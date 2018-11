FILETTI DI VANESSA (INCONTRADA) – “PRIMA DI ANDARE IN ONDA RUTTO, FACCIO LA PIPÌ, SONO EMOZIONATISSIMA...” – LA CONDUTTRICE-ATTRICE SI RACCONTA A 'DOMENICA IN': “LA CELLULITE CE L'HO, LE SMAGLIATURE PURE, MA CHE DEVO FARE? SIAMO DONNE: FA PARTE DELLA VITA..." - E POI SPIEGA CHE CERTI TITOLI COME ‘VANESSA LA BALENA’, LE HANNO FATTO MALE PERCHÉ…

vanessa incontrada

Da www.ilmessaggero.it

Vanessa Incontrada si racconta a Domenica In a tu per tu con la padrona di casa Mara Venier. Dal successo alla vita privata, dai recenti impegni in televisione fino al controverso rapporto con il suo peso. All'indomani del suo quarantesimo compleanno e in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, presenta la fiction I nostri figli, prossimamente sulla Rai. Un film che racconta la storia di una madre di tre figli uccisa dal marito.

vanessa incontrada

«Sono felice del mio successo, ma non metto mai aspettative nelle cose perché ogni esperienza o ogni avventura è nuova. Grazie a tutti voi che mi volete bene. Quando mi vedo nelle cose passate mi colpisce la mia voce e mi emoziono ancora. Prima di andare in onda rutto, faccio la pipì, sono emozionatissima», racconta commentando i buoni dati di ascolto dei suoi lavoro più recenti.

Una carriera, la sua, che è cominciata nella moda, ma è stato Zelig a lanciarla come conduttrice e Pupi Avati a consacrarla nel cinema. «Mi sono divertita tanto ed era tutto improvvisato. C'era questa magia ed era così come lo avete vissuto. Rifare Zelig? Non so se sarebbe come era prima, però sarebbe bello ritrovare con Claudio Bisio quell'armonia. Sono stati sette anni impossibili da dimenticare. Poi la vita mi ha portato a fare altre scelte. Il mio primo ruolo importante l'ho avuto nel film di Pupi Avati. Andare a Cannes è stata un'esperienza indimenticabile».

vanessa incontrada

All'inno "Evviva le donne curvy" ricorda quando è finita nel mirino degli "haters" perché aveva preso peso dopo la gravidanza. «Viviamo - spiega - in un mondo cretino per alcuni aspetti perché non puoi piacere a tutti sicuramente, però sentir parlare sempre dell'aspetto fisico mi stanca. La cellulite ce l'ho, le smagliature pure, ma che devo fare. Siamo donne: fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e alla fine bisogna accettarsi. Questo non vuol dire che non mi prendo cura di me. Non me l'aspettavo, ma mi hanno fatto male perché durante la gravidanza ho avuto delle problematiche e mangiavo. Se fra un anno perdo venti chili mi diranno che sono depressa, ho un amante e mi sono lasciata con mio marito. Se non ti piaccio cambi canale e vai a vedere un'altra foto».

vanessa incontrada

In un clima allegro e confidenziale, l'attrice si toglie i tacchi e ammette: «Ho un problema con i baffi, mi sudano ed è una cosa imbarazzante». E sull'amore della sua vita racconta: «Per il mio compleanno il mio compagno mi ha fatto una sorpresa bellissima con un video di mio figlio che suona al pianoforte e le foto di tutte le persone a cui voglio bene. Stiamo insieme da quasi 11 anni e ancora mi sorprende ogni giorno. Non è stata una storia facile e ad oggi ci siamo trovati una grande famiglia allargata».

vanessa incontrada il capitano maria vanessa incontrada il capitano maria vanessa incontrada VANESSA INCONTRADA 5 VANESSA INCONTRADA SCOMPARSA VANESSA INCONTRADA COL MARITO VANESSA INCONTRADA 2 vanessa incontrada vanessa incontrada 2 vanessa incontrada 3 vanessa incontrada 5 vanessa incontrada 4 mi rifaccio vivo vanessa incontrada vanessa incontrada vanessa incontrada un'altra vita gianni morandi vanessa incontrada vanessa incontrada vanessa incontrada vanessa incontrada VANESSA INCONTRADA 6 VANESSA INCONTRADA scomparsa vanessa incontrada VANESSA INCONTRADA 3 VANESSA INCONTRADA 4 vanessa incontrada il capitano maria