FINCHE L’ORIETTA VA… - “MA CHE ESAGERATI QUESTI DEL PD. HO DETTO CHE MI PIACCIONO GRILLO E DI MAIO, EMBE’? I COMPLIMENTI LI HO FATTI ANCHE AL MINISTRO ORLANDO” – LA BERTI NEL MIRINO DEI DEM SI DIFENDE: "CON GRILLO FACEVANO LE SERATE INSIEME. MI VANNO A GENIO ANCHE BERSANI E BERLUSCONI CHE HA SEMPRE LA BATTUTA PRONTA. SE LA RAI MI MANDA VIA? VUOL DIRE CHE SIAMO MESSI MALE"

Giovanna Cavalli per il Corriere della Sera

«Ma che esagerati questi del Pd, in fondo che avrò detto mai? Che mi piacciono Grillo e Di Maio e tutti i Cinquestelle, embè? Da quando in qua non si può esprimere una simpatia?»

Qualcosina più che simpatia: ha annunciato che gli darà il suo voto.

«Uuuh... l' ho già promesso tante altre volte, solo che poi, quando era il momento, ero sempre all' estero a cantare».

Mai però in campagna elettorale e dai microfoni pubblici di Un giorno da pecora su Rai Radio1, almeno secondo l' inflessibile onorevole dem Sergio Boccadutri, componente della Vigilanza, che è insorto contro l' Orietta Nazionale, 74 anni, 11 Sanremo e 16 milioni di dischi venduti, ritenendo «chiaramente violata» la par condicio, con allegato esposto al Garante per le Comunicazioni perché valuti se «dopo il suo coming out possa continuare a ricoprire il ruolo di ospite fisso da Fabio Fazio». Un rigore prima condiviso poi smorzato in corsa dal renziano Michele Anzaldi: «La Berti è rimasta vittima dell' incapacità, se non della faziosità dei conduttori, il ricorso è contro la Rai, mica contro una cantante simbolo del nostro paese come lei».

Nell' intervallo in compenso era già accorso a difenderla proprio Luigi Di Maio, candidato premier dei Cinquestelle, postando anche un selfie Lui & Lei: «Giù le mani da Orietta Berti, il Pd le chieda subito scusa».

Ci è rimasta male?

«Un pochino sì, tutto questo chiasso... Che poi due settimane fa, alla stessa trasmissione, ho detto tante belle cose sul ministro Andrea Orlando, non è del Pd lui?»

Come no.

«E allora? Mi va a genio pure Pier Luigi Bersani, sarà perché è emiliano come me. E Berlusconi, che ha sempre la battuta pronta».

Ma Grillo di più.

«Eehh, con Beppe c' è un affetto che dura da anni, da quando facevamo serate insieme e lui sforava con i suoi monologhi e poi mi diceva: Orietta, ora ti tocca tagliare qualche canzone perché qui la gente vuole andare a letto presto».

Con Di Maio si è spinta oltre: ha sostenuto che il suo unico difetto è che è troppo bello.

«Ma è vero! Così bello che potrebbe non risultare credibile e sarebbe un peccato».

Sbaglia qualche congiuntivo.

«Quelli li sbagliamo tutti, lo perdono».

Suo marito Osvaldo non ha di che essere geloso.

«Ma va là, è troppo giovane. Una volta scrissero persino che era scoppiata la passione tra me e il mio Fabio Fazio, roba da matti. Che vergogna, mi disperai io. E lui: Orietta, guarda che non sono mica da buttare via».

Che hanno di così speciale i grillini?

«Mi paiono gente onesta, si sono dimezzati il mensile, e questo mica lo fanno tutti, io guardo le persone, non il partito. Da ragazza a Cavriago frequentavo la Casa del Popolo del Pci, si imparava a cantare, ballare, c' era la biblioteca. Ma tessere non ne ho mai prese».

E sì che c' è il famoso busto di Lenin .

«Ma qui da noi comunisti e cattolici si sono sempre voluti bene, come Peppone e don Camillo».

È preoccupata che possano mandarla via da Che tempo che fa?

«Se la Rai mi cacciasse per una cosa così, vorrebbe dire che siamo davvero messi male».

Ha chiesto consiglio a Fabio?

«Gli ho telefonato subito, mi ha detto di non preoccuparmi».

Domenica sera sarà seduta accanto a lui?

«Mi presento in studio come niente fosse».

Vuole fare pace con l' onorevole Boccadutri del Pd che se l' è presa con lei?

«Magari è bellino anche lui... Venga a Montecchio che le cucino delle tagliatelle al ragù o, se preferisce, dei tortellini fritti alla crema con un bicchiere di lambrusco»

