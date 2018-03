14 mar 2018 16:08

FLASH! - ''DICONO CHE UN ATTORE IN SCENA ABBIA BEN PRESENTE CHE NESSUN TEATRO E' ABBASTANZA BUIO DA EVITARE L'INCONTRO TRA DUE DONNE CHE NON SI STIMANO. DICONO CHE PER QUESTO ALTERNI GLI INVITI DELLE SUE, IN PLATEA. MA FA ENTRARE ENTRAMBE IN CAMERINO. DICONO'' (DA 'VANITY FAIR')