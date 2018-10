FAZIO CON LA FERILLONA (16,1-14%) CONTRO UN GILETTI 'ASIATIZZATO' (8,7%), E IL RITORNO DELLE 'IENE' CON LA TOFFA (10,9%) - CANALE5 PIOMBATO DA 'VICTORIA' (7,6%) - BENE IL VOLLEY (6,9%) - 'STASERA ITALIA' SUPERA LERNER - IN SOVRAPPOSIZIONE, LA D'URSO (15,76%) SUPERA DI UN SOFFIO VENIER (15,59%) - ANNUNZIATA (7,1%) - 'PRESSING' (5,5%) VS 'DOMENICA SPORTIVA' (6,7%)

Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.780.000 spettatori pari al 16.09% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 23 alle 0.21 – ha interessato 1.942.000 spettatori pari al 13.97% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video 1.651.000 spettatori pari al 7.63% di share. Su Rai2 la finale dei Mondiali di Pallavolo Brasile – Polonia ha catturato l’attenzione di 1.617.000 spettatori (6.91%). Su Italia1 – dalle 21.30 alle 0.46 – il ritorno de Le Iene ha intrattenuto 1.885.000 spettatori con il 10.87% di share (presentazione di 18 minuti: 1.302.000 – 5.35%).

Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.078.000 spettatori pari ad uno share del 5.03% (presentazione di 15 minuti: 836.000 – 3.41%). Su Rete4 il film Cast Away è stato visto da 768.000 spettatori con il 4.05% di share. Su La7 – dalle 20.35 alle 0.57 - Non è l’Arena ha interessato 1.581.000 spettatori con l’8.69%.

Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 di in differita è stato seguito da 888.000 spettatori con il 3.8% di share. Sul Nove O’ Mare Mio segna 387.000 spettatori (1.6%), nel primo episodio inedito, e 243.000 spettatori (1.3%), nel secondo episodio in replica. Su Sky Sport Sassuolo – Milano ha ottenuto 1.259.000 spettatori con il 5.27%. Sul 20 Homeland raccoglie 151.000 spettatori (0.61%), nel primo episodio, e 163.000 spettatori (0.83%), nel terzo episodio. Su Iris Viaggi di Nozze diverte 490.000 spettatori con il 2.16%. Su La5 The Wedding Date ha raccolto 390.000 spettatori e l’1.72%.

Ascolti TV Access Prime Time

Stasera Italia fa meglio di Lerner.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.315.000 spettatori con il 13.87%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 924.000 spettatori (4%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 953.000 spettatori con il 4.15%, nella prima parte, e 1.075.000 spettatori con il 4.45% nella seconda parte. Su Rai3 La Difesa della Razza ha interessato 946.000 spettatori pari al 4.01% di share. Sul Nove l’episodio delle 20.28 di Camionisti in Trattoria segna 525.000 spettatori e il 2.2%.

Preserale

Novantesimo Minuto al 7.49% e al 6.55%.

Su Rai1 L’Eredità – la Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.530.000 spettatori (16.71%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.789.000 spettatori (20.98%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.094.000 spettatori (14.45%) mentre Caduta Libera raccoglie 2.791.000 spettatori (15.87%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 987.000 spettatori (7.49%), nella prima parte, e 1.139.000 spettatori (6.55%), nella seconda parte. Lol segna 712.000 telespettatori (3.49%), nella prima parte, e 777.000 spettatori (3.57%) nella seconda parte.

Su Italia1 Sport Mediaset segna 368.000 spettatori (2.3%) mentre CSI NY ha totalizzato 519.000 spettatori (2.67%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 771.000 spettatori con il 3.88%. Su Rai3 Blob segna 842.000 spettatori con il 4.01%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 396.000 spettatori (share del 2.55%). Su Sky Sport Serie A Parma-Empoli ha ottenuto 275.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

Bene Uno Mattina in Famiglia.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 252.000 spettatori (14.01%), nella presentazione, 1.695.000 spettatori (23.99%) nella prima parte, e 1.724.000 spettatori (22.94%), nella seconda parte. Paesi che Vai segna 1.395.000 spettatori con il 18.3%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.368.000 spettatori pari ad uno share del 15.8%. La Santa Messa segna 1.386.000 spettatori con il 16.81%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.009.000 spettatori con il 17.3% e Planet raccoglie un ascolto di 371.000 telespettatori con il 4.87% di share. I Menù di Giallo Zafferano segna 400.000 spettatori con il 5.22%.

Su Rai2 Canada-Italia di Pallavolo Femminile segna 170.000 spettatori con il 5.58%. Heartland ha tenuto compagnia a 309.000 spettatori (4.03%). Su Italia1 Scooby Doo – La Maledizione del Mostro del Lago segna 263.000 spettatori con il 2.96%. Su Rai 3 TGR – Puliamo Il Mondo Speciale convince 190.000 spettatori con il 2.4% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 571.000 spettatori (7.44%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 228.000 spettatori con il 4.12% di share.

