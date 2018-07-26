CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP: www.dagospia.com/cruciverba
QUI LA VERSIONE PER SMARTPHONE/MOBILE: http://m.dagospia.com/cruciverba
FLASH! E' ONLINE IL NUOVO CRUCI-DAGO BY BIG BONVI: METTETE IL VOSTRO CERVELLONE ALLA PROVA DELLE PAROLE CROCIATE. LA PROTAGONISTA DI QUESTA SETTIMANA E'...-
CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP: www.dagospia.com/cruciverba
QUI LA VERSIONE PER SMARTPHONE/MOBILE: http://m.dagospia.com/cruciverba
CHE BATOSTA PER LA SANTADECHE’! - IL GRUPPO “VISIBILIA” DOVRÀ "REINTEGRARE IMMEDIATAMENTE" I GIORNALISTI DEI SETTIMANALI 'VISTO' E 'NOVELLA 2000' CHE HANNO FATTO RICORSO CONTRO IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO - LO HA DECISO IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI MILANO CHE HA CONDANNATO IL GRUPPO EDITORIALE A PAGARE GLI STIPENDI DAL MOMENTO DEL LICENZIAMENTO A QUELLO DELLA REINTEGRAZIONE IN SERVIZIO E AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI
RAI DELLE MIE TRAME - SCONTRO DURISSIMO TRA LEGA E 5 STELLE - I GRILLINI DURI E PURI HANNO COSTRETTO GIGGETTO A BRUCIARE GIOVANNA BIANCHI CLERICI - AL TG1 FICO E COMPAGNI SOGNANO PETER GOMEZ, MENTRE DI MAIO STORCE IL SOPRACCIGLIO E RILANCIA LA GABANELLI, AMBEDUE INVISI A SALVINI - IL CAZZARO VERDE POI VUOLE CACCIARE ANTONIO DI BELLA, MENTRE MALAGÒ SI STA DANDO DA FARE PER PORTARE MARIO ORFEO A RAI SPORT
TIM, LA BATTAGLIA CONTINUA - DOPO L’APPROVAZIONE DEI CONTI, IL PRIMO AZIONISTA VIVENDI (23,9%) SPARA A ZERO SULL'AD GENISH E SUL GRUPPO DI CUI HA PERSO IL CONTROLLO PER OPERA DEL FONDO ELLIOTT E DI CDP: “IL NUOVO CDA E’ UN CAOS. SIAMO DELUSI DAI CONTI. GLI IMPEGNI ASSUNTI PRIMA DELL'ASSEMBLEA NON SONO STATI RISPETTATI”
SE QUESTO E’ UN PADRE - FACEVA PROSTITUIRE LA FIGLIOLETTA DI 9 ANNI CON UN ANZIANO IN CAMBIO DI POCHI SPICCIOLI E DELLA SPESA – IL TRIBUNALE DI ENNA LO HA CONDANNATO A 9 ANNI DI CARCERE E 20 MILA EURO DI MULTA
UN GOL DA RIFARSI GLI OCCHI! – “SOMBRERO” E TIRO AL VOLO ALL’INCROCIO DEI PALI, LA RETE PAZZESCA DI MARIO RICARDO, CIECO DA UN OCCHIO, DURANTE UNA PARTITA DI COPPA DEL PARAGUAY - NONOSTANTE LA PRODEZZA, CHE SI CANDIDA PER VINCERE IL PREMIO ‘PUSKAS’ PER IL GOL DELL'ANNO, LUI HA MINIMIZZATO: “HO SOLO SOLLEVATO IL PALLONE IN ARIA E…” – VIDEO
LA CINA E’ VICINA - AL VITTORIANO I PIU’ GRANDI CAPOLAVORI DELLA PITTURA AD OLIO CINESE – DA FRANCESCO RUTELLI ALL’AMBASCIATORE DI PECHINO IN ITALIA: ECCO CHI C’ERA AL VERNISSAGE - IL CURATORE DELL’ESPOSIZIONE STRINATI: “LA PITTURA A OLIO UN SECOLO FA IN CINA VOLEVA DIRE OCCIDENTE…”