUTTATO VIA SU ITALIA1 IN SECONDA SERATA (5,2%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.765.000 spettatori pari al 14.3% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 2.428.000 spettatori (14.3%). Su Canale 5 Liberi Sognatori – Delitto di Mafia, Mario Francese ha raccolto davanti al video 3.052.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.797.000 spettatori (6.6%) mentre Bull è stato la scelta di 1.437.000 spettatori (5.9%). Su Italia 1 Hunger Games – Il Canto della Rivolta ha intrattenuto 1.280.000 spettatori con il 5.3% di share.

Su Rai3 Amore criminale ha raccolto davanti al video 1.529.000 spettatori pari ad uno share del 6.4% (presentazione 1.200.000 spettatori – 4.4%). Su Rete4 Tha Family Man è stato visto da 923.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Non è L’Arena ha segnato il 6.6% con 1.340.000 spettatori. Su Tv8 Django Unchained è la scelta di 558.000 spettatori (2.6%) mentre sul Nove O’ Mare Mio segna l’1.9% con 506.000 spettatori nel primo episodio e l’1.5% con 323.000 spettatori nel secondo. Su Rai Movie New in Town – Un Single in Carriera sigla il 2.4% con 627.000 spettatori e su Iris Il Burbero conquista il 2% con 521.000 spettatori.

Access Prime Time

Le Ragazze del ‘68 al 5.8%

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 4.312.000 spettatori con uno share del 16.2%. Su Rai2 Lol :-) segna il 5.6% con 1.519.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha totalizzato 884.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Le Ragazze del ‘68 ha interessato 1.550.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Rete4 Quarto Grado informa 707.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove Cucine da Incubo segna il % con .000 spettatori.

Preserale

Bonolis al 17.7%

Su Rai1 InSoliti Ignoti ha ottenuto un ascolto medio di 3.061.000 spettatori (15.3%) nella prima parte e 4.307.000 spettatori (19.2%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.796.000 spettatori con il 14.2% di share e Avanti un Altro! ne segna 3.922.000 (17.7%). Su Rai2 Noventesimo Minuto – Tempi Supplementari segna il 5.5% con 1.164.000 spettatori e Squadra Speciale Cobra 11 è stato scelto da 1.227.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Rai3 Blob segna il 5.7% con 1.332.000 spettatori e Grazie dei Fiori il 5.3% con 1.310.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 451.000 spettatori (2%). Su Rete4 Tempesta d’Amore informa 877.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 513.000 spettatori (share del 2.5%).

Daytime Mattina

Domenica Geo al 5.2%

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 716.000 spettatori con il 20.8% di share nella prima parte, 1.933.000 (25.7%) nella seconda e 1.949.000 (22.7%) nella terza; A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.755.000 spettatori pari ad uno share del 15.5%. Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.043.000 telespettatori con il 17.5% di share mentre Planet segna il 4.5% con 421.000 spettatori. Su Rai2 Heartland ha tenuto compagnia a 290.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 I Cesaroni totalizzano un ascolto di 200.000 spettatori con uno share del 2.1% nella prima puntata ed uno di 395.000 (3.4%) nella seconda. Su Rai 3 Domenica Geo convince 431.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 743.000 spettatori (7.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 73.000 spettatori con il 2.8% di share nelle News e 240.000 (3.3%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Mezzogiorno in Famiglia supera l’11% nella seconda parte

Su Rai1 Linea Verde ha intrattenuto 3.249.000 spettatori (19.2%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 935.000 spettatori (8.8%) e Melaverde ha interessato 2.056.000 spettatori con il 14% di share. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 850.000 spettatori con uno share dell’8.2% nella prima parte e 1.599.000 (11.5%) nella seconda. Su Italia1 Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 886.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 408.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Rete4 Detective Extralarge: L’Ombra del Guerriero ha fatto compagnia a 239.000 spettatori con l’1.4%. Su La7 Le Belle Famiglie è stato scelto da 81.000 spettatori con lo 0.5% di share.

Daytime Pomeriggio

Domenica In crolla al 10.1% nella seconda parte

Su Rai1 Domenica In segna il 12.8% con 2.205.000 spettatori nella prima parte e il 10.1% con 1.648.000 spettatori nella seconda; Sulle ali dell’Amore, invece, ne ha convinti 1.841.000 (10.7%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.023.000 spettatori con il 10.7%. Domenica Live ha attirato a sé 2.083.000 spettatori (11.4%) nella presentazione, 2.563.000 (15.1%) in Politica e Attualità, 2.894.000 (17.8%) nelle Storie, 2.965.000 (18.4%) nella prima parte, 2.670.000 (14.9%) nella seconda e 2.236.000 (11.6%) nell’Ultima Sorpresa. Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.334.000 spettatori (7.6%) e Quelli che il Calcio 1.339.000 (8.2% di share); Novantesimo Minuto – Zona Mista ne ha appassionati 1.165.000 (7.1%), Novantesimo Minuto 1.604.000 (8.6%).

Su Italia1 Batman Forever segna il 2.9% con 495.000 spettatori e La Marcia dei Pinguini il 2% con 340.000 spettatori. Su Rai3 1/2 ora in più è stato la scelta di 1.110.000 spettatori pari al 6.5% di share, Kilimangiaro – Il grande Viaggio è stato seguito da 1.234.000 spettatori (7.6%) e Kilimangiaro – Tutte le Facce del Mondo da 1.788.000 spettatori (10%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 485.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 256.000 spettatori (share dell’1.6%).

Seconda Serata

Saranno Isolani al 5.2%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 576.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Su Canale 5 Il Comandante e la Cicogna ha intrattenuto 532.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.206.000 spettatori (9.4%). Su Italia1 Saranno Isolani segna un netto di 492.000 ascoltatori con il 5.2% di share. Su Rai 3 Tg3 Sera è visto da 642.000 spettatori (3.9%). Su Rete 4 Effetti Collaterali è la scelta di 197.000 spettatori (2.9%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.352.000 (22.9%)

Ore 20.00 5.439.000 (22.3%)

TG2

Ore 13.00 2.305.000 (12.6%)

Ore 20.30 1.911.000 (7.4%)

TG3

Ore 14.15 1.557.000 (8.6%)

Ore 19.00 2.352.000 (11.1%)

TG5

Ore 13.00 2.922.000 (15.9%)

Ore 20.00 4.294.000 (17.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.210.000 (7.5%)

Ore 18.30 863.000 (4.5%)

TG4

Ore 11.30 343.000 (3%)

Ore 18.55 909.000 (4.4%) prima parte, 1.040.000 (4.6%) seconda parte

TGLA7

Ore 13.30 554.000 (2.9%)

Ore 20.00 1.086.000 (4.4%)