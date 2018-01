LA FICTION DI RAI1 (20,4%) BATTE IL FILM CON BISIO SU CANALE5 (12,5%) - FLORIS CON DI MAIO SOTTO TIRO (6,5%) STACCA BIANCA (3,7%) - GRUBER (6,6%) VS BELPIETRO (3,9%) - PALOMBA (18,7%) - ‘GEO’ IN CRESCITA (13,2%) - BRU-NEO (9,4%) - PORRO (9,1%) - SBANDATI (6,5%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Romanzo Famigliare ha conquistato 5.067.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 Ma Che bella Sorpresa ha raccolto davanti al video 2.892.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.965.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Pietra Filosofale ha intrattenuto 2.003.000 spettatori (8.9%).

FLORIS

Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video 870.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Il Terzo Indizio totalizza un a.m. di 1.484.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.494.000 spettatori con uno share del 6.5%. Su TV8 Pelham 1 2 3: Ostaggi in Metropolitana ha segnato l’1.6% con 407.000 spettatori mentre su Nove Un Amore di testimone ha catturato l’attenzione di 248.000 spettatori (1%).

Access Prime Time

8 e ½ al 6.6%

Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.549.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.117.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai 2 LOL :-) è la scelta di 1.157.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 CSI Scena del Crimine ha registrato 1.021.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Non ho l’età ha appassionato 1.821.000 spettatori pari al 7.1% e Un Posto al Sole 2.123.000 (7.9%). Su Rete4 Dalla Vostra Parte ha radunato 1.018.000 individui all’ascolto (3.9%), mentre su La7 8 e ½ ha interessato 1.767.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 Guess my Age – Indovina l’Età ha divertito 596.000 spettatori con il 2.3%. Sul canale Nove il game show Boom! ha raccolto 341.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai4 LOL :-) ha ottenuto 306.000 spettatori con l’1.2%.

LUIGI DI MAIO DAVIDE CASALEGGIO

Preserale

Cuochi d’Italia vicino al 2%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.905.000 spettatori (22.2%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.357.000 spettatori (25.6%). Su Canale 5 Avanti il primo! segna 3.082.000 spettatori con il 18.3% di share mentre Avanti un altro! ne segna 4.316.000 (21%). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 882.000 spettatori (4.6%) mentre NCIS 1.361.000 (5.9%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 565.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Blob segna 1.144.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.9% con 911.000 spettatori. Su La7 L’Ispettore Barnaby ha appassionato 291.000 spettatori (share dell’1.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 440.000 spettatori (1.9%).

Daytime Mattina

Storie Italiane al 19%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 985.000 telespettatori con il 19.1% di share e Storie Italiane ottiene 1.045.000 spettatori con il 19% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 824.000 spettatori (14.4%) nella prima parte e 817.000 (15.1%) nella seconda. Su Rai 2 Revenge è vista da 126.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e da 167.000 (3%) nel secondo.

ma che bella sorpresa di alessandro genovesi ppl

Su Italia 1 Dr. House ottiene un ascolto di 163.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Rai3 Agorà convince 409.000 spettatori pari al 7.2% di share e Mi Manda RaiTre 346.000 (6.4%). Su Rete 4 l’appuntamento con Ricette all’Italiana registra una media di 142.000 spettatori con share del 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 195.000 spettatori con il 4.7% nelle News e 289.000 (5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 256.000 spettatori pari al 4.7%.

Daytime Mezzogiorno

Forum al 18.7%

Su Rai1 Buono a Sapersi ha raccolto 1.047.000 spettatori con il 15.4%. La Prova del Cuoco ha interessato 2.029.000 spettatori con il 16.6%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.678.000 telespettatori con il 18.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 604.000 spettatori con l’8.5% nella prima parte e 1.077.000 (9.5%) nella seconda. Su Italia 1 Dr. House è visto da 254.000 spettatori (3.1%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.107.000 spettatori con il 7%.

