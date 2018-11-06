FLASH! - ALLE 20.30, SU RETE4, DAGO OSPITE DELLA PALOMBELLI A "STASERA ITALIA" SUI MISTERI E STRANEZZE DEL CASO SALVINI-ISOARDI - PERCHE' SESSO & POLITICA, DA BERLUSCONI A HOLLANDE, SONO L'ANTICAMERA DELLA FINE...-
FLASH! - ALLE 20.30, SU RETE4, DAGO OSPITE DELLA PALOMBELLI A "STASERA ITALIA" SUI MISTERI E STRANEZZE DEL CASO SALVINI-ISOARDI - PERCHE' SESSO & POLITICA, DA BERLUSCONI A HOLLANDE, SONO L'ANTICAMERA DELLA FINE...-
C’ERAVAMO TANTO AMATE – LO SCONTRO DOMENICALE TRA LA ZIA MARA E BARBARIE D’URSO ERA INIZIATO CON GRANDE FAIR PLAY, MA SONO BASTATI I PRIMI DATI SUGLI ASCOLTI A SCATENARE LA FAIDA – CARMELITA ACCUSA LA VENIER DI COPIARLE IL FORMAT E LEI LA PRENDE IN GIRO USANDO IL SUO CELEBRE “COL CUORE” – MA È SCONTRO ANCHE SUI SOCIAL CON FRECCIATINE A DISTANZA. E ORA TOCCA AGLI AVVOCATI…
DOMANI, NELL'INDIFFERENZA TOTALE DELLA STAMPA (E DEL GOVERNO?) SI DECIDERÀ LA POLTRONA DELLA VIGILANZA BANCARIA EUROPEA. CON VOTO SEGRETO SI SCEGLIERÀ TRA L'ITALIANO ENRIA E SHARON DONNERY, VICEGOVERNATRICE DELLA BANCA D'IRLANDA - ANGELO DE MATTIA, EX BRACCIO DESTRO DI FAZIO IN BANKITALIA: ''IL GOVERNO FA BENE A NON SPONSORIZZARLO. HA AIUTATO LE BANCHE TEDESCHE E…''
IL CALVARIO GIUDIZIARIO DI MARCO TRONCHETTI PROVERA È FINITO: ASSOLTO A MILANO NEL TERZO PROCESSO D'APPELLO PER IL CASO 'KROLL' - PER LA VICENDA, CHE RISALE AL 2004, L'AD DI PIRELLI RINUNCIÒ ALLA PRESCRIZIONE (‘’PER LA MIA FAMIGLIA E PER ME”), DOPO CHE LA CASSAZIONE ANNULLÒ PER DUE VOLTE LE ASSOLUZIONI DECISE IN SECONDO GRADO
SOPRA L'IVANKA LA CHIRURGIA CAMPA – UNA 34ENNE TEXANA SI SOTTOPONE A NOVE INTERVENTI DI CHIRURGIA PLASTICA PER ASSOMIGLIARE A IVANKA TRUMP – DOPO ESSERSI RIFATTA ZIGOMI, COSCE, NASO E SEDERE, LA FAN DELLA FIGLIA DEL PRESIDENTE USA ESULTA: “SOMIGLIO PROPRIO A LEI” (MANCO PER NIENTE) - VIDEO
CORNETTO FATALE - L'ASSURDA MORTE DELL’EX PUGILE MARIO MELO NELLA GARA DEI CROISSANT - L’EX CAMPIONE DEI PESI MASSIMI, CHE SOFFRIVA DI DIABETE, È DECEDUTO IN ARGENTINA DURANTE UNA COMPETIZIONE CHE PREMIAVA CHI RIUSCIVA A MANGIARE IL MAGGIOR NUMERO DI CORNETTI…
MAXXI CAFONAL - PER RACCOGLIERE FONDI LA MELANDRI ORGANIZZA UNA SERATA INCUBO CON SAMANTHA CRISTOFORETTI CHE LEGGE PER MEZZ'ORA IL DIARIO DI VOLO, IL MINISTRO BONISOLI CHE BALBETTA E NERI MARCORÈ CHE STRAZIA LE CANZONI DI DE ANDRE' - ATTOVAGLIATI GIANNI LETTA, CATERINA BALIVO, CAROLINA CRESCENTINI, CELANT, DAVERIO E BONITO OLIVA
VOLETE AGGIRARE LE REGOLE SUI BAGAGLI IMPOSTE DA RYANAIR? ECCO COME FARE – IL VIDEO VIRALE DI LEE CIMINO, CHE È RIUSCITO A TROVARE IL METODO DEFINITIVO PER EVITARE DI PAGARE UN SURPLUS ALLA COMPAGNIA – BASTANO AGO E FILO E IL GIOCO È FATTO
TRAPIANTO, TRAPASSO - UNA DONNA FRANCESE È MORTA DI CANCRO DOPO UN TRAPIANTO DI POLMONI: AVEVA RICEVUTO GLI ORGANI DA UNA FUMATRICE AFFETTA DA FIBROSI CISTICA - QUANDO LA DONATRICE ERA MORTA I MEDICI NON AVEVANO RILEVATO ALCUNA ANOMALIA, MA POI…