FIORELLO FOR PRESIDENT – DA RENZI A DI MAIO FINO A GRASSO, LO SHOWMAN METTE D’ACCORDO TUTTI - PIGI BATTISTA: "PER FORTUNA CHE SANREMO C’E’. IN QUESTA SETTIMANA L'ATTENZIONE PUBBLICA SARÀ TUTTA PER BAGLIONI: UN GRANDE MOTIVO DI CONFORTO PER I PROTAGONISTI DELLA PIÙ NOIOSA, SOPORIFERA, SCONTATA CAMPAGNA ELETTORALE" - VIDEO

https://youtu.be/VYAeMJKPdgk

renzi fiorello

Pierluigi Battista per il Corriere della Sera

Per fortuna che Sanremo c' è. La consapevolezza che in questa settimana l' attenzione pubblica sarà tutta per Claudio Baglioni è un grande motivo di conforto per i protagonisti della più noiosa, soporifera, scontata campagna elettorale della storia repubblicana. Non ci si appassiona più per le dichiarazioni di Berlusconi e Renzi, Grasso e Di Maio, Salvini e Bonino, Meloni e Lorenzin? Meglio dar la colpa a Sanremo. La sensazione del disco rotto ha preso il sopravvento. I candidati snocciolano cifre e promesse, ma nessuno ci crede.

di maio fiorello

La percezione che più o meno, tranne rari casi, tutto sia già risolto e che i vertici dei partiti abbiano distribuito con precisione chirurgica le candidature sicure, con molteplici paracaduti per i big, con i secondi dei listini sicuri di subentrare, tutto questo aggiunge noia a noia, senso di sazietà e di inutilità. E i leader che parlano in tv oramai vengono visti (quando e se vengono visti) senza audio: come pesci nell' acquario che muovono la bocca senza emettere suoni. Nei talk show si invitano i giornalisti candidati, che non contano niente ma almeno sanno portare un po' di verve in televisione.

Si aspetta Sanremo per una ventata di scandalo, per qualche violazione di par condicio, per qualche intemerata destinata a suscitare comunicati indignati e interrogazioni parlamentari. Se tutto è già chiuso, i candidati nei collegi blindati non si affaticano più di tanto: che motivo c' è di spendere soldi, viaggi e insonnia se l' impegno diventa totalmente inutile? Negli ultimi giorni si è anche ridotto il ritmo delle promesse irrealizzabili.

grasso fiorello

I fuochi d' artificio sono già esplosi, tanto non ci crede più nessuno. E nell' esercito di chi non andrà a votare non si prevedono massicce diserzioni. Niente in questa campagna elettorale a bassa intensità e molte urla per far scena riuscirà a convincere chi già sbadiglia, in attesa di Sanremo. Ora qualche giorno di pausa, tanto tutto è calamitato sul Festival. Per qualche rissa in televisione e qualche promessa da aggiungere c' è sempre tempo.

fiorello e il contestatore

fiorello hunziker baglioni claudio baglioni e fiorello fiorello e claudio baglioni HUNZIKER FIORELLO E CLAUDIO BAGLIONI fiorello e claudio baglioni FIORELLO E CLAUDIO BAGLIONI FIORELLO E CLAUDIO BAGLIONI