BARBARA PALOMBELLI FORUM RETE4

Su Rai3 Tutta Salute raggiunge 345.000 spettatori con il 5.7%, Chi l’ha Visto? 11.30 ne raggiunge 368.000 (4.8%) e Quante Storie appassiona 818.000 spettatori con il 5.9% di share; Passato e Presente si porta al 4% con 650.000 spettatori. Su Rete4 The Mentalist ha appassionato 310.000 spettatori con il 2.8% di share mentre La Signora in Giallo 759.000 (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 369.000 spettatori con share del 5.4% nella prima parte, e 541.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Continua a crescere Geo

Su Rai1 la presentazione de La Vita in Diretta (in onda dalle 13.56 alle 14.15) arriva a 2.096.000 spettatori (12.7% di share); la Santa Messa è vista da 1.302.000 spettatori (8.8%). La prima parte de La Vita in Diretta (in onda dalle 16.04 alle 17.08) informa 1.576.000 spettatori (13.4%), la seconda 2.137.000 telespettatori con il 15.7%. Su Canale5 Beautiful appassiona 3.072.000 spettatori (18.5%), Una Vita ha convinto 2.815.000 spettatori con il 17.4% di share mentre Uomini e Donne ha segnato il 18% con 2.513.000 spettatori (finale 2.312.000 e 19.3%). Amici di Maria De Filippi sigla il 19.7% con 2.282.000 spettatori e Il Segreto si porta al 21.5% con 2.555.000 spettatori.

BARBARA DURSO POMERIGGIO 5

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.855.000 spettatori con il 15% nella prima parte, a 2.283.000 (16.6%) nella seconda e a 2.315.000 (14.9%) nella terza di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha convinto 1.069.000 spettatori (7.7%), Castle 444.000 (3.7%) e Madam Secretary 411.000 (3.1%) con la seconda. Su Italia1 I Griffin intrattengono 1.029.000 spettatori (6.2%), I Simpson 1.200.000 (7.3%). The Big Bang Theory hanno raccolto 615.000 spettatori con il 4.4%, E alla fine arriva Mamma 392.000 (3.3%), La Vita secondo Jim è stato seguito da 493.000 spettatori (3.7%).

Su Rai3 Il Commissario Rex ha fatto compagnia a 851.000 spettatori (6.6%) mentre Geo è stato la scelta di 1.870.000 spettatori con il 13.2% di share (Aspettando Geo 983.000 – 8.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.489.000 spettatori con il 9.7%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 376.000 spettatori con il 2.7%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi sigla l’1.8% con 291.000 spettatori. Su Rai4 Criminal Minds segna il 3.1% con 478.000 spettatori e poi con il 3.9% con 514.000 spettatori.

Seconda Serata

Sbandati al 6.5%

Su Rai1 Porta a Porta convince 980.000 spettatori con il 9.4% di share. Su Canale 5 Matrix ha totalizzato una media di 796.000 spettatori pari ad uno share del 9.1%. Su Rai2 Sbandati segna 578.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 4.2% con 358.000 spettatori. Su Italia1 Warm Bodies viene visto da una media di 394.000 ascoltatori con il 6.5% di share. Su Rete4 Terrore nel Buio ha segnato il 4.8% con 323.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.743.000 (22.9%)

Sveva Sagramola

Ore 20.00 5.602.000 (23.3%)

TG2

Ore 13.00 2.253.000 (15.1%)

Ore 20.30 1.778.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.761.000 (11%)

Ore 19.00 2.144.000 (11.2%)

TG5

Ore 13.00 3.245.000 (21.5%)

Ore 20.00 4.754.000 (19.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.538.000 (12.6%)

Ore 18.30 928.000 (5.8%) prima parte, 668.000 (3.7%) seconda parte

TG4

Ore 11.30 287.000 (3.9%)

Ore 18.55 769.000 (4.1%) prima parte, 823.000 (3.9%) seconda parte

TGLA7

Ore 13.30 762.000 (4.7%)

Ore 20.00 1.360.000 (5.6%)