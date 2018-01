FINISCE IN QUERELA LO SCAZZO TRA SELVAGGIA LUCARELLI E IL DUO MICHELLE HUNZIKER E GIULIA BONGIORNO - TUTTO E’ INIZIATO PERCHE’ LA GIORNALISTA DEL “FATTO” HA DENUNCIATO I DISSERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE “DOPPIA DIFESA ONLUS” - POI BOTTA E RISPOSTA SU FACEBOOK, PRECISAZIONI, SVELENATE FINO ALL’EPILOGO…

Botta e risposta, ma non finisce qui. Alla fine Michelle Hunziker e l'avvocato Giulia Buongiorno, fondatrici di Doppia Difesa Onlus, l'associazione che supporta le donne vittime di violenza, hanno risposto all'attacco di Selvaggia Lucarelli dichiarandosi pronte a querelarla. Ma veniamo ai fatti.

L'opinionista de "Il Fatto quotidano" nei giorni scorsi aveva parlato di presunti disservizi relativi al numero verde dell'associazione asserendo: "Non risponde nessuno, mai, in nessun orario, nessun giorno della settimana". Apriti cielo. La neo conduttrice del Festival di Sanremo ha risposto per le rime attraverso il suo profilo Facebook: "Da dieci anni combattiamo contro la violenza sulle donne attraverso un'attività di sostegno alle vittime (consulenza legale e psicologica, assistenza legale e psicologica, comunicazione). Poi prosegue: "Crediamo così intensamente in questa battaglia da aver anche finanziato personalmente la fondazione Doppia Difesa Onlus, da noi creata nel 2007".

E ancora: "L'attacco sulle pagine del 'Il Fatto Quotidiano' è gravissimo perché fornisce informazioni false che potrebbero scoraggiare altre vittime di violenza dal rivolgersi alla nostra fondazione. Abbiamo pertanto deciso di presentare querela e porteremo come testimoni tutte le donne che abbiamo aiutato in questi anni e che stiamo aiutando in queste ore".

E su Twitter Giulia Bongiorno si spinge anche oltre, rendendo pubblici i numeri delle donazioni personali alla Onlus - sue e di Hunziker - negli ultimi anni: "Non ci piace appuntarci medaglie sul petto ma di fronte agli attacchi di cui la Fondazione #DoppiaDifesa è stata bersaglio abbiamo deciso di rendere note le cifre donate a titolo personale in questi anni: Giulia Bongiorno euro 299.150, Michelle Hunziker euro 273.250 (con regolari bonifici riscontrabili).

Ciò, naturalmente, oltre al lavoro indefesso, talvolta persino notturno, svolto con passione e sacrificio in favore di #DoppiaDifesa. Avremmo preferito non scendere in dettagli di questo tipo, ma di fronte all'ingiustizia e alla diffamazione, è doveroso replicare con dati oggettivi", conclude l'avvocata dopo una serie di tweet .

Per nulla intimorita dalla querela in arrivo, Selvaggia Lucarelli replica sprezzante sui social all'annuncio delle 'madri' di Doppia Difesa: "Mi sono limitata - si legge nel lungo post della blogger su Facebook - a segnalare un disservizio segnalato da moltissime donne sulla loro pagina fb, sulla mia pagina oggi e da me personalmente testato in questi giorni, visto che le mie chiamate a vuoto in vari giorni e orari della settimana sono ancora lì nel mio telefono. Io non ho scritto che non hanno mai aiutato nessuno.

Mi suona come una coda di paglia, e non è una risposta nel merito della questione da me segnalata. Porterò io, eventualmente, la testimonianza di tantissime donne che hanno provato a scrivere, telefonare e non hanno mai avuto risposta in questi ANNI. Ho la posta piena. C?è anche chi ha citofonato alla sede e si è sentito dire 'mandi una mail'". "Altro che querele - continua, dopo aver assicurato come l'articolo sia servito a velocizzare miracolosamente i tempi della fondazione, ora a suo dire attiva e solerte nel rispondere alle donne in cerca d'aiuto -, meriterei di diventare socia di Doppia Difesa ad honorem. Per il resto, so di aver detto verità inconfutabili. So quanto ritengo importante occuparsi di questioni legate a violenze e abusi con serietà. E io lo faccio. Le querele non mi spaventano - conclude -, neanche quelle di avvocati e showgirl milionarie".