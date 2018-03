FAZIO PRIMA INCASSA POI CHIAGNE - ‘NON SO SE A NOVEMBRE CI SARÒ’ (VIDEO) - FORSE TEME CHE CON DI MAIO E SALVINI LA SUA POLTRONISSIMA NON È PIÙ GARANTITA. CHE GLI IMPORTA: HA FIRMATO UN CONTRATTONE MULTIMILIONARIO CON DURATA 4 ANNI. SE VOGLIONO CACCIARLO DOVRANNO PAGARE CARO

Da www.huffingtonpost.it

Futuro incerto in Rai per Fabio Fazio dopo le elezioni? Il conduttore di 'Che tempo che fa' scherza durante l'intervista a Luca Guadagnino. "Ci vediamo a novembre ma non so se ci sono", le parole di Fazio.

Il regista Luca Guadagnino - reduce dalla notte degli Oscar dove il suo film, 'Chiamami col tuo nome', ha vinto il premio per la Miglior sceneggiatura non originale - questa sera è stato ospite di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio su Rai 1. Il successo del film? "In primo luogo - ha detto - perché racconta la scoperta dell'amore da parte di un adolescente in un modo in cui credo possa essere vissuto da tutti noi e dall'altro per il rapporto molto forte della famiglia con Elio, il ragazzo interpretato da Timothée Chalamet. Una famiglia molto accogliente che trasmette il sapere dell'amore a questo ragazzino. Una sorte di antidoto in tempi crudeli, un po' arrabbiati".

Il regista ha poi aggiunto: "Per quanto riguarda l'America, è interessante che il film sia andato molto bene in sala, ma in alcuni dei teatri dove è stato proiettato, soprattutto nella parte centrale degli Stati Uniti dove molti dei voti sono andati a Trump, il film è andato meno bene. "Mi piaceva che il film fosse un idillio senza erotismo esplicito. Purtroppo spesso siamo immersi in un'orgia di immagini, io penso che l'igiene visiva aiuti", ha concluso Guadagnino.

