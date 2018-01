FAZIO E GILETTI ACCENDONO UN CERO ALLA BEFANA: SENZA I POSTICIPI DEL CALCIO, CRESCONO GLI ASCOLTI: FABIOLO CON VERDONE VERSIONE FURIO (VIDEO) ARRIVA AL 18,2%, ‘NON È L’ARENA’ AL 7,3% - ‘PAPERISSIMA’ (16,6%) - ‘DOMENICA IN’ (18-16,9%) CONTRO LE REPLICHE DELLA D’URSO (11,7%) - BENE IL ‘KILIMANGIARO’ (7,5-11,1%)

Su Rai1 – dalle 20.36 alle 22.44 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.705.000 spettatori pari al 18.2% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 3.230.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale 5 l’ultimo appuntamento con Victoria ha raccolto davanti al video 2.520.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.735.000 spettatori (6.6%) mentre Bull 1.465.000 (6%). Su Italia 1 Hunger Games ha intrattenuto 1.475.000 spettatori con il 6.5% di share.

Su Rai3 Free State of Jones ha raccolto davanti al video 1.033.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 il film Il Fuggitivo è stato visto da 1.202.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 il nuovo programma di Massimo Giletti Non è l’Arena ha interessato 1.492.000 spettatori con il 7.3%. Su Tv8 Solomon Kane è stato seguito da 409.000 spettatori con l’1.6% di share.

Sul Nove O’ Mare Mio segna 599.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai4 The Oath segna 549.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai Movie Marigold Hotel segna 501.000 spettatori con il 2%. Su Rai Premium L’Ispettore Coliandro raccoglie 424.000 spettatori e l’1.7%. Su Iris Mani di Velluto ha interessato 553.000 spettatori e il 2.2%. Su Sky Cinema 1 Logan – The Wolverine raccoglie 351.000 spettatori con l’1.5%.

Access Prime Time

Le Ragazze del 68 ripartono dal 5.3%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 4.278.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.014.000 spettatori (4%). Su Rai3 Le Ragazze del 68 ha interessato 1.361.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha raccolto 968.000 spettatori con il 3.9% di share.

Preserale

The Wall saluta con il 15.2% e il 20.2%.

Su Rai1 Insoliti Ignoti ha ottenuto un ascolto medio di 3.004.000 spettatori (15.6%), nella prima parte, e di 4.072.000 spettatori (18.6%), nella seconda parte. Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti segna 2.870.000 spettatori (15.2%) mentre The Wall raccoglie 4.352.000 spettatori (20.2%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 946.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 554.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Blob segna 1.125.000 spettatori con il 4.6%. Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 341.000 spettatori (share dell’1.8%).

Daytime Mattina

29% per la seconda parte di Uno Mattina in Famiglia.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 737.000 spettatori con il 23.6% di share nella prima parte, 1.880.000 (29%) nella seconda e 1.996.000 (25.9%) nella terza. Paesi che Vai segna 1.819.000 spettatori con il 22%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.761.000 spettatori pari ad uno share del 16.9%. La Santa Messa segna 1.786.000 spettatori con il 17.6%. Su Canale5 il Tg5 delle 8 segna 865.000 spettatori con il 16.4% e Il Quarto Re raccoglie un ascolto di 588.000 telespettatori con il 7.4% di share. Su Rai2 Un Ciclone in Convento ha tenuto compagnia a 391.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 I Cesaroni totalizza 243.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Rai 3 TgR Estovest convince 241.000 spettatori con il 2.4% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 597.000 spettatori (6.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 152.000 spettatori con il 3% di share.

Daytime Mezzogiorno

Lo Sci oltre il 3% su Rai Sport.

Su Rai1 l‘Angelus ha interessato 2.287.000 spettatori con il 18.3%. Linea Verde ha intrattenuto 3.446.000 spettatori (20.8%). Su Canale 5 Melaverde ha interessato 1.670.000 spettatori con l’11.8%. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 831.000 spettatori con uno share dell’8.4% nella prima parte e 1.496.000 (11.4%) nella seconda. Su Italia1 la fiction I Cesaroni segna il 3.2% con 363.000 spettatori mentre Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 1.267.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 377.000 spettatori con uno share del 2%. Su Rete4 Extralarge ha fatto compagnia a 331.000 spettatori con il 2%. Su La7 Noi Siamo Angeli ha raccolto 113.000 spettatori con lo 0.8% di share. Su Rai Sport 1 la Coppa del Mondo di Sci femminile segna 499.000 spettatori e il 3.2%.

Daytime Pomeriggio

Pareggio tra il film di Rai1 e Domenica Rewind.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.063.000 spettatori pari ad uno share del 18%, nella prima parte, e 2.622.000 spettatori con il 16.9% nella seconda parte della durata di 27 minuti. Il film Una Tata Sotto Copertura ha ottenuto 1.949.000 spettatori pari all’11.7%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.157.000 spettatori con l’11.4%. Un Principe Tutto Mio ha ottenuto 1.764.000 spettatori con il 10.5%. Domenica Rewind ha raccolto 1.924.000 spettatori con l’11.7% (presentazione di 30 minuti: 1.616.000 – 10.4%). Su Rai2 Squadra Omicidi Istanbul ha convinto 1.075.000 spettatori (6%) mentre Il Commissario Voss segna il 4.9% con 779.000 spettatori. Su Italia1 Batman segna il 4.8% con 826.000 spettatori.

Alla Ricerca della Stella di Natale raccoglie 761.000 spettatori e il 4.9%. Su Rai3 Kilimangiaro ha ottenuto 1.313.000 spettatori con il 7.5%, nella presentazione di 50 minuti, 1.363.000 spettatori con l’8.7% con Il Grande Viaggio, e 1.888.000 spettatori con l’11.1%, con Tutte le Facce del Mondo. Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 535.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Faccia a Faccia ha interessato 343.000 spettatori (share dell’1.9%). Su Rai Sport la Coppa del Mondo di Sci - dalle 13.27 alle 14.20 – segna 583.000 spettatori e il 3.1%.

Seconda Serata

Solo l’1.7% per Il Posto Giusto su Rai3.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 786.000 spettatori pari ad uno share del 9.3%. Su Canale 5 Area Paradiso ha intrattenuto 706.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai2 Elementary segna 597.000 spettatori (3.7%), nel primo episodio, e 590.000 spettatori (5.9%), nel secondo episodio. Su Italia1 Angry Games – La Ragazza con l’Uccello di Fuoco segna un netto di 481.000 ascoltatori con il 6.3% di share. Su Rai 3 Il Posto Giusto è visto da 137.000 spettatori (1.7%). Su Rete 4 Via da Las Vegas è la scelta di 233.000 spettatori (3.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.945.000 (20.8%)

Ore 20.00 5.430.000 (22.5%)

TG2

Ore 13.00 2.479.000 (13.8%)

Ore 20.30 2.146.000 (8.4%)

TG3

Ore 14.25 1.917.000 (10.6%)

Ore 19.00 2.559.000 (12.5%)

TG5

Ore 13.00 2.730.000 (15%)

Ore 20.00 4.602.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.558.000 (10.2%)

Ore 18.30 1.262.000 (6.9%)

TG4

Ore 11.30 528.000 (4.8%)

Ore 18.55 857.000 (4.3%) Dentro la Notizia 893.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 602.000 (3.2%)

Ore 20.00 1.022.000(4.2%)