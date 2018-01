LA FICTION DI RAI1 (21,8%) SUPERA FICARRA E PICONE (15,9%) - AMADEUS (8,7%) - FLORIS (6,6%) DOPPIA BERLINGUER (3,4%) - LA GRUBER FA PIU' SHARE (6,9%) CON LO STRANO TRIO ZORO-SALLUSTI-CACCIARI CHE CON RENZI (LA SERA PRIMA, 6,8%) - PALOMBA (18,1%) VS RAI1 (15,8-16,4%) - LA D’URSO ANCHE DOPO UN MESE DI ASSENZA TRANCIA ‘LA VITA IN DIRETTA’ - DI MAIO NON ECCITA IL PUBBLICO DI ‘PORTA A PORTA’ (11,3%) - PORRO (7,8%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Su Rai1 la seconda puntata di Romanzo Famigliare ha conquistato 5.434.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale 5 la commedia, con Ficarra e Picone, Andiamo a Quel Paese ha raccolto davanti al video 3.887.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 l’esordio della terza stagione di Stasera Tutto è Possibile ha interessato 2.079.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Italia 1 L’Uomo d’Acciaio ha intrattenuto 1.690.000 spettatori (7.3%).

ROMANZO FAMIGLIARE

Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 800.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Sorvegliato Speciale totalizza un a.m. di 832.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.527.000 spettatori con uno share del 6.6% (Di Martedì Più in onda dopo mezzanotte: 523.000 – 5.8%). Su Tv8 Premonition segna 468.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Il Destino di un Cavaliere ha raccolto 253.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai4 Killer Elite segna 532.000 spettatori con il 2%. Su Iris Il Cavalliere Pallido raccoglie 633.000 spettatori e il 2.5%. Su Rai Storia Mariangela! ha interessato 52.000 spettatori e lo 0.2%.

Access Prime Time

Gruber al 6.9%.

Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.512.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 5.565.000 spettatori con uno share del 20.5%. Su Rai2 Lol ha ottenuto 1.215.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.185.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.389.000 spettatori con il 5.5% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.998.000 spettatori pari al 7.4%.

ROMANZO FAMIGLIARE

Su Rete4 Dalla Vostra Parte ha radunato 924.000 individui all’ascolto (3.5%), mentre su La7 8 e ½ ha interessato 1.848.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha divertito 610.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove il game show Boom! ha raccolto 422.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai4 Lol ha ottenuto 283.000 spettatori con l’1.1%. Su Real Time Take Me Out ha raccolto 331.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Ancora bene Avanti un Altro.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.870.000 spettatori (21.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.393.000 spettatori (25%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 3.203.000 spettatori (18.6%) mentre Avanti un Altro raccoglie 4.591.000 spettatori (21.9%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 789.000 spettatori (4%) mentre NCIS 1.346.000 (5.7%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 665.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Blob segna 1.230.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 969.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 L’Ispettore Barnaby ha appassionato 283.000 spettatori (share dell’1.6%). Su Tv8 4 Ristoranti ha intrattenuto 224.000 spettatori con l’1.4%, nel primo episodio, e 357.000 spettatori con l’1.6%, nel secondo episodio.

Daytime Mattina

Mattino Cinque in risalita, ma Storie Italiane rimane al 20%.

MASSIMO CACCIARI

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 904.000 telespettatori con il 17.7%. Storie Italiane ha ottenuto 1.123.000 spettatori con il 20% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 874.000 spettatori (15.7%), nella prima parte, e 873.000 spettatori (15.9%), nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Lavori in Corso ha raccolto 140.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 182.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Rai3 Agorà convince 403.000 spettatori pari al 7.2% di share (presentazione: 315.000 – 5.5%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 298.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete 4 l’appuntamento con Ricette all’Italiana registra una media di 120.000 spettatori con share del 2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 189.000 spettatori con il 3.5%. A seguire Coffee Break ha informato 231.000 spettatori pari al 4.2%.

Daytime Mezzogiorno

Augias al 5.9%.

