scrittura uniforme

DAGONEWS

Scrivere a mano è un'attività sempre più rara, per questo i pochi che ancora ci si dedicano troveranno un particolare e incomprensibile piacere nel vedere questa galleria raccolta da ''Bored Panda'' e ''Reddit'': dai gessetti per strada alle lavagne, dalle lettere agli appunti universitari, c'è un mondo di feticisti della calligrafia che impazzisce per un testo scritto come si deve.

pure col gessetto professore filippino il calendario della nonna fatto a mano i diari di viaggio di jose naranja il biglietto del nonno appunti di anatomia fogliettini da nascondere per gli esami i piatti del giorno scritti a mano da vicino appunti di biologia bimbo del nepal in terza media a mano a mano CALLIGRAFIA ILLEGGIBILE appunti di filosofia CALLIGRAFIA ILLEGGIBILE sono senzatetto ma so scrivere un cesso pubblico a berkeley tutto in un foglio spartiti scritti a mano mal di testa neve menu scritto a mano il corvo scioglilingua precisione in palestra pablo neruda in copperplate provare vari stili risposte al test scrittura corsiva