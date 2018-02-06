FLASH! - UN DIAMANTE NON E' PER SEMPRE! URBANO CAIRO PRENDE IN MANO LA SCOPA E SPAZZA VIA IL DIRETTORE DI "IO DONNA", DIAMANTE D'ALESSIO - LA DIREZIONE DEL SUPPPLEMENTO DEL "CORRIERE DELLA SERA" AFFIDATO A DANDA SANTINI-
FLASH! - UN DIAMANTE NON E' PER SEMPRE! URBANO CAIRO PRENDE IN MANO LA SCOPA E SPAZZA VIA IL DIRETTORE DI "IO DONNA", DIAMANTE D'ALESSIO - LA DIREZIONE DEL SUPPPLEMENTO DEL "CORRIERE DELLA SERA" AFFIDATO A DANDA SANTINI-
VENI, VIDI, VINTAGE! – REPORTAGE SUL BURLESQUE, ARTE VITTORIANA CHE SOLLAZZO’ IL PUBBLICO FINO AL 1940, RISCOPERTO E TRASFORMATO IN AMERICA IN UNA SORTA DI AMMICCANTE STRIP TEASE
Il fotografo newyorkese Stephen La Marche è specializzato in scatti di moda, nudi e burlesque. In queste foto le sue ballerine sono riprese in scena, nei camerini, sulla pista di pattinaggio. Optano sempre per un look vintage….
QUATTRO APPELLI DI INTELLETTUALI IN CINQUE GIORNI STENDEREBBERO ANCHE FLAIANO E LONGANESI: DOPO LE ATTRICI E LE GIORNALISTE ANTI-MOLESTIE, I PROFESSORI CONTRO GLI STUDIOSI DI DESTRA, SU ‘NAZIONE INDIANA’ LA MEGLIO INTELLIGHENZIA CHIEDE AI DIRETTORI DI TV E GIORNALI DI PROTEGGERE DONNE, MIGRANTI E LGBTQ - DA CALABRESI A CESARE BATTISTI, LA PIGRIZIA DEL PENSIERO UNICO
COSA C’È DIETRO IL ‘CRASH’ DI WALL STREET (CHE NEL FRATTEMPO È RIMBALZATA)? IN AMERICA E' GERMANIA E' PARTITA LA CRESCITA DEI SALARI DUNQUE DEI REDDITI, DEI CONSUMI E DEI RICAVI AZIENDALI. UNA BUONA NOTIZIA PER TUTTI, TRANNE PER I MERCATI, ASSUEFATTI DALLA DROGA DELLE BANCHE CENTRALI - L’INDICE DELLA PAURA: COS’È IL VIX E PERCHÉ SI È RISVEGLIATO IL MOSTRO
VI PIACE SORSEGGIARE UNA TAZZA DI TÈ BOLLENTE? STATE ATTENTI, AUMENTA IL RISCHIO DI TUMORE ALL’ESOFAGO – SECONDO UNO STUDIO LE PROBABILITÀ DI AMMALARSI AUMENTANO DA DUE A CINQUE VOLTE, MA SOLO NELLE PERSONE CHE BEVONO ALCOLICI E FUMANO (ANNAMO BENE)
PISCHELLI CHE VALGONO MILIONI - ‘STRISCIA’ PIZZICA I TRAFFICI SUI CALCIATORI CHE GIOCANO NELLE SERIE MINORI E CHE PER LE SOCIETÀ VALGONO FINO A 4,5 MILIONI. COSÌ LE SQUADRE SCRIVONO A BILANCIO PLUSVALENZE CLAMOROSE PER SPORTIVI CHE POI TORNANO NELL’OSCURITÀ (VIDEO: LE INCURSIONI AL CESENA E AL CHIEVO VERONA)
CAFONALINO – DA GIOVANNA REI IN ABITO LUNGO DI VELLUTO, A MICHELE GUARDÍ CON LA MOGLIE, DALL’EX MISS ITALIA ALICE SABATINI CON IL FIDANZATO FINO A CECCHI PAONE E GIÒ DI TONNO: STANDING OVATION AL SISTINA PER LA PRIMA DI “DORIAN GRAY”, L'OPERA PRODOTTA DA PIERRE CARDIN PER FESTEGGIARE I 70 ANNI DELLA SUA CARRIERA