Su Rai1 Buono a Sapersi ha raccolto 1.097.000 spettatori con il 15.8%. La Prova del Cuoco ha interessato 2.018.000 spettatori con il 16.4%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.657.000 telespettatori con il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 573.000 spettatori (7.7%), nella prima parte, e 1.067.000 spettatori (9.1%), nella seconda parte. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 262.000 spettatori pari al 3.1% di share. Sulla stessa rete Sport Mediaset ha ottenuto 1.047.000 spettatori con il 6.7%.

FLORIS

Su Rai3 Tutta Salute raccoglie 343.000 spettatori (5.5%). Chi l’ha Visto? 11.30 ha ottenuto 410.000 spettatori (5.3%). Quante Storie ha raccolto 816.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 The Mentalist ha appassionato 363.000 spettatori con il 3.2% di share mentre La Signora in Giallo 810.000 (5.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 332.000 spettatori con share del 4.8% nella prima parte, e 497.000 spettatori con il 4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Perenne disfatta per La Vita in Diretta.

Su Rai1 il game show Zero e Lode ha appassionato 2.042.000 spettatori con il 12.9%. La Vita Diretta ha raccolto 1.592.000 spettatori con il 12.5%, nella prima parte, e 2.168.000 telespettatori con il 15.5%, nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.951.000 spettatori con il 18.2%. Una Vita ha convinto 2.906.000 spettatori con il 18.1% di share. Sulla stessa rete Uomini e Donne ha appassionato 2.790.000 spettatori con il 19.8% (Finale: 2.566.000 – 21%).

bianca berlinguer cartabianca

Il Segreto ha appassionato 2.944.000 spettatori con il 24.1%. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.367.000 spettatori con il 18.4%, nella prima parte, a 2.489.000 spettatori con il 17.5%, nella seconda parte, e a 2.507.000 spettatori con il 15.6%, nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 1.005.000 spettatori con il 7.1%. Castle ha convinto 434.000 spettatori (3.5%). Madame Secretary segna 349.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 la serie animata I Griffin segna 952.000 spettatori con il 5.9%. I Simpson ha raccolto 1.146.000 spettatori (7.1%).

Dragon Ball Super ha interessato 849.000 spettatori con il 5.4%. The Big Bang Theory ha raccolto 709.000 spettatori con il 5%. L’appuntamento con New Girl è stato scelto da 603.000 (5%). How I Met Your Mother – E alla Fine Arriva Mamma ha raccolto 492.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Ritratti – Domenico Modugno ha fatto compagnia a 652.000 spettatori (5.1%). Aspettando Geo ha interessato 845.000 spettatori con il 6.9% mentre Geo ha registrato 1.666.000 spettatori con l’11.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.022.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 TGLa7 Cronache ha ottenuto 397.000 spettatori con il 2.4%. Tagadà ha interessato 371.000 spettatori (share del 2.6%). Su Real Time Amici ha raccolto 361.000 spettatori con il 2.2%.

Seconda Serata

Porta a Porta si ferma all’11.3% con Di Maio.

BARBARA DURSO

Su Rai1 Porta a Porta – ospite Luigi di Maio – è stato seguito da 1.150.000 spettatori con l’11.3% di share. Su Canale 5 Matrix ha totalizzato una media di 678.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%. Su Rai2 Sbandati segna 593.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 379.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 Jonah Hex è visto da 536.000 spettatori (7.1%). Su Rete 4 Payback – la Rivincita di Porter è stato scelto da 329.000 spettatori con il 3.7% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.816.000 (23.7%)

Ore 20.00 5.791.000 (23.9%)

TG2

Ore 13.00 2.158.000 (14.5%)

Ore 20.30 1.822.000 (6.9%)

TG3

Ore 14.25 1.820.000 (11.4%)

Ore 19.00 2.212.000 (11.2%)

TG5

Ore 13.00 3.362.000 (22.4%)

Ore 20.00 5.019.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.561.000 (12.7%)

Ore 18.30 1.039.000 (6.3%) prima parte, 789.000 (4.2%) seconda parte

BRUNO VESPA E LUIGI DI MAIO

TG4

Ore 11.30 273.000 (3.6%)

Ore 18.55 795.000 (4.1%) prima parte, 909.000 (4.1%) seconda parte

TGLA7

Ore 13.30 658.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.261.000 (5.2%)