Daytime Mezzogiorno

Male Cordier a mezzogiorno.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 1.906.000 spettatori (18.21%). Linea Verde ha intrattenuto 2.677.000 spettatori (18.91%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 770.000 spettatori con il 9.27% e Melaverde 1.698.000 con il 14.25%. Su Rai2 l’Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato segna 460.000 spettatori con il 5.44%. Mezzogiorno in Famiglia conquista 974.000 spettatori con uno share dell’8.01%. Su Italia1 Grande Fratello Vip ha registrato un a.m. di 742.000 spettatori con il 4.93% mentre Sport Mediaset XXL ha ottenuto 1.018.000 spettatori con il 6.29% (Magazine XXL della durata di 4 minuti: 892.000 – 5.5%).. Su Rai3 Radici registra 428.000 spettatori con uno share del 2.66%. Su Rete4 La Signora in Giallo ha fatto compagnia a 280.000 spettatori con l’1.93%. Su La7 la serie Il Commissario Cordier è stata scelta da 98.000 spettatori con lo 0.81% di share. Su La5 Grande Fratello Vip Live segna 62.000 spettatori con lo 0.38%.

Daytime Pomeriggio

Stabile la Parodi, basso Quelli che il Calcio. In sovrapposizione testa a testa tra Domenica In (2.189.000 – 15.59%) e Domenica Live (2.213.000 – 15.76%).

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.296.000 spettatori pari ad uno share del 15.45%, nella prima parte, e 2.069.000 spettatori pari ad uno share del 15.92%, nella seconda parte in onda dalle 16 alle 17.26 (qui i dati di 7 giorni fa). Il TG1 ha ottenuto 1.772.000 spettatori pari ad uno share del 14.69%. A seguire La Prima Volta, con Cristina Parodi, ha raccolto un ascolto medio di 1.725.000 spettatori pari al 13.6%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.820.000 spettatori con l’11.17%. Domenica Live ha raccolto 2.022.000 spettatori (12.77%) con la presentazione di 25 minuti, 2.286.000 (16.22%) con l’Attualità in onda dalle 14.28 alle 16.53, 2.101.000 spettatori (16.82%) con le Storie dalle 16.57 alle 17.18, 2.074.000 spettatori (17.07%) dalle 17.22 alle 17.54, 2.083.000 spettatori (16.39%) dalle 18 alle 18.31, e 1.869.000 spettatori (13.93%) con L’Ultima Sorpresa.

Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 800.000 spettatori (5.29%). Quelli che il Calcio segna il 6.26% con 833.000 spettatori. Dribbling ha ottenuto 728.000 spettatori con il 5.95%. Su Italia1 l’appuntamento con Futurama raccoglie 561.000 spettatori (3.54%), nel primo episodio, 498.000 spettatori (3.25%), nel secondo episodio. A seguire la Superbike ha convinto 236.000 spettatori con l’1.66%.

Su Rai3 Mezz’Ora in Più ha interessato 1.042.000 spettatori con il 7.08%. Il Ciclismo – Campionati del Mondo ha ottenuto 1.114.000 spettatori con l’8.42%. Su Rete 4 Donnavventura Green ha registrato 330.000 spettatori con il 2.06%. Su La7 Non è L’Arena segna 187.000 spettatori e l’1.31%. Il Commissario Cordier ha appassionato 268.000 spettatori (share del 2.16%). Su La5 Temptation Island Vip raccoglie 163.000 spettatori con lo 0.92%. Dalle 13.03 alle 15.03 – il Gran Premio di Formula 1 ha ottenuto 617.000 spettatori con il 3.9% su Sky Sport Uno e 393.000 spettatori con il 2.5% su Sky Sport F1.

Seconda Serata

Pressing si ferma al 5.5%.

Su Rai 1 PrixItalia ha conquistato un ascolto di 503.000 spettatori pari ad uno share dell’8.68%. Su Canale 5 Pressing ha intrattenuto 449.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 909.000 spettatori (6.73%) mentre L’Altra DS ha interessato 296.000 tifosi (4.94%). Su Italia1 la prima parte de Il Grande Lebowski segna un netto di 371.000 ascoltatori con l’8.81% di share.

Su Rai 3 Sopravvissute è visto da 352.000 spettatori (3.72%). Su Rete 4 la pellicola I Figli degli Uomini è la scelta di 146.000 spettatori (2.76%). Sul Nove A Chent’Annos – I Segreti dei Centenari segna 96.000 spettatori e lo 0.9%. Su Tv8 X Factor segna 107.000 spettatori e il 2.1%. Su Sky Sport Uno Sky Calcio Club segna 286.000 spettatori con l’1.6%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.882.000 (23.9%) – Billy 3.614.000 – 22.32

Ore 20.00 4.981.000 (23.67%)

TG2

Ore 13.00 1.896.000 (12.2%)

Ore 20.30 1.559.000 (6.74%)

TG3

Ore 14.25 1.404.000 (8.99%)

Ore 19.00 1.552.000 (9.49%)

TG5

Ore 13.00 2.530.000 (16.25%)

Ore 20.00 3.657.000 (17.19%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.072.000 (8.2%)

Ore 18.30 654.000 (4.81%)

TG4

Ore 12.00 323.000 (2.93%)

Ore 18.55 686.000 (4.27%)

TGLA7

Ore 13.30 408.000 (2.51%)

Ore 20.00 1.103.000 (5.21%)