FILM CHE NON VEDRETE MAI – IL CINEMA TRACIMA DI SCENEGGIATURE RIMASTE IN UN CASSETTO, VERSIONI ABORTITE E BUDGET MAI COMPLETATI – NICK CAVE AVEVA SCRITTO DI PROPRIO PUGNO (SU RICHIESTA DI RUSSELL CROWE) UN SEQUEL DEL "GLADIATORE" E WALT DISNEY VOLEVA FARE UNA VERSIONE ANIMATA DEL "DON CHISCIOTTE" – I FILM IMPOSSIBILI DI FELLINI, SERGIO LEONE E KUBRICK, CHE AVEVA PIANIFICATO UN KOLOSSAL SU NAPOLEONE, MA…

Estratto dell'articolo di Federico Pontiggia per "il Fatto Quotidiano"

Per un Pinocchio - anzi, due: gli adattamenti di Matteo Garrone e Guillermo Del Toro - che trova il set, quanti altri accarezzati, agognati, tribolati progetti cinematografici non hanno luce? L' avvertenza è d' obbligo: mai dire mai, che stavolta non è James Bond bensì Orson Welles, il cui incompiuto The Other Side of Wind (Netflix) è incredibilmente apparso all' ultima Mostra di Venezia, ma la storia della Settima Arte tracima di sceneggiatura non trasformate, budget non completati, versioni abortite e altre vie di mezzo tra il dire (ciak) e il fare (film).

Il Gladiatore 2. Sebbene ne abbia tutta l' aria, non è una fake news: Nick Cave, quel Nick Cave, ha scritto di proprio pugno la sceneggiatura di un sequel al cult (2000) di Ridley Scott, dal titolo non figurato Christ Killer. Gliel' avrebbe chiesto il connazionale Russell Crowe, ben lieto di tornare a incarnare il pur defunto Massimo Decimo Meridio: "Molti dei stanno morendo - ha spiegato Cave - e decidono di mandare indietro il Gladiatore per fargli uccidere Cristo e i suoi seguaci". Forse troppo ardito, dello script non s' è fatto più nulla: lo trovate in Rete.

Il viaggio di G. Mastorna.

A 25 anni dalla morte di Fellini, rimane un soggetto, una sceneggiatura (romanzata, edita da Quodlibet), un fumetto (di Milo Manara, dallo storyboard di Federico) e, ipse dixit, "un film impossibile", scritto con Dino Buzzati e interpretabile da Paolo Villaggio, o chissà Steve McQueen e Mastroianni. Protagonista, un clown violinista e violoncellista in tour asiatico. Per Le Nouvel Observateur, "compendia tutta l' arte poetica di Fellini; leggendolo è come se vedessimo davvero il suo miglior film".

Napoleone. Stanley Kubrick il kolossal sul condottiero di Ajaccio l' aveva pianificato: 155 pagine di copione, 50 mila comparse per le scene di battaglia da girare in Romania, la conoscenza esaustiva di "quello che l' imperatore aveva fatto e dove si trovasse ogni singolo giorno della sua esistenza". Rien ne va plus, eccetto un indizio di quel che avrebbe potuto essere, Barry Lyndon, e la remota possibilità che l' amico Steven Spielberg lo tramuti in serie. Dopo aver visto quel che ha fatto del kubrickiano A.I.- Artificial Intelligence forse è meglio di no.

Don Chisciotte. All' eroe di Cervantes s' è parecchio interessata anche la Disney: lo stesso Walt ci ragionò nel 1940, qualche anno più tardi venne creato un artwork, quindi la proposta a Salvador Dalì, infine negli anni Duemila i prodromi a un adattamento dark. Risultato? Mulini a vanvera.

Il Signore degli Anelli. Nulla da eccepire su Peter Jackson, ma c' era di meglio: Lord of the Beatles, ovvero John Lennon Gollum, Paul McCartney Frodo, George Harrison Gandalf e Ringo Starr Sam. I Fab Four volevano farne il loro prossimo film dopo Help, contattarono Kubrick ad hoc, ma Tolkien vendette i diritti alla United Artists nel '68, e nisba.

Who Killed Bambi? 1978, i Sex Pistols inquadrano A Hard Day' s Night dei Beatles in chiave punk: Russ Meyer alla regia, script del critico Roger Ebert, ma la 20th Century Fox legge, inorridisce e taglia i fondi.

Leningrado. A metà anni Ottanta Sergio Leone, dicunt, aveva rastrellato 100 milioni di dollari, nonché ideato un virtuosistico piano sequenza dal piano di Shostakovich ai tedeschi assedianti, però la morte ebbe l' ultima parola. Eredita Peppuccio Tornatore, ne verrà "un film inesistente" (la sceneggiatura è pubblicata da Sellerio), a fronte di cinque anni di viaggi, indagini, ricerche d' archivio e interviste.

