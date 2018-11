FELICITÀ NON FA RIMA CON MATERNITÀ – DA CAMERON DIAZ ALLA GOLINO: ECCO LE DONNE CHE HANNO RINUNCIATO AD AVERE FIGLI – SABRINA FERILLI: "NON SENTO IL VUOTO DELLA MATERNITÀ. SE AVESSI VOLUTO UN FIGLIO A TUTTI I COSTI LO AVREI FATTO..." - CANDIDA MORVILLO: "HO PREFERITO IL LAVORO E I VIAGGI. SI PUO' SEMPRE TROVARE UN FIDANZATO CHE HA GIA' AVUTO FIGLI..."

DANIELA MASTROMATTEI per Libero Quotidiano

jennifer aniston

«Per una donna, felicità non fa sempre rima con maternità», lo dicono in tante. Fino a qualche tempo fa, le "senza marito" venivano definite astiose zitelle e coloro che avevano un compagno ma non si impegnavano abbastanza nella prosecuzione della stirpe erano considerate delle sfigate.

Costrette a ricevere domande e commenti dal retrogusto al vetriolo da parte di chi vive col chiodo fisso di dover perpetuare con orgoglio la razza. Una vergognosa stigmatizzazione sociale che sembrava voler porre su un gradino più basso le signore senza figli come fossero delle femmine a metà. Un pregiudizio più volte denunciato anche da Jennifer Aniston: «Non mi piace la pressione che la gente mette su di me e sulle donne in generale, come se avessi fallito, perché non ho procreato. Non siamo obbligate a sposarci o a fare le madri per essere complete.

Siamo noi donne a determinare il nostro "per sempre felici e contente" personale».

Qualcosa sta cambiando, per fortuna. In barba ai maligni e a chi guarda sempre l' erba del vicino, siamo sempre più consapevoli e determinate a voler decidere in piena autonomia su una questione importante: la nostra vita. Libere di assecondare l' orologio biologico come quando e se vogliamo, senza sentirci in ritardo o "menomate", senza la pressione o, peggio, la competizione con le altre sull' istinto di maternità. Che alcune di noi non hanno mai sentito. È una sveglia al quarzo senza ticchettio, ironizzano gli amici.

La stessa di Candida Morvillo: «Ho preferito il lavoro, i viaggi... E poi ci sono così tante coppie scoppiate che si può sempre trovare, come me, un fidanzato con figli di cui occuparsi ogni tanto».

cameron diaz

Ci accusano di essere egoiste. Sì, forse lo siamo. Ci piace dormire fino a tardi. Leggere un libro alle 2 di notte e passare le domeniche cullate dal dolce far niente. Non amiamo gli obblighi e i grandi sacrifici.

Viviamo per il piacere, il nostro. Un cinema o una cena all' ultimo minuto; un week end dall' altra parte del mondo deciso il venerdì sera. Adoriamo la nostra vita così com' è, quel sottile equilibrio costruito giorno dopo giorno ci fa stare bene, ci rende felici. E i bambini? Seppur deliziosi e divertenti, preferiamo frequentare quelli degli altri. Entriamo di diritto nel "modello zia", da non confondersi con la tipa "radicale", allergica alla famiglia, spesso anche alla coppia e soprattutto ai più piccoli.

RESPONSABILITÀ Non c' è una vera ragione, di sicuro non li desideravamo abbastanza e non abbiamo fatto nulla per averli. Alcune ci rinunciano perché pensano sia un legame troppo forte, altre li avvertono come una responsabilità enorme. La stessa Cameron Diaz non se l' è sentita. «Non è stata una decisione facile. Avere figli però è un gran lavoro. Mi piace proteggere le persone, ma non sono mai stata attratta dall' essere madre», ha confessato l' attrice. Perché diciamolo, «non averli continua a darti una specie di movimento che è tuo personale, individuale, ti fa restare nella giovinezza, hai solo responsabilità di te stesso e delle persone che ami», rivela Valeria Golino.

ferilli

Secondo il Rapporto natalità e fecondità dell' Istat (anno 2016) una donna su quattro varca la soglia dei 40 anni senza avere figli, mentre un quarto di secolo fa era soltanto una su 10. In Italia le donne tra i 20 e i 49 anni senza eredi sono circa 5,5 milioni, esattamente la metà di quelle della stessa fascia d' età. Molte anche le donne che hanno scelto di posticipare: «Sto facendo una strada, le cose vanno bene. Ci penserò il prossimo anno, tra due, tra cinque».

LE FUTURISTE E quelle proiettate verso il futuro che si fanno congelare gli ovuli, poi quando potranno e vorranno si dedicheranno alla maternità. Non sono poche neanche le donne senza discendenti entrate nella storia: da Margherita Hack a Rita Levi Montalcini, da Jane Austen a Marguerite Yourcenar, e oggi tra le icone dello star system sono "testimonial" childfree "dichiarate e convinte che il destino delle donne non è fare figli, ma vivere", oltre a Cameron Diaz, Ellen DeGeneres, Ashley Judd, Helen Mirren per citarne alcune.

valeria golino

La donna ha un ruolo nell' evoluzione della specie anche se non riproduce, sottolinea Kim Cattrall della serie Sex and the City, nella quale interpretava una spregiudicata Samantha Jones, non esattamente dallo spirito materno: «Non sono un genitore biologico, ma sono un genitore, sono il mentore di giovani attori e attrici e ho nipoti a cui sono molto vicina...».

Forse i figli spesso nascono per caso e nell' inconsapevolezza. Ma preferisco concludere con le parole di Sabrina Ferilli: «Non sento il vuoto della maternità. Se avessi voluto un figlio a tutti i costi lo avrei fatto».

